A Bisnode tevékenységének gerincét eleve az adja, hogy cégeket osztályoz, kategorizál, például a PartnerPayment vagy a PartnerControl adatbázisában. A Platinum Excellence Minősítés ezekhez képest mit jelent?

A PartnerPayment és a PartnerControl alapvetően termékek. A vállalatokra vonatkozó adatokat, összefüggéseket jelenítik meg különböző mélységekben. Ezek alapján aktuális kép alkotható a tevékenységükről, megbízhatóságukról, fizetési moráljukról, de számos indikátor szerint vizsgálva a múltbeli eseményeiről és jövőbeli prosperitásukról is. Ezek az adatok értékesítési és marketing célokra is felhasználhatók, másfelől pedig a kockázatkezelést teszik teljesebbé. A kockázatkezelési termékeink alapját a minősítésünk képezi, vagyis mennyire vagyunk képesek előre jelezni, hogy a jövőben az adott vállalkozással mennyire lesz rizikós az üzletkötés, a vállalkozás mekkora valószínűséggel válik fizetésképtelenné egy éven belül. Ez magának a vállalkozásnak is nyújthat fontos információkat, de a lehetséges partnereinek is, akik így megtudhatják, hogy kikkel érdemes vagy éppen kikkel nem érdemes együttműködniük. A begyűjtött és feldolgozott, rendszerezett, kereshetővé és további elemzésekhez felhasználható adatok együttese alapján viszont mindig látható, hogy vannak olyan vállalkozások, amelyek huzamosabb időn keresztül kiemelkedő teljesítményt tudnak felmutatni. Ők lehetnek jogosultak a Bisnode Platinum Excellence Minősítésre.

Milyen kritériumoknak kell megfelelnie egy vállalkozásnak, ha ezt a minősítést meg szeretné kapni?

A módszertan, ami alapján megszülethet a minősítés, Skandináviából származik, ahol nemcsak a pénzügyi mutatókat veszik figyelembe, hanem például olyan tényezőket is, hogy milyen régóta működik a vállalat. Ez alapján a minősítésekben szereplő cégeket A, AA, illetve AAA kategóriákba sorolják. Az AAA osztályzatot birtokló cégek az abszolút krémhez tartoznak. A Platinum Minősítés pedig még szűkebb kör számára érhető csak el: azok a vállalatok kaphatják meg, amelyek az AAA minősítést öt egymást követő évben is képesek fenntartani. Eleve vannak minimumfeltételek is. Legalább 200 millió forintos éves árbevételnek kell meglennie, legalább tíz éve működnie kell, vagy négy éve, de akkor sokkal komolyabb tőkeháttérrel. Emellett likviditási, fizetési mutatókban is komoly stabilitást kell produkálnia. Mindezeken kívül a több mint kétszáz mutatóból álló minősítésnek is a legmagasabb kategóriáját kell képviselnie.

Keleti József (Head of SME Sales – South-East Europe)

A magyar cégeknek mekkora hányada tud megfelelni ezeknek a szigorú kritériumoknak?

Itthon mindössze a vállalatok 0,5 százaléka fér bele ebbe a kategóriába. Őket szeretnénk kiemelni, lehetővé tenni számukra annak kommunikálását, hogy Magyarország legstabilabb cégei közé tartoznak.

A térségbeli országok gazdasági környezete sok tekintetben hasonlít Magyarországhoz. Ha a régiót, például a visegrádi országokat nézzük, akkor ott a vállalatok mekkora hányada képes teljesíteni egy ilyen jellegű minősítés feltételeit?

A kritériumrendszer eleve olyan elemeket tartalmaz, amelyek alapján a legfelsőbb réteg egy ponton túl nem szélesíthető, hiszen éppen az a cél, hogy a kimagasló teljesítményt jelenítsük meg. Az azonban öröm, és nem csak hazánkban, hogy ezt a szintet most már nem csak sok évtizedes múlttal rendelkező nyugati multicégek tudják elérni, hanem a térségbeli országok, így Magyarország egyre több helyi alapítású cége is felnőtt a legmagasabb szintű elismerésre érdemesek közé.

Mely szektorokra legjellemzőbb, hogy ilyen magas teljesítményt produkáló vállalkozások nőhetnek ki?

