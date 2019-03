Cornstein: a CEU egy varázslatos intézmény

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1bd52a8-391d-4f52-9726-348a1e8208fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„És még Weber beszél értékekről?”","shortLead":"„És még Weber beszél értékekről?”","id":"20190321_Tavares_a_Fidesz_nepparti_felfuggeszteserol_Szegyen_amit_Weber_tett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1bd52a8-391d-4f52-9726-348a1e8208fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6d46cc-a360-41b0-996a-064638c01f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Tavares_a_Fidesz_nepparti_felfuggeszteserol_Szegyen_amit_Weber_tett","timestamp":"2019. március. 21. 10:51","title":"Tavares a Fidesz néppárti felfüggesztéséről: Szégyen, amit Weber tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fogadóirodák szerint erre van a legnagyobb esély. Már, ha lány lesz.","shortLead":"A fogadóirodák szerint erre van a legnagyobb esély. Már, ha lány lesz.","id":"20190320_Diana_lesz_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_gyereke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc75de75-07c5-4417-b07e-fc0095b951c0","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Diana_lesz_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_gyereke","timestamp":"2019. március. 20. 10:47","title":"Diana lesz Harry herceg és Meghan Markle gyereke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b164ba52-296b-4ea7-8cfe-5ff854f60e5d","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Megalakulása után három héttel a Tea Párt Magyarországnak máris sikerült az, ami a több, mint kétéves Momentumnak nem: az európai parlamenti választás indulójaként nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Bizottság. A sikert látva kicsit kutakodni kezdtünk a román határ mellől indult szervezet után, és annyi furcsaságot találtunk, hogy szinte már nem is mertünk tovább ásni. Mit nyújthat egy választónak egy magát liberálisként meghatározó, de nemzeti radikális pártoktól tanácsot kérő politikai alakulat? Nem spoilerezzük el, de akármit is, azt Karácsony Gergely sem hagyja majd szó nélkül. ","shortLead":"Megalakulása után három héttel a Tea Párt Magyarországnak máris sikerült az, ami a több, mint kétéves Momentumnak nem...","id":"20190320_Igazinak_probalja_mutatni_magat_de_valojaban_kamupart_az_EPvalasztason_is_indulo_Tea_Part_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b164ba52-296b-4ea7-8cfe-5ff854f60e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c984f135-97e9-473f-88c5-352252a50aac","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Igazinak_probalja_mutatni_magat_de_valojaban_kamupart_az_EPvalasztason_is_indulo_Tea_Part_Magyarorszag","timestamp":"2019. március. 20. 11:00","title":"Igazinak mutatná magát, de ordas nagy kamupártnak tűnik az EP-választáson is induló Tea Párt Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"BI","category":"elet","description":"A fogszuvasodás és a fogágybetegség gyakorlatilag megszüntethető lenne rendszeres és hatékony fogápolással. Ehhez a szakemberek szerint leginkább a fejekben kellene rendet tenni, de ez nálunk nemigen sikerül, kerüljük a fogorvost, így aztán a magyarok mindössze ötödének van meg minden természetes foga.","shortLead":"A fogszuvasodás és a fogágybetegség gyakorlatilag megszüntethető lenne rendszeres és hatékony fogápolással. Ehhez...","id":"20190320_Fogaszat_szajapolas_fogapolas_korkep_EU_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3e6567-1f41-4f6f-a981-ad1f92c71f9d","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Fogaszat_szajapolas_fogapolas_korkep_EU_Magyarorszag","timestamp":"2019. március. 20. 11:30","title":"Ebben élen járunk az unióban: hullanak a magyarok fogai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség közlekedésrendészeti főosztályának vezetője azt mondta, egyelőre nincs napirenden annak a mérőrendszernek a bevezetése, amivel kiszűrhetőek a traffipaxoknál lassító gyorshajtók.","shortLead":"A rendőrség közlekedésrendészeti főosztályának vezetője azt mondta, egyelőre nincs napirenden annak a mérőrendszernek...","id":"20190320_Gyorshajtas_atmenetileg_meghatralt_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605f29db-83b1-4f0e-a372-65980fca9b5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_Gyorshajtas_atmenetileg_meghatralt_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 20. 19:32","title":"Gyorshajtás: átmenetileg meghátrált a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d7a864-4862-4ecc-9858-4c73edfd0343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába érkeztek már meg az első 5G-képes készülékek, a használatukra egy ideig még várni kell. És érdemes is lesz várni, mert nemrég három biztonsági rést is találtak az 5G-s kommunikációban.","shortLead":"Hiába érkeztek már meg az első 5G-képes készülékek, a használatukra egy ideig még várni kell. És érdemes is lesz várni...","id":"20190321_kiberbiztonsag_adatok_vedelme_5g_torpedo_piecer_imsi_cracking","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51d7a864-4862-4ecc-9858-4c73edfd0343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13de868-47d0-4330-8545-ab3234159222","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_kiberbiztonsag_adatok_vedelme_5g_torpedo_piecer_imsi_cracking","timestamp":"2019. március. 21. 09:03","title":"Könnyen lehallgathatók lesznek a mobilok? Három nagy hibát is találtak az 5G-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a5fbb-0524-4387-8b52-d97e1d8a9b48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áll a bál. Egy füzet miatt.","shortLead":"Áll a bál. Egy füzet miatt.","id":"20190320_Tagadja_a_somlovasarhelyi_plebanos_hogy_megutott_volna_egy_tanarnot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646a5fbb-0524-4387-8b52-d97e1d8a9b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69640511-f771-4691-b5bc-5303ab897b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tagadja_a_somlovasarhelyi_plebanos_hogy_megutott_volna_egy_tanarnot","timestamp":"2019. március. 20. 20:45","title":"Tagadja a somlóvásárhelyi plébános, hogy megütött volna egy tanárnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Cége 40 millió forintot kapott a Szerencsejáték Zrt.-től. ","shortLead":"Cége 40 millió forintot kapott a Szerencsejáték Zrt.-től. ","id":"20190320_Sarka_Kata_ferjenek_lottoznia_sem_kell_hogy_nyerjen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d48863-ce6d-43a6-8ceb-e1be2bc1c650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Sarka_Kata_ferjenek_lottoznia_sem_kell_hogy_nyerjen","timestamp":"2019. március. 20. 09:58","title":"Sarka Kata férjének lottóznia sem kell, hogy nyerjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]