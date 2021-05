Emberbőrbe kötött könyvek: halálraítéltek, orvostudorok, nácik története

egészségügy

2021.05.05. 04:30 8 perc

Nehéz helyzetbe hozta a kormányt a WHO szakértői állásfoglalása, mely szerint nincs rá tudományos bizonyíték, hogy a Sinopharm oltóanyaga hatásos a 60 év feletti korosztályban. A szakemberek szerint ugyan minden vakcina hatásos, de mivel a kínai oltóanyagot Magyarországon kifejezetten az idősebb korosztály kapta, a magyar hatóságok akár lépéskényszerbe is kerülhetnek, ha meg akarják nyugtatni az érintetteket. Az országos hatásossági vizsgálatok már elkezdődtek, reális lehetőségként egy harmadik oltás, vagy egy másik típusú oltóanyag beadása is felmerülhet.