Luxemburgi külügyminiszter: Magyarország már nem demokrácia

Jean Asselbornnak azonban nem csupán ez a baja a magyar miniszterelnökkel az utóbbi 10 év alapján, mert úgy véli, hogy az illiberalizmus nem jelentheti az utat Európa számára. Vagyis elvi kifogásai vannak. Ráadásul ha a következő 10 évben is ez megy, akkor végleg elválik, hogy melyik fél kerekedik fölül: az illiberális rendszer vagy az európai értékrend. A kettő politikafilozófiai szempontból nem fér össze, és ebből le kell vonni a következtetéseket. Ami azt jelenti, hogy meg kell vonni a szavazati jogot az EU-ban a magyar kormánytól – mutatott rá a politikus.

A szociáldemokrata Asselborn, aki 16 éve látja el hivatalát, a róla szóló könyv megjelenése alkalmából járt Bécsben, de baja van az osztrák vezetéssel is, mert úgy véli, hogy az több kérdésben is nem Európa-barát módon jár el. Először a takarékos négyek tagjaként azt hajtogatja, hogy az olaszokat és a spanyolokat az újjáépítési csomag keretében nem ingyenes juttatásokkal, hanem kölcsönökkel kell megsegíteni. Csak éppen hitelekkel nem lehet kikeveredni a válságból. Ez félrevezető, ráadásul beleillik abba, hogy az Észak lenézi a Délt. Ám Ausztriának gazdasági értelemben is szüksége van Olaszországra.