[{"available":true,"c_guid":"a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rasszista támadásnak nevezte azt, ami Özilre zúdult az után, hogy a török elnökkel fotózkodott, azt mondta, más is kilépett volna a válogatottból egy ilyen után.","shortLead":"Rasszista támadásnak nevezte azt, ami Özilre zúdult az után, hogy a török elnökkel fotózkodott, azt mondta, más is...","id":"20180926_Erdogan_megvedte_Ozilt_uzent_a_nemeteknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd8161e-e9d3-422d-bc16-a481b5ac28fb","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Erdogan_megvedte_Ozilt_uzent_a_nemeteknek","timestamp":"2018. szeptember. 26. 18:53","title":"Erdogan megvédte Özilt, üzent a németeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Darabjaira szedték a idei legjobb iPhone-t, s gyorsan egy árkalkulációt is végeztek, hogy megmutassák, mennyibe kerülnek a készülékben lévő alkatrészek.","shortLead":"Darabjaira szedték a idei legjobb iPhone-t, s gyorsan egy árkalkulációt is végeztek, hogy megmutassák, mennyibe...","id":"20180927_iphone_xs_max_ara_alkatreszek_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681bb138-a4d1-4df4-bc85-b9512795c4f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_iphone_xs_max_ara_alkatreszek_ara","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:03","title":"Kiderült, mennyibe kerül igazából a 499 990 forintért árult új iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"250 járatot töröltek Európában. ","shortLead":"250 járatot töröltek Európában. ","id":"20180928_Most_40_ezer_utassal_szurt_ki_a_Ryanairsztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5458886d-ed6d-4527-8348-2b13cd3f9bb4","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Most_40_ezer_utassal_szurt_ki_a_Ryanairsztrajk","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:46","title":"Most 40 ezer utassal szúrt ki a Ryanair-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb7e18e-a1ff-4986-96fe-1d173783c084","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lukoil lesz a Molból.","shortLead":"Lukoil lesz a Molból.","id":"20180927_Ket_benzinkut_neve_is_megvaltozik_az_M7es_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7e18e-a1ff-4986-96fe-1d173783c084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae960fe-8ab3-4b9f-b13f-45294fdc088b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Ket_benzinkut_neve_is_megvaltozik_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:19","title":"Két benzinkút neve is megváltozik az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8d1a4e-dde8-4cb8-8c5f-1bfdd721a83b","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"Megfosztották az ukrán elnököt Verona díszpolgári címétől. Két év után az északolasz város vezetése a cím visszavonása mellett döntött. Utólag meggondolatlannak tartják a 2016-os odaítélését.\r

","shortLead":"Megfosztották az ukrán elnököt Verona díszpolgári címétől. Két év után az északolasz város vezetése a cím visszavonása...","id":"20180927_Porosenkonak_ugrott_a_diszpolgarsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8d1a4e-dde8-4cb8-8c5f-1bfdd721a83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc463be-f524-419f-8252-ca1b175ed4a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Porosenkonak_ugrott_a_diszpolgarsaga","timestamp":"2018. szeptember. 27. 17:27","title":"Porosenkónak ugrott a díszpolgársága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ba12a7-5f7e-4dd3-84e7-939a2b8ee5c4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A nagy elhatározások teljesítéséhez néha kis lépéseken keresztül vezet az út. Az ÉN-könyv szerzői - agykutató, tanácsadó, fitneszszakértő és sztárséf - segítségével abban próbálnak segíteni, hogy életünk apró tettek révén boldogabb legyen.","shortLead":"A nagy elhatározások teljesítéséhez néha kis lépéseken keresztül vezet az út. Az ÉN-könyv szerzői - agykutató...","id":"20180927_Mutatunk_9_egyszeru_gyakorlatot_amivel_boldogabba_tehetjuk_az_eletunket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ba12a7-5f7e-4dd3-84e7-939a2b8ee5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4f465a-06d3-404d-9bb8-a6efc9a0745b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180927_Mutatunk_9_egyszeru_gyakorlatot_amivel_boldogabba_tehetjuk_az_eletunket","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:15","title":"Mutatunk 9 egyszerű gyakorlatot, amivel boldogabbá tehetjük életünket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a89702-d0fb-4d5d-ad11-d83a67cbcc22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nekiment az Állami Számvevőszék a hallgatói önkormányzatoknak. Tizenkilenc állami egyetem hallgatói önkormányzatánál talált átláthatatlan közpénzelköltést, szabálytalan működést az ÁSZ. Ráadásul, a vizsgálat szerint olykor a választások sem zajlottak törvényesen a diákok demokratikus képviseleteinél. Heten az állami szerv figyelmeztetésére sem reagáltak, ezért az felfüggesztheti a pénz utalását.","shortLead":"Nekiment az Állami Számvevőszék a hallgatói önkormányzatoknak. Tizenkilenc állami egyetem hallgatói önkormányzatánál...","id":"20180928_Nem_egyedul_Torok_Mark_volt_szegedi_diakvezer_kuszalta_ossze_a_szalakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51a89702-d0fb-4d5d-ad11-d83a67cbcc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f48c18-9925-49e5-8642-1365c5a25e14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Nem_egyedul_Torok_Mark_volt_szegedi_diakvezer_kuszalta_ossze_a_szalakat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:11","title":"Nem egyedül Török Márk volt szegedi diákvezér kuszálta össze a szálakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afecfdc4-7f70-4033-a48c-b2b32766fa88","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az alvásidő családonként változhat, amit nem csak a családtagok alvási stílusa határozhat meg. Mire kell figyelni, ha eltérőek az igények, és hogyan juthat hozzá mindenki a számára elegendő pihenéshez? ","shortLead":"Az alvásidő családonként változhat, amit nem csak a családtagok alvási stílusa határozhat meg. Mire kell figyelni, ha...","id":"20180927_Pacsirtak_es_baglyok_egy_feszekben_eltero_alvasido_a_csaladban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afecfdc4-7f70-4033-a48c-b2b32766fa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70aa73d7-c568-4794-8a74-d8baf33c9c61","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180927_Pacsirtak_es_baglyok_egy_feszekben_eltero_alvasido_a_csaladban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:00","title":"Pacsirták és baglyok egy fészekben: eltérő alvásidő a családban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]