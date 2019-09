Tiborcz István elmerült a budai vendéglátásban, az Origó átjátszásánál bizonyított barátja segíti

Eddig akár szokványos befektetéseknek is tűnhetnének Száraz lépései. A HVG figyelmét is inkább az keltette fel, hogy a fent leírtakkal szinte egy időben megnyitotta kapuit az alapkezelő nevéhez kísértetiesen hasonló Félix Kitchen & Bar étterem. Márpedig ehhez a vendéglátóhelyhez ezer szállal kötődik Matolcsy Ádám baráti és üzleti köre, amely a bennfentesek tudomása szerint elvezet egészen a kormányfő vejéig, Tiborcz Istvánig. A prémium kategóriás étterem az MNB-alapítványok birtokában lévő Ybl Kreatív Házban működik.

Az új étterem reklámozásából vastagon kivette a részét Száraz István turisztikai-gasztronómiai szakportálja, a We love Budapest, az ötletgazda és a stratégiai vezető pedig Pintér Máté, aki Szárazzal közösen több impozáns belvárosi és budai éttermet is irányít. Volt tehát miből ihletet meríteni, amikor megálmodták az elit réteget megcélzó új éttermet. A Félix bölcsőjének számító kisebb butikbárban, amely ugyancsak az Ybl-épületben volt, forrásaink beszámolói szerint már korábban is gyakori vendég volt Matolcsy György, Tiborcz István, sőt maga Orbán Viktor is.