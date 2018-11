Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78664ae2-01d1-4b64-8e50-1407e036650c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azt a tudományos álláspontot, hogy a stressz felgyorsítja az öregedési folyamatokat, rombolja a társas kapcsolatokat és pszichés zavarokhoz vezet, kidobhatjuk a kukába Kelly McGonigal amerikai egészségpszichológus szerint. Úgy tűnik, a feszültség kezelése rajtunk, a gondolatainkon múlik. ","shortLead":"Azt a tudományos álláspontot, hogy a stressz felgyorsítja az öregedési folyamatokat, rombolja a társas kapcsolatokat és...","id":"20181108_Stresszel_Meg_jo_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78664ae2-01d1-4b64-8e50-1407e036650c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5534a30-82fa-440c-880f-c48f6e2ec820","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181108_Stresszel_Meg_jo_is_lehet","timestamp":"2018. november. 08. 10:00","title":"Stresszel? Még jó is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ce7035-aa8d-420e-bf7a-b0211e9f25c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába maradt valaki ugyanolyan rokkantsági állapotú, jobb értékelést kapott, emiatt megvonhatták a rokkantsági ellátása nagy részét – mondta ki az Alkotmánybíróság. Most ennek vége lehet.","shortLead":"Hiába maradt valaki ugyanolyan rokkantsági állapotú, jobb értékelést kapott, emiatt megvonhatták a rokkantsági ellátása...","id":"20181109_Kimondta_az_Alkotmanybirosag_jogellenesen_vette_el_a_kormany_a_rokkantnyugdijakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ce7035-aa8d-420e-bf7a-b0211e9f25c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc816b97-f3b3-40ae-9ea8-00615368a077","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Kimondta_az_Alkotmanybirosag_jogellenesen_vette_el_a_kormany_a_rokkantnyugdijakat","timestamp":"2018. november. 09. 11:34","title":"Kimondta az Alkotmánybíróság: jogellenesen vette el a kormány a rokkantnyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Újévtől átlagosan 5,8 százalékkal lesznek magasabbak az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díjak a teherautók számára – mondja ki az innovációs és technológiai miniszter csütörtök késő este megjelent rendelete. ","shortLead":"Újévtől átlagosan 5,8 százalékkal lesznek magasabbak az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díjak...","id":"20181109_utdij_emeles_kozlekedes_autopalya_autout_fout","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f3ba86-67e6-487a-adb0-d1a9a8b40d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_utdij_emeles_kozlekedes_autopalya_autout_fout","timestamp":"2018. november. 09. 08:16","title":"Januártól emelik az útdíjakat a teherszállításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3186a4-9437-4e4b-909e-f6e7dd9f9860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberkereskedelem, pénzmosás és kitartottság miatt négy gyanúsítottat vettek őrizetbe Szegeden a rendőrök.","shortLead":"Emberkereskedelem, pénzmosás és kitartottság miatt négy gyanúsítottat vettek őrizetbe Szegeden a rendőrök.","id":"20181108_izland_futtatas_prostitualt_szeged_rendorseg_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af3186a4-9437-4e4b-909e-f6e7dd9f9860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0711b2d5-e5b5-444d-b87c-eb2f9c7c0944","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_izland_futtatas_prostitualt_szeged_rendorseg_elfogas","timestamp":"2018. november. 08. 05:57","title":"Izlandon is futtatott lányokat egy szegedi csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932b4497-04df-4dc5-b146-43d7abdc53d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádbeszédében az ügyész hangsúlyozta, hogy Magyarország legnagyobb ipari és ökológiai katasztrófájáról van szó.","shortLead":"Vádbeszédében az ügyész hangsúlyozta, hogy Magyarország legnagyobb ipari és ökológiai katasztrófájáról van szó.","id":"20181107_Vorosiszapper_az_ugyesz_szerint_13_vadlottnak_bortonben_a_helye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932b4497-04df-4dc5-b146-43d7abdc53d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933d60c5-8dd6-454a-a909-d142a6ea548e","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Vorosiszapper_az_ugyesz_szerint_13_vadlottnak_bortonben_a_helye","timestamp":"2018. november. 07. 15:43","title":"Vörösiszapper: az ügyész szerint 13 vádlottnak börtönben a helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed13279-163e-4154-9e2e-6adbe0356483","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A lap információi szerint a politikus pártja hét végi vezetőségi ülésén ismerteti döntését.","shortLead":"A lap információi szerint a politikus pártja hét végi vezetőségi ülésén ismerteti döntését.","id":"20181107_Die_Zeit_Lemond_a_CSU_elnoki_tisztsegerol_Horst_Seehofer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bed13279-163e-4154-9e2e-6adbe0356483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e283f022-f326-4af2-bfbf-679231ba2a4e","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Die_Zeit_Lemond_a_CSU_elnoki_tisztsegerol_Horst_Seehofer","timestamp":"2018. november. 07. 15:12","title":"Die Zeit: Lemond a CSU elnöki tisztségéről Horst Seehofer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kikéri magának, hogy a főzetet teának nevezzék.","shortLead":"Kikéri magának, hogy a főzetet teának nevezzék.","id":"20181108_Benedict_Cumberbatch_fellazadt_a_kamillatea_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a193b06-aae9-46b5-9e6e-37b797265aec","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Benedict_Cumberbatch_fellazadt_a_kamillatea_ellen","timestamp":"2018. november. 08. 09:57","title":"Benedict Cumberbatch fellázadt a kamillatea ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ecfcf3-579a-4389-9356-c4af49f86b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A római kori mozaikokon vaskos humorral szórakoztatták azokat, akik a latrinát használták.","shortLead":"A római kori mozaikokon vaskos humorral szórakoztatták azokat, akik a latrinát használták.","id":"20181109_Zeusz_fiuja_a_furdoben_mocskos_humoru_mozaikok_bizonyitjak_hogy_nem_valtoztunk_ketezer_ev_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1ecfcf3-579a-4389-9356-c4af49f86b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adb46bd-94d4-4b4d-b328-8c792e37d9f6","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Zeusz_fiuja_a_furdoben_mocskos_humoru_mozaikok_bizonyitjak_hogy_nem_valtoztunk_ketezer_ev_alatt","timestamp":"2018. november. 09. 06:10","title":"Mocskos humorú mozaikok bizonyítják, hogy nem változtunk kétezer év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]