A kép vegyes, ugyanis nem feltétlenül szektorokra irányul a vizsgálat. A stabilitás bármely gazdasági területen megteremthető, de természetesen az elitben is visszaköszön az, ami a teljes piacon látható. A nagykereskedelem, a szolgáltatói szektor, az építőpar dinamikus növekedést mutatott az elmúlt időszakban, így az ezekben résztvevő vállalatok természetesen a már említett felső fél százalékban is képviseltetik magukat.

Mi történik akkor, ha egy cég a már elnyert Platinum Excellence Minősítés után nem felel meg a korábban teljesített feltételeknek?

A magyarországi cégeket minden nap vizsgáljuk, hiszen minden nap rengeteg adat születik róluk, és az ügyfeleink is azt várják el tőlünk, hogy friss információkat szolgáltassunk. Így egy vállalkozásról alkotott kép sosem statikus és állandó, hanem csak egy adott pillanatot mutat, azt is egy dinamikus közegbe ágyazva. Éppen ezért, ahogyan elnyerhető, úgy el is veszíthető a Platinum Excellence Minősítés.

A közhiteles információk csak meglehetősen korlátozott képet mutatnak egy adott cégről. Vannak egyéb mutatók is, amelyek meghatározzák egy vállalat kategorizálását?

Valóban, a már említett kétszáznál is több indikátor nem volna összeállítható csak a cégbírósági vagy nyilvános mérleg adatok alapján, ráadásul azok egy adott cégre vonatkozóan bár naprakészek, de a folyamatos, napi működéséről nem árulnak el sokat. Az információk alapját adhatják a vállalat saját közleményei, a róla szóló sajtóhírek, például elbocsájtásokba kezd vagy éppen egy új üzemcsarnokot épít, de a vele kapcsolatos fizetési tapasztalatokról is gyűjtünk adatokat. És nemcsak az adatok változását, hanem ezen változások dinamikáját is vizsgáljuk, mert a meglévő információk mindig mutatnak irányokat is. Ennek eredménye, hogy nagyjából 90 százalékos pontossággal meg tudjuk mondani, tönkre megy-e egy vállalkozás egy éven belül vagy sem. Az adatelemzésünk olyan összefüggéseket is feltárhat, amelyek alapján akár hamarabb tudhatunk arról, hogy egy cég krízisbe kerülhet, mint a vállalat menedzsmentje.

Ha egy cég a Platinum Excellence Minősítésre jogosulttá válik, akkor azzal mit kezdhet, túl azon, hogy örül neki?

Ismert az a mondás, hogy a csúcsra sokan fel tudnak érni, de a csúcson megmaradni csak kevesen. A Platinum Excellence Minősítés azt mutatja, hogy íme, ők azok a kevesek. Ez természetesen a vállalat elismertségét növelheti, ez a piac és a partnerek felé egy nagyon erős üzenet. Ebből üzleti előny kovácsolható, hiszen számos kontraktusnál nem csak az ár az egyetlen mérlegelendő tényező, hanem a stabilitás, a megbízhatóság ugyanannyira fontos, esetenként talán még inkább az. Amelyik vállalkozás ezt a minősítést fel tudja mutatni, az mindenképpen pozitív üzleti hozadékkal számolhat, elég csak arra gondolni például, hogy a munkaerőhiányos gazdasági környezetben a munkavállalók is válogathatnak, és azonos, sőt, talán még némileg kedvezőtlenebb egyéb feltételek mellett is nagyobb eséllyel választják azt a munkaadót, amelyik folyamatos stabilitást tud felmutatni.

Hogyan szerez tudomást arról egy vállalat, hogy megfelel a Platinum Excellence Minősítés kritériumainak?

A tanúsításra a már említett indikátorok alapján bármely cég jogosulttá válhat, amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján a feltételeknek megfelel. Ez nem egy szolgáltatás, ezt a munkát mi elvégezzük, az eredményről pedig az érintetteket értesítjük. Ők dönthetik el, hogy a Platinum Excellence Minősítést kívánják-e használni vagy sem. Ez, vagyis a már meglévő minősítés használata díjfizetés ellenében érhető el, de fontos hangsúlyozni, hogy ez nem az értékelés megvásárlásáról szól, az ugyanis nem lehetséges. Az a vállalat, amely igényt tart a minősítés kiadására, megjelenik a kommunikációnkban, de fontosnak tartjuk, hogy ezen cégeknek fórumokat is szervezzünk, és ezeken keresztül is példaként állítsuk őket a többi gazdasági szereplő elé.