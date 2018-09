Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség a Bajnokok Ligája következő kiírásában vezeti be a videobírós (VAR) rendszert.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség a Bajnokok Ligája következő kiírásában vezeti be a videobírós (VAR) rendszert.","id":"20180927_bajnokok_ligaja_videobiro_var_cristiano_ronaldo_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a15368-808d-4c38-bf79-93b72ab7e80b","keywords":null,"link":"/sport/20180927_bajnokok_ligaja_videobiro_var_cristiano_ronaldo_kiallitas","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:40","title":"Nem lesz még egy olyan kiállítás, mint Ronaldóé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legfelsőbb bíróság egyhangúlag fogadta el az erről szóló határozatot.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság egyhangúlag fogadta el az erről szóló határozatot.","id":"20180927_a_hazassagtores_nem_buncselekmeny_tobbe_indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eba562b-9d8a-4051-84de-341c5307b0ee","keywords":null,"link":"/elet/20180927_a_hazassagtores_nem_buncselekmeny_tobbe_indiaban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:04","title":"A házasságtörés nem bűncselekmény többé Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az apró is forint, nem?","shortLead":"Az apró is forint, nem?","id":"20180927_tizforintossal_mindig_fizetni_parkolasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6709be-fb17-48e4-b1fa-a2392138b209","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_tizforintossal_mindig_fizetni_parkolasert","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:26","title":"Nem feltétlen lehet egy zacskónyi tízforintossal mindig fizetni, például egy parkolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72bb89a-40f6-404d-9650-28bffbab5cc7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amennyiben a küldöttgyűlés jóváhagyja, a következő szezonban már ez lesz a katalánok hivatalos emblémája.","shortLead":"Amennyiben a küldöttgyűlés jóváhagyja, a következő szezonban már ez lesz a katalánok hivatalos emblémája.","id":"20180928_megvaltozik_a_barcelona_cimere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72bb89a-40f6-404d-9650-28bffbab5cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d72c73-2985-4602-b962-80e93bdcc406","keywords":null,"link":"/sport/20180928_megvaltozik_a_barcelona_cimere","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:04","title":"Megváltozik a Barcelona címere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b66e4ac-d286-42ed-94b0-6bd9c7454f41","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Hol írjam alá? – kérdezik sokan, amikor eléjük teszik a hitelszerződést, mivel szeretnének mielőbb a pénzhez jutni. Pedig érdemes időt szánni és kérdezni, ha nem értjük a sokszor bonyolult jogi szöveget, nehogy később érjenek minket „zsebbevágó” meglepetések.","shortLead":"Hol írjam alá? – kérdezik sokan, amikor eléjük teszik a hitelszerződést, mivel szeretnének mielőbb a pénzhez jutni...","id":"mokk_20180927_Hitelt_vesz_fel_Az_utolso_pillanatban_is_meggondolhatja_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b66e4ac-d286-42ed-94b0-6bd9c7454f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111d7bf4-5d9e-4629-86ae-622591e2d99c","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180927_Hitelt_vesz_fel_Az_utolso_pillanatban_is_meggondolhatja_magat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:30","title":"Hitelt vesz fel? Az utolsó pillanatban is meggondolhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaképes korú magyarok 58 százaléka semmilyen idegen nyelven nem beszél.","shortLead":"A munkaképes korú magyarok 58 százaléka semmilyen idegen nyelven nem beszél.","id":"20180927_Hihetetlen_de_meg_mindig_csak_kezzellabbal_mutogatunk_ha_kulfoldivel_kell_targyalnunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a8e40e-addb-4b85-9a52-8ec3404cb615","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Hihetetlen_de_meg_mindig_csak_kezzellabbal_mutogatunk_ha_kulfoldivel_kell_targyalnunk","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:45","title":"Hihetetlen, de még mindig csak kézzel-lábbal mutogatunk, ha külföldivel kell tárgyalnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8c4e65-63b4-4f38-ac65-b2dca5e35f2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc sportmárkája megállíthatatlannak bizonyul, tovább nyomul a nemzetközi vizeken. ","shortLead":"Mészáros Lőrinc sportmárkája megállíthatatlannak bizonyul, tovább nyomul a nemzetközi vizeken. ","id":"20180927_Fotok_talpig_2Rule_mezbe_oltozott_gyerekek_vartak_Orban_Viktort_Szerbiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e8c4e65-63b4-4f38-ac65-b2dca5e35f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f21f6a-5688-4463-9a3f-699649940acb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Fotok_talpig_2Rule_mezbe_oltozott_gyerekek_vartak_Orban_Viktort_Szerbiaban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 19:51","title":"Fotók: talpig 2Rule mezbe öltözött gyerekek várták Orbán Viktort Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9194937-8cb1-4e03-872c-4b50bd5acdec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint négy éve történt a Malaysia Airlines 370-es járatának katasztrófája, de igazából azóta sem tudni, mi történt a géppel. A National Geographic most dokumentumfilmes keretek között igyekszik bemutatni, hogy a rendelkezésre álló információk alapján nagyjából mi történhetett az utasszállítóval.","shortLead":"Több mint négy éve történt a Malaysia Airlines 370-es járatának katasztrófája, de igazából azóta sem tudni, mi történt...","id":"20180927_malaysian_airlines_mh370_eltunt_malaj_utasszallito_repulogep_thai_obol_national_geogprahic_draining_the_ocean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9194937-8cb1-4e03-872c-4b50bd5acdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4956b6-16c4-450f-b3ea-89330492c203","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_malaysian_airlines_mh370_eltunt_malaj_utasszallito_repulogep_thai_obol_national_geogprahic_draining_the_ocean","timestamp":"2018. szeptember. 27. 19:03","title":"\"Halálspirálba\" kerülhetett: rekonstruálták, mi történhetett a 227 utassal eltűnt maláj géppel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]