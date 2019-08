Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem tragédiába fulladt az énekes balatoni hétvégéje.","shortLead":"Majdnem tragédiába fulladt az énekes balatoni hétvégéje.","id":"20190821_Tobb_metert_zuhant_a_betonra_Delhusa_Gjon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d263daac-624a-4a97-9caa-4151ccf2081e","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Tobb_metert_zuhant_a_betonra_Delhusa_Gjon","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:21","title":"Több métert zuhant a betonra Delhusa Gjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff456f8-c725-4f0c-84bd-af300cca71ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jól járnak a Balaton északi partjáról Budapestre utazók és a veszprémiek is.","shortLead":"Jól járnak a Balaton északi partjáról Budapestre utazók és a veszprémiek is.","id":"20190822_Jelentosen_csokkentheti_a_balatoni_dugokat_hogy_beindul_a_veszpremi_elkerulo_fejlesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ff456f8-c725-4f0c-84bd-af300cca71ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364160b8-d471-4bb5-afac-f663af716236","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Jelentosen_csokkentheti_a_balatoni_dugokat_hogy_beindul_a_veszpremi_elkerulo_fejlesztese","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:05","title":"Jelentősen csökkentheti a balatoni dugókat, hogy beindul a veszprémi elkerülő fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egy éve Franciaországban élő rendező továbbra sem bírja megtenni, hogy ne foglalkozzon azzal, ami Magyarországon történik.","shortLead":"Az egy éve Franciaországban élő rendező továbbra sem bírja megtenni, hogy ne foglalkozzon azzal, ami Magyarországon...","id":"20190822_Schilling_Arpad_Annyit_mondasz_magyar_vagy_es_lemondoan_bolintanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21b8745-70f3-4011-ac76-48db7525c3c6","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Schilling_Arpad_Annyit_mondasz_magyar_vagy_es_lemondoan_bolintanak","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:25","title":"Schilling Árpád: Annyit mondasz, magyar vagy, és lemondóan bólintanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint a brit tanároknak nem sikerült megvédeniük őket az idegengyűlölettől a Brexit-szavazás után.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a brit tanároknak nem sikerült megvédeniük őket az idegengyűlölettől a Brexit-szavazás után.","id":"20190822_A_keleteuropai_gyerekek_a_sajat_borukon_tapasztaljak_meg_a_rasszizmust_a_brit_iskolakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590e013e-35b5-4840-9058-a3b98310c41f","keywords":null,"link":"/elet/20190822_A_keleteuropai_gyerekek_a_sajat_borukon_tapasztaljak_meg_a_rasszizmust_a_brit_iskolakban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:45","title":"A kelet-európai gyerekek a saját bőrükön tapasztalják meg a rasszizmust a brit iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két embernek és rekreációs célból.","shortLead":"Két embernek és rekreációs célból.","id":"20190821_Engedelyeztek_a_kokain_fogyasztasat_Mexikoban_igaz_nem_mindenkinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd95d60-5902-4776-b774-bd21435a9947","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Engedelyeztek_a_kokain_fogyasztasat_Mexikoban_igaz_nem_mindenkinek","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:00","title":"Engedélyezték a kokain fogyasztását Mexikóban, igaz, nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4450cb-1bfb-490f-aa8c-c6d6a258b1da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók a gyártót, a gyártó viszont őket hibáztatja egy aggasztó jelenség miatt: a June cég néhány okossütője váratlanul elkezdett előmelegíteni az éjszaka során, és órákon keresztül tartotta is a több mint 200 fokos hőmérsékletet.","shortLead":"A felhasználók a gyártót, a gyártó viszont őket hibáztatja egy aggasztó jelenség miatt: a June cég néhány okossütője...","id":"20190821_june_oven_okossutok_varatlan_felmelegedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c4450cb-1bfb-490f-aa8c-c6d6a258b1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0c2916-bd1c-4f5e-b8f6-10dc88033a7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_june_oven_okossutok_varatlan_felmelegedese","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:03","title":"Több okossütő is váratlanul felforrósodott, amíg a tulajdonosok békésen aludtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez meg miből és hogyan? – ez az első önkéntelen reakció a magyar gazdaság első féléves teljesítményét látva. A külső hajtóerőt Brüsszel, a belsőt továbbra is a bérek dinamizmusa adja.","shortLead":"Ez meg miből és hogyan? – ez az első önkéntelen reakció a magyar gazdaság első féléves teljesítményét látva. A külső...","id":"20190821_Mi_lesz_ha_nagyot_koppan_a_magyar_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aa4cb8-47f4-4823-b966-16945caa510c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Mi_lesz_ha_nagyot_koppan_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:18","title":"Mi lesz, ha nagyot koppan a magyar gazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c672e572-ed39-4287-b217-808dc0bce7ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régi haragosával végzett egy férfi a nézőtéren, a koncert a késelés után sem állt le.","shortLead":"Régi haragosával végzett egy férfi a nézőtéren, a koncert a késelés után sem állt le.","id":"20190821_Egy_LGTs_koncerten_szurtak_halalra_egy_embert_Polgaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c672e572-ed39-4287-b217-808dc0bce7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeb1292-77b3-4e74-9458-3e65a0c93607","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Egy_LGTs_koncerten_szurtak_halalra_egy_embert_Polgaron","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:45","title":"Egy LGT-s koncerten szúrtak halálra egy többgyermekes családapát Polgáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]