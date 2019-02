A szkepticizmus pozitív hozadéka viszont, hogy elterelődött a publikum figyelme a piacról és így viszonylagos nyugalomban fejlődhet a technológia. Tavaly rengeteg izgalmas fejlesztés ment végbe, nagy befektetők jelentek meg, és szinte minden jelentős iparág vezető cégei elkezdtek kísérletezni a Bitcoin technikai hátterét adó rendszerrel, a blokklánc technológiával.

A hétköznapi embernek persze még mindig úgy tűnhet, hogy a világ egy részének elment az esze. Miért hajlandó bárki is fizetni azért, hogy birtokolhasson egy csupán számítógépeken létező pénzfajtát?

Miért kezdte el a nagyvállalatok egy része használni a blokklánc technológiát? 2017-ben a blokklánc elterjedését még csak „jövőnek” becézték, ma azonban ez a bizonyos „jövő” már az ajtónkon kopogtat. Az Admiral Markets UK Ltd. ingyenes eseményén megismerheti, milyen lehetőségek állnak Ön előtt a kriptovilág megismerésével.

Kellő távolságból közelítve a kérdést idézhetjük a klasszikus gondolatot: „Minden annyit ér, amennyit adnak érte”. Ennél egy fokkal elgondolkodtatóbb, hogy a nemzetállamok jegybankjai által kibocsátott pénz is nagyrészt csak számitógépes kódok formájában létezik. Ezt hívjuk számlapénznek, mely betétekből és követelésekből áll. A készpénz csupán csekély részét adja a világ pénzmennyiségének és szinte semmilyen esetben sincsen mögötte fizikai fedezet. Az értékét valójában a jegybankba és jogrendszerbe vetett hit adja. Ha a fiat pénzből kiindulva elfogadjuk azt, hogy valaminek lehet értéke fizikai fedezet nélkül, akkor belekezdhetünk a kriptopénzek értékének megállapításába. Ha a bitcoinról van szó, akkor valójában senki sem tudja pontosan, hogy melyik tényező pontosan milyen mértékben határozza meg az értékét.

Kezdeni viszont mindenképp a bitcoin bányászásnál (a virtuális valuta előállításának folyamatánál) érdemes, mivel egy bitcoin előállítási költségénél csak időszakosan lehet alacsonyabb az árfolyam. Ha ez hosszabb távon fent áll, akkor a bányászoknak nem éri meg a termelés és megszűnik a kínálat egy jelentős része a piacon. A bányászás költségét leginkább az erre a célra specializálódott chipek és az elektromos áram ára határozza meg. Ezért jellemző, hogy a bányászási tevékenység az olcsó áramot biztosítani képes országokban koncentrálódik. Egy másik megközelítés az ár meghatározására a Metcalfe-törvény alkalmazása: a Bitcoin-hálózat és így egy bitcoin értéke is exponenciálisan nő a felhasználók számának bővülésével. A kereskedőknek az is fontos a vizsgálat során, hogy mekkora a napi tranzakciók volumene, hiszen ez minél magasabb, annál aktívabb a hálózat vagy annál inkább nőtt a felhasználók száma – tehát annál nagyobb értéke lehet a Bitcoinnak. A példaként említett és az egyéb más fundamentális értékelési módszer mellett ugyanúgy használják a technikai elemzés eszköztárát is a kriptovilágban. Az előbbi megközelítés a gazdasági mutatókra koncentrál, míg az utóbbi a grafikonokról leolvasható múltbéli árfolyamingadozásból próbál következtetni az árra.

Akármelyik értékelést is választjuk, annyi biztos, hogy a mindössze 10 éve létező piac mozgásai rengeteg fejtörést okoznak még a profi befektetőknek is. Sokszor hasonlították már a blokklánc jelentőségét az internetéhez, és ezek a tendenciák is hasonlóságot mutatnak. Garanciák persze nincsenek, de a dotkomlufi kipukkadása pont ugyanilyen körülmények között történt. A nagy kérdés, hogy a piaci esés után jönnek-e a blokklánc technológia Google-jei, Facebookjai és Amazonjai?

Az Admiral Markets UK Ltd. konferenciáján szó lesz arról is, hogy mit jelentenek a részvényekhez hasonlított kriptocoinok és maguk a kriptovaluták, így azoknak is lehetősége van felzárkózni, akik még csak most ismerkednek ezzel az új gazdasággal.

