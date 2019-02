Korai klimaxról akkor beszélünk, ha a női hormontermelés csökkenése már a 30-as években megkezdődik. A legtöbb esetben a tüneteket önmagukban nem is szoktál felismerni, és csak akkor derül ki, mi áll a probléma hátterében, amikor az érintettek a menstruációs zavarok, vagy esetleg a teherbeesés sikertelensége miatt nőgyógyászhoz fordulnak.

Mártánál is ez volt a helyzet. 34 éves korában, több mint egy évtized után véletlenül találkozott gyerekkori szerelmével. Újra egymásra találtak, pár hónap után összeházasodtak, és úgy döntöttek, gyermeket szeretnének. Egy évnyi sikertelen próbálkozás után fordult Márta először orvoshoz. “Volt egy csomó tünetem, amiről így utólag már tudom, hogy a változókor jelei voltak, de harminc-egynéhány éves koromban eszembe sem jutott arra gondolni, hogy például azért vannak hőhullámaim meg nagyon durva hangulatingadozásaim, mert klimaxolok.” Mártát elküldték vérvételre, és kiderült, hogy túl alacsony a hormonszintje, és a petefészkei is el vannak öregedve. Megállapították nála a korai klimaxot. Jelenleg mesterséges beavatkozással próbálkoznak és mindenki nagyon bizakodó. Sőt, az őt kezelő orvosok szerint a terhesség és a szoptatás olyan változásokat okoz egy nő testében, ami akár segíthet is a klimax szimptómáin.

A tünetek minden életkorban hasonlóak

Egy brit vizsgálat szerint a korai menopauza egyre gyakoribb jelenség. Kutatásukból az derült ki, hogy száz nőből egynél áll le a petefészek működése negyven éves kor előtt. A probléma pontos oka egyelőre még nem tisztázott, de az öröklött hajlamnak, bizonyos fertőzéseknek, betegségeknek (például a cukorbetegségnek) bizonyítottan szerepe van benne, illetve egyes gyógyszerek és műtétek is hatással lehetnek rá.

Menopauza idején először a progeszteron mennyisége csökken, majd az ösztrogéné is. Ennek hatására lépnek fel a vérzészavarok, míg végül teljesen elmarad a menstruáció. A hormonhiányos állapotnak minden életkorban hasonló velejárói vannak.

A változókor tünetei lehetnek: hőhullámok,

a menstruációs ciklus felborulása,

libidócsökkenés, bőr- és nyálkahártyák szárazsága

ingerlékenység,

levertség,

koncentráció- és alvászavar, hangulatingadozás, később hüvelyszárazság

és vizelettartási nehézség jelentkezhet.

Az egyik legárulkodóbb tünet a menstruáció kimaradása. A vérzés az ismert klimaxos tünetek megjelenését megelőzően, akár évekkel korábban is szabálytalanná válhat. Ilyenkor érdemes utánajárni, mi okozza a panaszokat. Hosszabb ideje elmaradt menstruáció esetén – ha a terhesség kizárható –, érdemes minél előbb az erre specializálódott szakemberhez fordulni.

Természetes megoldások

Juditnak a harmincas évei közepén egy nőgyógyászati műtét után kellett megküzdenie a korai klimax tüneteivel. “Az egyik petefészkemet kellett eltávolítani, és a beavatkozás várható következménye volt a korai klimax, szóval én fel voltam készülve. Sokat segített az orvosom, és alaposan utána is olvastam a témának. Tudom, hogy elcsépelt szöveg, de nekem rengeteget segített, hogy nagyon odafigyelek arra, milyen ételeket eszem, és elkezdtem járni jógázni is.”

Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy testedzés hatására a lelki tünetek is javulnak, a stressz, a depresszió is oldódik. Számos olyan növény és gyógynövény van, amely hatásos lehet a változókor tüneteinek enyhítésében. Köztük például a fitoösztrogéneket, azaz a női nemi hormonhoz hasonló hatást kiváltani képes összetevőket tartalmazó növények, mint a szója, a lenmag és a vörös lóhere.



A klimaxos panaszok enyhítésében ugyancsak elismert a poloskavész nevű gyógynövény. A poloskavész az észak-amerikai indiánok tradicionális gyógynövénye, amit az európai népi gyógyászatban menstruációs zavarok és klimaxszal társuló tünetek kezelésére használtak.

A korai klimaxban magasabb a csontritkulás kockázata

A British Journal of Obstetrics and Gynaecology szaklapban publikálták egy svéd kutatás eredményét, amiben a menopauza korai jelentkezésének hosszú távú következményeit vizsgálták. Kiderült, hogy a korai menopauzán átesettek 56 százaléka 77 évesen csontritkulásban szenvedett.



Korai klimax esetében érdemes tehát a szokásosnál is nagyobb hangsúlyt fektetni a csontritkulás megelőzésére. Leginkább a D-vitamin- és a kalciumtartalmú étrendkiegészítők ajánlottak, és nagyon fontos a rendszeres fizikai aktivitás is. Zöldségek, gyümölcsök és teljes kiőrlésű gabonafélék mellett az étrendet érdemes hidegen sajtolt búzacsíra-, lenmag-, és máriatövismag-olajjal kiegészíteni. A csontok épségének megőrzését pattogatott amarántmag fogyasztása is segíti. Ezen kívül fontos lehet még a napi 2 liternyi, magas kalcium- és magnéziumtartalmú, ugyanakkor alacsony nátriumtartalmú ásványvíz fogyasztása.