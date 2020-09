Pár hónapja felfordult a világ, melynek hatására a munkaerőpiac teljesen átalakult. Ott is home office-ban kezdtek dolgozni a munkatársak, ahol ez korábban elképzelhetetlen volt. A távmunka előzmények nélküli bevezetése számos helyen felerősítette a jelen lévő egyenlőtlenségeket, sokan a munkájukat is elvesztették, ráadásul senki sem tudja, meddig fog tartani a pandémia. A bizonytalanság egyre nő körülöttünk, egy dolog azonban biztos, elkötelezett szakemberekre a krízis alatt és után is szükség lesz.

A tudatos munkavállalói élménytervezés biztosan fontos lesz az üzleti élet helyreállításához, de most, a krízis idején talán még ennél is fontosabb, hogy a szervezetek prioritásként kezeljék ezt a területet. Ha egy vállalat meg akarja tartani piaci pozícióját, elkötelezetten és motiváltan kell tartania a munkaerőt, ennek alapja pedig a megfelelő munkavállalói élmény. Ez hat ugyanis a leginkább a dolgozók produktivitására és elkötelezettségére. Azok a vállalatok, akik kiemelten foglalkoznak a munkahelyi élménnyel sikeresebben helyt állnak a krízishelyzetben, főként azért, mert a dolgozóknak kevesebb munkahelyi frusztrációval kell megbirkózniuk és empatikusabbak velük a vezetőik.

Fontos pillanatok krízishelyzetben

A munkavállalói élmény az a benyomás, amelyet a dolgozó közvetlen módon szerez a vállalatról a teljes munkavállalói életciklus során. Ezeket a vállalaton belülről, vagy kívülről érkező benyomásokat, jól, vagy éppen egyáltalán nem megtervezett pillanatokat veti össze a munkavállaló a saját elvárásaival. Ezek az érzelmekkel teli, fontos pillanatok, benyomások, együttesen alakítják a dolgozó élményét, és végső soron befolyásolják azt, hogy mennyire elkötelezett, mennyire motiváltan fog megoldani egy-egy problémát.

A munkavállalói élmény (EX) és az ügyfélélmény (CX) szoros kapcsolatban áll egymással, egyszerre hatnak a vállalat megítélésére. A pozitív munkavállalói élmény fokozza az ügyfélélményt, ennek eredményeként pedig növeli az üzleti teljesítményt. Krízishelyzetben ez még inkább igaz. Egy vállalat akkor tud kreatívan adaptálódni a mai bizonytalan helyzethez, ha képes lehetőségként tekinteni rá. Ha képes új, innovatív stratégiákat kidolgozni, megvalósítani, új hangnemben megszólítani az ügyfeleit, ehhez pedig egy elkötelezett, motivált csapatra van szükség. Az, hogy a vállalatok mit tesznek a munkavállalóikért a koronavírus nyomán kialakult helyzetben, tartós hatással lesz az alkalmazottak viselkedésére, sőt, a munkáltatói márkára is.

Mit tehet egy vállalat a jó munkahelyi élményért

A tudatos munkavállalói élménytervezés alapja az empátia. A dolgozók szemszögéből kell megvizsgálni a fontos élménypontokat. Kezdjük azzal, hogy megkérdezzük őket arról, hogyan érzik magukat a mostani bizonytalan helyzetben. Ez segít felismerni, azt is, hogy nem mindenkit érint ugyanúgy a koronavírus nyomán kialakult helyzet. A különböző hátterű dolgozók igényei eltérőek lehetnek. Van, akinek a gyereknevelés miatt kell nagyobb terhet viselnie, van, aki azért aggódik az egészsége miatt, mert idősebb rokonával él, van, aki a magány miatt szívesebben dolgozna újra az irodából.

Ha a vezetők időt szánnak arra, hogy meghallgassák és megértsék a dolgozók problémáit, ha bevonják a munkavállalókat a problémamegoldásba, könnyebben tudják azonosítani az esetleges akadályokat és könnyebben találnak személyre szabottabb megoldásokat is.

A munkavállalói élménytervezésre fordított energia többszörösen megtérül, egy elkötelezett, motivált csapat könnyebben talál kreatív megoldásokat egy addig még nem látott problémára, könnyebben alkalmazkodik új helyzetekhez ez pedig a sok vállalat számára a túlélést jelentheti.

A szerzőről:

Radnai-Tóth Judit employer branding és employee experience szakértő a Talentbrand tanácsadócég alapítója. Munkavállalói élménytervezésben munkáltatói márkaépítésben és sokszínű cégkultúra kialakításában segíti ügyfeleit. Missziója, hogy tudatos tervezéssel készítse fel a vállalatokat a jövő humán kihívásaira.

Érdekelnek további részletek a témában? Gyere el az év HR Konferenciájára, Future of Recruitment szeptember 30-án.