Néztek, mint a revüben – "Eljött a paradicsom", 1989. december 18.

Bedő Iván, a HVG munkatársa 1989-ben és még jó ideig a Magyar Rádió tudósítójaként Berlinben szemtanúja volt a történelmi eseményeknek. Akkori tudósításai szinte naplóvá állnak össze. Most ezeket a posztokat olvashatják, az éppen 30 évvel ezelőtti napok sorrendjében, heti bontásban. Az első "poszt" 1989. december 4-én született, most itt van sorozatunk újabb darabja. A történelmi napló hátteréről itt olvashat.

Már a faltörés örömteli napjaiban is – bár a többség a híres Kurfürstendammon akart végigsétálni, és nem kevesebben az olcsó áruházakat fosztották ki kevéske pénzükkel – akadtak, akik a kultúra szentélyeit keresték fel, és nem csalódtak. A nyugat-berlini opera és a nyugat-berlini filharmónia már az első hétvégén ingyenes előadásokat tartott az NDK-ból érkezőknek. Néhányan kissé tamáskodva mentek be az opera meglehetősen ronda épületébe: az NDK-ban ahhoz szoktak hozzá, hogy ami ingyen van, az olyan is.