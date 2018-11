Nehezen honosodik meg a GDPR-szabályozás Magyarországon, ami nem is csoda; minimum egy évtizeddel maradtunk le adatkezelésben, és nemcsak a kezelők, hanem sok esetben a tulajdonosok sem tekintenek értékként saját adataikra. Arra viszont már akadt példa, hogy magyar módi szerint egymást támadták a cégek, hátha konkurensüket egy adatkezelési incidens miatti bírsággal egyszerűen likvidálhatják a piacról.



A kkv-knál jellemzően a könyvelőre és a cégvezetőre, nagyobb cégeknél a kontrollingosokra és a munkaügyesekre tolták az Általános Adatvédelemi Rendelettel járó feladatokat. Őket a sok plusz adminisztráció mellett a felelősség is nyomasztja, mivel egy szabályszegésnek az árbevétel 4 százalékát kitevő bírság is lehet a vége. A terület átlátása, a megfelelő dokumentáció elkészítése, majd a feladat végrehajtása ráadásul megterhelő a cég büdzséjére nézve is, hiszen az egy-két kolléga túlórázása mellett ügyvédi munkaórák díját is bele kell kalkulálni a folyamatba.



Az Adózóna szakportál olyan, a GDPR-ral összhangban lévő munkaügyi iratmintacsomagot dolgozott ki, amely kevesebbe kerül, mint egy ügyvéd egy órára szóló díja. A csomagban általános és speciális esetekre kidolgozott iratok is szerepelnek. A GDPR-felelősöknek ugyanis nemcsak az olyan általános adatkezelési esetekre kell megoldást találniuk, mint az új munkavállaló érkezése vagy a munkahelyi internethasználat, hanem adott esetben a GPS-es helymeghatározás és a kamerás megfigyelés során felhalmozódott adatok biztonságos kezelése.

Kevesen tudják például, hogy a munkahelyi levelezésről a munkaadó naponta készíthet biztonsági mentést, és bármikor bele is nézhet, így tényleg nem érdemes privát levelezésre használni. Sokan azzal sincsenek tisztában, hogy - bizonyos jogi esetektől eltekintve - kérhetik a munkáltatótól a személyes adataik törlését.



Manapság sok helyen problémát okoz a bekamerázás is. A munkáltató ugyanis nem tehetne kamerát olyan helyre (pl. öltözőhelyiség, étkezőhelyiség, zuhanyzó, illemhely, orvosi szoba, a munkaközi szünet eltöltésére kijelölt hely), ahol az emberi méltóságot sértheti, de oda sem, ahol kizárólag egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyelné meg. Az ilyen szituációkra kidolgozott iratminták nemcsak a munkaadó és a munkavállaló előtt tisztázzák le az egyes eseteket, de a felelősöknek sem kell jogszabályokon és egyéb rendelkezéseken átrágniuk magukat ahhoz, hogy kialakítsák ezen iratok tartalmát.



A kkv-k emellett jobban teszik, ha szakemberekkel méretik fel, hogy milyen kategóriába esnek a GDPR-ban, ugyanis rengeteg kis cég él abban a tévhitben, hogy nem kezel adatot. Érdemes továbbá minden olyan adatot törölni a rendszerből, melyre a cégnek nincs szüksége - nehogy olyan adatbázis miatt büntessék tetemes bírsággal, amely nem is járul hozzá a hasznos adattömeg értékéhez.