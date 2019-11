Amerikai nagykövet: a magyar tárgyalásoktól bevérzett a gyomorfekélyem

HVG: Olyannyira izgalmassá vált, hogy nem emlékszem, érte-e valaha ennyi éles kritika az USA budapesti nagykövetét, mint az utóbbi időben a The New York Times és a The Washington Post hasábjain. Egyebek mellett elhangzott, hogy nem is annyira az Egyesült Államokat képviseli itt, mint inkább Orbán Viktort a tengerentúlon.

D. C.: Mivel korábban fogalmam sem volt, mit csinál egy nagykövet, megpróbálták megtanítani. 81 éves vagyok, egész életemben üzletember voltam, és száz százalékig bejött, hogy eddig bármit is csináltam, a nagyköveti munka mindennél izgalmasabb lesz.

HVG: A cikkek elsősorban az amerikai–magyar kétoldalú kapcsolatok helyzetét boncolgatták, azokkal mi a helyzet?

D. C.: Egy kapcsolatot fel kell építeni, üzletemberként is ez volt a hitvallásom. Szerintem az előző washingtoni adminisztráció Magyarországgal kapcsolatos politikája és stratégiája nem volt helyes. Nem figyeltek az országra, nem kommunikáltak, és nem is értek el semmilyen eredményt. Úgy gondoltam, és Donald Trump elnök is úgy érezte, hogy párbeszédet kell kezdeményezni, hogy annak révén felépítsük a kapcsolatot. Aztán felépül a bizalom, amelynek révén jöhetnek a mindkét fél számára fontos eredmények. Az eltelt csaknem másfél évben ez kialakult, s ez hasznos Magyarország, az USA és egész Közép-Európa számára is.