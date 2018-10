Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Olyan bejelentést fog tenni Mészáros Lőrinc Opus Global Zrt.-je, valamint a Konzum Vagyonkezelő, amely miatt fel kellett függeszteni a részvényeinek tőzsdei kereskedését.","shortLead":"Olyan bejelentést fog tenni Mészáros Lőrinc Opus Global Zrt.-je, valamint a Konzum Vagyonkezelő, amely miatt fel...","id":"20181018_Valamire_keszulnek_Meszarosek_felfuggesztettek_az_Opus_kereskedeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f71de0-97e9-4acd-aa80-53c5fadd858f","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Valamire_keszulnek_Meszarosek_felfuggesztettek_az_Opus_kereskedeset","timestamp":"2018. október. 18. 09:23","title":"Valamire készülnek Mészárosék, felfüggesztették az Opus és a Konzum kereskedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb hírek szerint a Facebook nem állna meg a táblagép méretű otthoni okosközpontnál, ennél nagyobb termék piacra dobását is tervezgeti.","shortLead":"A legfrissebb hírek szerint a Facebook nem állna meg a táblagép méretű otthoni okosközpontnál, ennél nagyobb termék...","id":"20181017_facebook_televizio_kamera_video_streamelese_videochat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d2d3a4-60f5-4f9d-9027-ec3d97ebae87","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_facebook_televizio_kamera_video_streamelese_videochat","timestamp":"2018. október. 17. 15:03","title":"Ez már talán sok lesz: \"bekamerázná\" a tévénket a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71f86f2-7c72-44f1-94c1-bd21fa2e4634","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egészen pontosan azokat, akik még a régi szabályok szerint szerződnének.","shortLead":"Egészen pontosan azokat, akik még a régi szabályok szerint szerződnének.","id":"20181016_Erste_OTP_Fundamenta_eddig_fogadjak_a_lakastakarekos_ugyfeleket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c71f86f2-7c72-44f1-94c1-bd21fa2e4634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92bacd4-910f-4789-b7f1-fc715e95c4ff","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181016_Erste_OTP_Fundamenta_eddig_fogadjak_a_lakastakarekos_ugyfeleket","timestamp":"2018. október. 16. 17:04","title":"Erste, OTP, Fundamenta: eddig fogadják a lakástakarékos ügyfeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első adatok szerint egy legalább 300 gramm TNT-nek megfelelő romboló hatású pokolgép robbant a kercsi műszaki főiskola épületében. A pokolgépet valószínűleg valamilyen más tárggyal álcázták – jelentették be Moszkvában. Már 18 halottról és 50 sebesült szólnak a jelentések.","shortLead":"Az első adatok szerint egy legalább 300 gramm TNT-nek megfelelő romboló hatású pokolgép robbant a kercsi műszaki...","id":"20181017_300_gram_TNTegyenerteku_bomba_robbant_a_Krimben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6261dd-b94d-40ec-9e53-03986a7b4497","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_300_gram_TNTegyenerteku_bomba_robbant_a_Krimben","timestamp":"2018. október. 17. 14:04","title":"Már a beszláni öldöklést emlegetik a krími iskolai támadással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e1d9d7-0405-439a-84df-892685b6636e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány könnyebben megsérült, a rendőrség eljárást indított.","shortLead":"A kislány könnyebben megsérült, a rendőrség eljárást indított.","id":"20181017_Elsodort_egy_kislanyt_majd_segitsegnyujtas_nelkul_tovabbhajtott_egy_biciklis_Tamasiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e1d9d7-0405-439a-84df-892685b6636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b1e01e-0b36-4961-8b96-ace0d3b93351","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Elsodort_egy_kislanyt_majd_segitsegnyujtas_nelkul_tovabbhajtott_egy_biciklis_Tamasiban","timestamp":"2018. október. 17. 12:08","title":"Elsodort egy kislányt, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott egy biciklis Tamásiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazott férfi előbb a korlátba, majd a betonba ütötte a fejét, életveszélyes állapotban vitték el a helyszínről. ","shortLead":"A bántalmazott férfi előbb a korlátba, majd a betonba ütötte a fejét, életveszélyes állapotban vitték el a helyszínről. ","id":"20181018_Ugy_megvertek_valakit_a_Szena_teren_hogy_majdnem_belehalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5d9428-52b5-4305-9d9f-20c7f2a04acf","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Ugy_megvertek_valakit_a_Szena_teren_hogy_majdnem_belehalt","timestamp":"2018. október. 18. 10:38","title":"Úgy megvertek valakit a Széna téren, hogy majdnem belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nem lehet öt évre automatikusan eltiltani a kényszertörléssel megszűnő cégek vezetőit e tisztségtől – mondta ki az Alkotmánybíróság.","shortLead":"Nem lehet öt évre automatikusan eltiltani a kényszertörléssel megszűnő cégek vezetőit e tisztségtől – mondta ki...","id":"20181018_Nem_tudta_hogy_csalonak_adta_el_a_ceget_Akkor_is_megbuntethetik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83e3ebf-2a26-4e97-9658-28062b4b1b2f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Nem_tudta_hogy_csalonak_adta_el_a_ceget_Akkor_is_megbuntethetik","timestamp":"2018. október. 18. 11:55","title":"Nem tudta, hogy csalónak adta el a cégét? Akkor is megbüntethetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f57542-201a-46b5-9b0f-a3104514fd5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Be kellett ismerniük, hogy a szexuális erőszakkal meggyanúsított afgán menekült nem a Helsinki Bizottság, hanem a magyar állam jóvoltából volt itt.","shortLead":"Be kellett ismerniük, hogy a szexuális erőszakkal meggyanúsított afgán menekült nem a Helsinki Bizottság, hanem...","id":"20181017_Vegtelenul_kinos_helyreigazitast_tett_kozze_Meszaros_teveje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f57542-201a-46b5-9b0f-a3104514fd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e814484-4cf8-4dc7-8d5e-76aa9dd3d4c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Vegtelenul_kinos_helyreigazitast_tett_kozze_Meszaros_teveje","timestamp":"2018. október. 17. 16:58","title":"Végtelenül kínos helyreigazítást tett közzé Mészáros tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]