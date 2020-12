A Szamos-család a marcipánjairól lett ismert, de nem volt zökkentőmentes az útjuk a sikerig, a szocialista ipar ugyanis nem ismerte el a cukrászmesterséget. Kiderül az is, hogy melyik még ma is működő cukrászdába tért be egykor Petőfi Sándor. Cukrász dinasztiák, első rész.