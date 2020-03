Sándor Anikó: „Az összes könyvem kicsit a magányról is szól”

„Időnként végzek karitatív munkát, s egy ilyen alkalommal találkoztam valamelyik hajléktalanszálló betegszobájában legutóbbi könyvem főszereplőjével, Elenával, aki - akkor úgy tűnt - élete utolsó napjait éli. Beszélgetni már nem lehetett vele, csak a környezetétől tudtam meg, hogy egykor diplomatafeleség volt, fényes partikra járt, - most pedig ott feküdt, elhagyatottan, egy ócska vaságyon. Megérintett a magánya, meg akartam érteni, hogy történhet ez meg egy emberrel. Pár nap múlva aztán különös dolog történt. A Facebookon egyszer csak váratlanul szembejött velem Elena profilja, friss fotókkal, igaz, Léna néven. Mi történik itt? Egy Hamupipőke sztoriba csöppentem, és Elena időnként kiszökik a kórházból, és elmegy a bálba? Így kezdődött a történet, amelyből végül a Magányügy című regényem született. Csak a könyv megjelenése után döbbentem rá, hogy nem ez az első magány-történet, amit megírtam. Magam is rácsodálkoztam a felismerésre, hogy az eddig megjelent tizenhárom könyvem majd mindegyike jelentős mértékben a magyányról is szól. Hogy miért? Pár éve life coachként is dolgozom, s ha valaki azzal jönne hozzám, hogy rájött, egyfajta körtáncot jár a magány körül, biztos lennének hozzá fontos kérdéseim. Csakhogy ezt senki nem meri kimondani. Szégyenfoltként kezelik, pedig az elmagányosodás – akárcsak a nátha vagy az influenza – az élet látszólag természetes velejárójaként, alattomosan befurakodott az életünkbe, és lassanként teljesen átveszi a hatalmat”. Sándor Anikó, korábbi rádiós újságíró első, bestsellerré vált könyve az El Camino-ról szól, amelyet maga is végigjárt. Azt meséli, - bár élete során többször megtapasztalta a magányt -, nem emiatt indult útnak. Ha a magánnyal való különös kapcsolatára keresi a választ, a gyerekkora jut eszébe, amikor igencsak magányos éveket élt meg. Létezik egy definíció, amit találónak tart a magány megfogalmazására: „A társadalmi kapcsolat tényleges szintje és a kívánt kapcsolati szintünk közötti szubjektív eltérés.“ Ezért is volt fantasztikus tapasztalás számára Argentína, ahová időnként manapság is elvándorol tangót táncolni, és ahol a férfiak szemének tükrében az ötven feletti nő is nőnek láthatja magát, akire még számtalan dolog vár, amelyek között nem szerepel a magány.