World Press Photo 2019: „Itt nyugodtan hihetnek a szemüknek”

duma aktuál

2019.10.04. 14:55 1 perc

Puzsér Róbert nagyon félreértett valamit. De lehet, hogy Karácsony Gergely is. Nemcsak Tarlós kapja meg a magáét a Duma Aktuál humoristáitól, hanem két kihívója is. S akkor még Berkiről nem is beszéltünk...