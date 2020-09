A kisbefektetők már számos hazai kereskedési rendszer közül választhatnak, ha nyersanyag befektetésben gondolkoznak, de ezek általában csak korlátozottan alkalmasak egy megfelelő portfolió, illetve stratégia kialakítására, inkább csak egy-egy nyersanyag rövidebb távú spekulációjára használhatók. Márpedig a nyersanyagpiacon nagyon fontos a portfolió szemlélet, azaz a több eszközből álló befeketés kialakítása, mert ez a piac rendkívül kockázatos. Ha valaki csak egy eszközbe, például aranyba fektet a határidős piacon, akkor egy nagyobb piaci esés – amely a nyersanyagpiacok természetes velejárója – pillanatok alatt akár le is nullázhatja a befektetett vagyonát. „A nyersanyagpiaci mozgások elemzése, előrejelzése még minket, szakembereket is gyakran próbára tesz, ezért a spekuláció helyett inkább befektetési alapokat ajánlanék az egyéni befektetők részére. Több hazai nyersanyag alap is elérhető a pénzintézetek kínálatában, van miből válogatni” – mondta Hosszú Ferenc, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója.

Árupiaci befektetési alapok: az aranytól az olajon át a kakaóig

Az árupiaci befektetési alapokban, szinte minden olyan nyersanyag előfordulhat, amely kereskedhető a határidős piacokon. Nemesfémek, mint például az arany vagy az ezüst, színesfémek, ipari fémek, energiahordozók – elsősorban olaj -, illetve mezőgazdasági tömegáruk: búza, kukorica, cukor, kávé vagy éppen kakaó. Ez tehát egy árupiaci portfolió, olyan eszközökkel, amelyeknek az árfolyama általában nem együtt mozog, így jelentősen csökken a kockázat. Más tényezők alakítják ugyanis az olaj árát, mint a búzáét vagy a kávéét. A befektetési döntésekhez ezeket a tényezőket naprakészen, gyakran óráról-órára figyelemmel kell kísérni, amely alapos szaktudást, megfelelő technikai infrastruktúrát és rengeteg időt igényel.

Kakaó - széles a nyersanyagok árupiaci portfóliója

2020 a végletek éve: mit mutatnak a számok?

Minden felhalmozott tudásra és tapasztalatra szükség is volt idén, hiszen a nyersanyagpiacokon a végletek évét éljük, korábban elképzelhetetlen mértékű árfolyammozgások és rekordok születtek. A koronavírus válság és nagyhatalmi geopolitikai játszmák repítették a csúcsra és ejtették a mélybe a nyersanyag árakat. Az OTP Föld Kincsei Alapnak ilyen körülmények között is sikerült az év első nyolc hónapjában 30,28%-os hozamot elérni, de az alap esetében a kockázatok miatt a hosszú távú teljesítmény a mérvadó. Az alap 5 éves távon mért éves átlagos hozama 2020. augusztus 31-én mérve 12,48% volt, míg a 10 éves szám 7,44%, a 2009-es indulástól számítva pedig 6,34%. Tizenegy év alatt tehát az alap árfolyama évente átlagosan több mint 6%-kal emelkedett, de természetesen voltak kiugróan sikeres és veszteséges évek egyaránt.

Kinek érdemes belevágni? Az OTP Alapkezelő leendő befektetőinek legalább 3-5 éves tartási időszakot ajánl az OTP Föld Kincsei Alap esetében, mert a tapasztalatok szerint ilyen időtávon az átmeneti visszaesések hatása korrigálódik. Az Alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén. Az Alap elsősorban aktívan kezelt long/short ügyletekkel törekszik pozitív, a kockázatmentesnél magasabb hozamot elérni, technikai és fundamentális elemzési eszközöket egyaránt felhasználva. Az alap a portfolióban található származtatott eszközöknek köszönhetően jelentős kockázattal bír, amelynek csökkentése érdekében fontos az ajánlott befektetési időtáv betartása!

