Miért akad be időnként egy dallam, amit aztán egész nap dúdolunk?

Negyedszázada a karácsonyi szezon állandó kelléke Mariah Carey All I Want For Christmas Is You című száma. A bevásárlóközpontokat, kávézókat és kereskedelmi rádiókat elárasztó dal a műfajában nem csupán a legjövedelmezőbbek közé tartozik (már 60 millió dollárnál is többet fialt előadójának), hanem a legfülbemászóbbak közé is. Hallgatói közül sokan küzdenek azzal, hogy ebben az időszakban képtelenek kiverni a fejükből a dallamát. A jelenség meglehetősen általános, és korántsem korlátozódik a karácsonyi nótákra. Tízből kilenc embernek hetente legalább egyszer „beakad” egy dallam, ami aztán esetleg egy teljes napon át leállíthatatlanul zakatol a fejében.