V. Naszályi Márta a Home office-ban: "Megpróbálják ránk tolni a felelősséget"

"Úgy voltam vele, ha már bent van az országban a vírus, akkor valószínűleg megkaptam " – mondja V. Naszályi Márta, aki elmondása szerint a járvány ellenére is folyamatosan dolgozott, napi 8-9 találkozóval. Az I. kerületi polgármester szerint a kormánynál vannak az adatok, így nekik is kell dönteni a fővárosi lazításokról. 3 milliárdos mínusszal számol a városrész, miközben alapjövedelmet vezettek be azoknak, akik a válság miatt vesztették el munkájukat.