A hétköznapi ember másik nagy kérdése a kriptoeszközök értéke mellett, hogy mire is jó ez az egész? Hogyan hat ez az én életemre? Nem véletlen, hogy a blokklánc első alkalmazása a Bitcoin volt, ugyanis a legkézenfekvőbb felhasználása a banki szolgáltatásokban képzelhető el. A Pizza-nap óta, mely az első bitcoin tranzakciót jelöli egy áruért (pontosabban pizzáért), meglehetősen elterjedt lett az új fizetőeszköz elfogadása. Vásárolhatunk vele már Magyarországon is, például az alza.hu-n, a 220voltban vagy akár hotelekben, kávéházakban is. A közgazdászok egy része azonban más felhasználási lehetőséget javasol a Bitcoinra. Vegyük például a Ripple nevű kriptopénzt, ami egy valós idejű bruttó elszámoló rendszert működtet. Ez lehetővé teszi, hogy majdnem valós időben tudjunk tranzakciókat bonyolítani. A Ripple célja, hogy egy hatékony banki háttérfolyamatot építsen. A végfelhasználónak nem is feltétlenül kell tudnia, hogy kriptopénzt használt, hiszen a hálózat képes bármilyen érték tranzaktálására (ez lehet dollár, euró, forint vagy bármi egyéb).

Több nagy bank és kereskedő cég is használja már ezt a rendszert. Hasonló technológiával kísérletezik a legnagyobb amerikai bank, a J.P. Morgan Chase, mely februárban jelentette be a JPM coin elindítását. A bank célja, hogy hatékonyabbá tegye ezzel a napi 6 billiárd dollár értékű tranzakcióit. Jelenleg a nagykereskedelmi tevékenységük egy kis részét terelik át saját blokkláncukra, melyből az ezt használó cégek azon kívül, hogy azonnal megvalósulnak az utalásaik, semmit sem érzékelnek. A blokklánc egyik fő ígérete a bizalom szükségességének kiiktatása egy rendszerből, így adódik, hogy bárhol érdemes a használatának vizsgálata, ahol bizalmi problémák vannak. Ilyen lehet például a földhivatali szolgáltatás, mely sokszor nincs megfelelően vezetve és korrumpálható a hivatalnokok által. India, az Egyesült Királyság és Svédország csak pár példa azon országok közül, melyek már dolgoznak a földhivatali nyilvántartás blokkláncra való átterelésén. Észtországban, ahol a világon a legfejlettebben működik az állami szolgáltatások digitalizációja, már egy ideje blokklánc technológiát használnak az állampolgárok egészségügyi adatainak védelmére. A fenti két esetben is az a közös, hogy a szolgáltatások használói nem is tudnak róla, hogy már a blokkláncot használják.

Amiről viszont biztosan fogják tudni, hogy használják, azok az okosszerződések. Ezek a már most is használatos digitális szerződések automatizálják az értékek tranzakcióját. A szerződő felek egy digitális dokumentumban rögzítik a megegyezésüket, majd letétbe helyeznek valamely értéket a blokkláncon. A szerződés ezután saját magát vizsgálva eldönti, hogy megvalósultak-e a benne foglaltak, és ha igen, akkor automatikusan érvényesíti magát. Tegyük fel, hogy egy barátunkkal fogadunk 100 forintban, hogy fog-e holnap esni az eső, és ezt egy okosszerződésben rögzítjük. Mind a ketten letétbe helyezzük a 100 forintot, majd másnap a szerződés több időjárást vizsgáló szenzortól bekéri az adatokat. Ha teljesül a szerződésben foglalt paraméter (azaz esik az eső), akkor átutalja a pénzt az arra fogadónak. Ez a technológia természetesen még kezdeti fázisban van, de jusson eszünkbe, hogy a fejlődési üteme viszont exponenciális. Akár tudatosan, akár csak a háttérfolyamatokban fogjuk használni a blokkláncot, biztos, hogy jelentős hatással lesz az életünkre.

Az Admiral Markets UK Ltd. az elsők között kínál alkalmat arra, hogy a blokklánc és a kriptovaluták jövőt formáló lehetőségeit a hazai közönség is megismerje. Jelentkezzen erre a limitált ingyenes konferenciára, és merüljön el a kriptovaluták, a blokklánc, az ehhez kapcsolódó technológia rejtelmeiben és kereskedési gyakorlataiban, és ami még fontosabb, ismerje meg, hogy hogyan hasznosíthatja mindezt a tudást a saját mindennapjaiban. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 83%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát. A Forex és CFD termékek magas kockázatot hordoznak magukban és nem megfelelők minden befektető számára. Az Admiral Markets UK Ltd. azt javasolja, hogy konzultáljon egy független pénzügyi tanácsadóval, aki biztosítja arról, hogy érti a kockázatokat.

Az oldalon elhelyezett tartalom az Admiral Markets UK Ltd. megbízásából a HVG BrandLab közreműködésével jött létre. A tartalom előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.