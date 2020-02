Radar360: Trumpot korlátozták, elfogták a hajléktalan gyilkosát

gazdaság

2020.01.15. 10:00 6 perc

„Ami elromolhat, az el is romlik” – ezt a mondatot az is ismeri, aki nem olvasta Murphy törvénykönyvét. Arthur Bloch könyvsorozata műszaki emberek humorából indult el, aztán jöttek a közgazdászok, és rájöttek, hogy az írások sok része nemcsak vicces, hanem igaz is.