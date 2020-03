Már a Trabant-gyárból is VW gurult ki – "Eljött a paradicsom", 1990. március 21.

A német egyesítés története Bedő Iván, a HVG munkatársa 1989-ben és még jó ideig a Magyar Rádió tudósítójaként Berlinben szemtanúja volt a történelmi eseményeknek. Akkori tudósításai szinte naplóvá állnak össze. Most ezeket a posztokat olvashatják, az éppen 30 évvel ezelőtti napok sorrendjében, heti bontásban. Az első "poszt" 1989. december 4-én született, most itt van sorozatunk újabb darabja. A történelmi napló hátteréről itt olvashat. A sorozat eddig megjelent cikkei itt olvashatók.

1990. március 21. – Valutázók

A közelgő német egyesítés sok furcsasága közül az egyik, hogy miközben az NDK polgárai szabadulni igyekeznek az NDK-márkától, a külföldiek vastag kötegekben vásárolják ugyanezt a pénzt. Az NDK-ban élők attól tartanak – és nem is alaptalanul –, hogy ha jön a pénzreform, akkor kapnak ugyan nyugatnémet márkát, de a takarékbetétek egy részét befagyasztják, és egyébként is: az árak is felmennek majd a nyugatnémet szintre. Az jár tehát jól, aki már most megveszi, amit lehet.

Az emberek gondolkodás nélkül vásárolják a színes tévéket, hűtőszekrényeket és amit csak kapnak. Megint mások nyugatnémet márkába mentik át a pénzüket. Közben Magyarországon, Csehszlovákiában, Lengyelországban szabályosan ki vannak fosztva a pénzváltóhelyek: tömegek keresik az NDK-márkát. Mivel az NDK-ban egyre kevésbé lehet bevásárolni, a háttérben kétfajta spekuláció van.