Nemesfémek, olajpiac: mélységek és magasságok

„Az év eddigi legnagyobb nyertesei a nyersanyagpiacokon a nemesfémek voltak, ami kézenfekvőnek is tűnik, hiszem nagyon turbulens időszakon vagyunk túl, gyors, de nagyon mély recessziót él át a világgazdaság” – mondta Hosszú Ferenc. Azért veszik ugyanis a nemesfémeket a befektetők, mert a pénz elértéktelenedésétől tartanak igazán, azaz attól, hogy az emelkedő infláció csökkenteni fogja a reálkamatokat. Ugyanakkor aki az év elején a részvénypiaci zuhanás közepette a biztonságos menedék funkciója miatt fektetett aranyba, az csalódhatott, ugyanis ekkor minden eszközt eladtak a befektetők, így a nemesfémek is sokat vesztettek értékükből. Legalább ennyire meglepő módon azonban az első félév végétől a kockázatos eszközök szárnyalásával együtt az arany és ezüst is a befektetők kedvenceivé vált, előbbi dollárban számítva új történelmi csúcsot ért el a közelmúltban. A biztos menedék keresés viszont már rövid távon gátja is lett a további emelkedésnek és friss befektetői pénz híján korrekció alakult ki a nemesfémek árfolyamában.

Az olajpiac még az aranyénál is jóval nagyobb meglepetéseket tartogatott. Az év első napjaiban az Egyesült Államok és Irán közti feszültség csaknem háborúba torkollott, és ez egyre feljebb és feljebb, 65 dollár fölé hajtotta a WTI-típusú nyersolaj árát, hogy aztán az néhány hónappal később a koronavírus hatására mínusz 40 dollárig zuhanjon. Órák, néha percek alatt változtak a hosszú távon várható árfolyamot is meghatározó tényezők, ahol a kereslet-kínálati faktorok mellett a politikai tényezők, játszmák hatását is figyelembe kellett venni a kereskedési stratégiánk kialakításánál. A koronavírus okozta piaci felfordulás első hullámának lecsengésével békésebb időszak következett a nyári hónapokban, amely a kereslet stabilizálódása mellett legnagyobb részt az olajtermelő országok kínálat-szabályozó összefogásának volt köszönhető. Az őszi-téli hónapokban azonban véleményem szerint újabb izgalmakra és ismét nagyobb mozgásokra kell felkészülni. „Az ilyen típusú piaci környezetet csak egy aktívan kezelt befektetési alap tudja igazán kihasználni – mondta Hosszú Ferenc – ahol lehetőség van, akár napon belül is pozíciót váltani, ha azt a folyamatosan változó külső körülmények indokolják”.

Kisbefektetőként például sokan gondolhatták, hogy akár már 20 dolláros szinten is érdemes lehet olaj vételekben gondolkozni, azt azonban kevesen tudják, hogy a határidős piacokon való kereskedésnek vannak olyan specialitásai és költségei, amelyek miatt a 20-ról 40 dollárra való emelkedés nem feltétlen jelent 20 dolláros profitot – mutatott rá a befektetési szakember.

Különleges nyersanyagok, új lehetőségek

Az idei év egyik legnépszerűbb, egzotikus nyersanyaga a palládium volt, ami egy ezüstfehér színű, jól megmunkálható fém, valamivel keményebb, mint a platina. Elsősorban benzines autók katalizátorában használják, ugyanis magas hőmérsékleten a káros kipufogógázok egy részét oxidálja vagy ártalmatlan anyagokká alakítja. Az utóbbi években a palládium iránti folyamatosan növekvő kereslettel nem tudott lépést tartani a kínálat, egyre csökkentek a rendelkezésre álló készletek, amely árrobbanáshoz vezetett. Az árfolyam szárnyalását még a koronavírus válság, illetve az új autók iránti kereslet visszaesése sem tudta megakasztani. Az elmúlt 5 évben ötszörösére nőtt, és az idei évben is már kétszámjegyű pluszban van a palládium árfolyama.

Palládium - az árfolyama folyamatosan növekszik

A befektetési alapnak köszönhetően közvetve olyan nyersanyagokba is invesztálhatunk, amelyeknek nincs határidős piaca – emelte ki Hosszú Ferenc. Ilyen például a gyémánt vagy az uránium. Mivel az alap a részvénypiacokon is kereskedhet, az elmúlt években többször is közvetett befektetést tudtam építeni bányavállalatok részvényeinek vásárlásával. A nyersanyagok árának emelkedése ugyanis növeli a bányák bevételeit, illetve részvényeik árfolyamát.

A tartalom az OTP Alapkezelő Zrt. megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.