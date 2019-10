Mérnöki pontossággal veszik rá költekezésre az éttermek vendégeit

Hogy mivel etetik a vendégeket az étteremben, az a szó átvitt értelmében is fontos – ezért sikeresek egy új foglalkozás művelői, az étlapmérnökök. Az elsősorban az Egyesült Államokban terjedő szakma koronázatlan királya Gregg Rapp, aki havonta akár ezerdollárnyi forgalomnövekedést is ígér, pusztán az étlap áttervezésével. Ez a dizájnra is kiterjed, de sokkal inkább a tartalomra.

A cél az, hogy a vendég azt az ételt rendelje meg, amelyik a legtöbb hasznot hozza a vendéglősnek. Ehhez a mérnök először is összehasonlítja, melyik fogásból mennyi fogy, és melyiken mennyi a haszon.

Feltételezhető, hogy a jó vendéglősök ezt ösztönösen is észlelik, ám Rapp egészen korszerű eljárásokat is bevet. Például olyan szoftvereket, amelyek a bankkártyás költéseket elemzik. Ilyen alapon étlaphibára utalhat, ha egy törzsvendég mást rendelt, mit amit szokott, utána pedig hetekre elmaradt. Rapp ugyanakkor egészen egyszerű módszereket is alkalmaz: takarítónak öltözve elegyedik szóba a vendégekkel, így megtudhat olyasmit, amit a vendéglősnek nem mondanak el.