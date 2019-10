Nyakunkon az elektromos autók forradalma

Vajon mikor tűnik el az elektromos jelző az e-autók elől, azaz mikorra válik természetessé, hogy ha valaki kocsit vesz, azt akkumulátor hajtja? A Bloomberg New Energy Finance (BNEF) friss elemzése szerint korábban, mint sokan gondolnák. A kutatás vezetője szerint a hagyományos, belső égésű motor által hajtott járművek globális kereskedelme valószínűleg elérte a csúcspontját. A klímakatasztrófa elkerülése érdekében ösztönzőkkel is segített e-autó-eladások pedig olyan ütemben nőnek, hogy a BNEF azt állítja: két évtized múlva már legalább minden második újonnan eladott kocsi tisztán elektromos vagy plug-in hibrid lesz.

És ez még nem is a legderűlátóbb előrejelzés. Akad olyan prognózis is, amely szerint akár már 2030-ban is több elektromos jármű kel majd el, mint hagyományos. Az új technológiák alkalmazásának gyorsuló terjedését az Our World in Data című oxfordi online tudományos folyóirat azzal a példával szemlélteti, hogy a mobiltelefonoknak negyedannyi idő is elég volt ahhoz, hogy meghódítsák a világot, mint amennyire a belső égésű motorral hajtott járgányoknak szükségük volt.