Idén is lesz tél, idén is lesz esetleg hó és jég, mégis hatalmas lesz a meglepetés, amikor érkezik. Pedig néhány aprósággal fel lehet készülni a váratlanra is.

Régen minden más volt, még a telek és az autósok is. Az biztos, hogy kicsit máshogy viszonyulunk manapság a megpróbáltatásokhoz. A legjobb példája mindennek, amikor minden évben eljön az első hó, ami szinte sokkolja az autósokat. Pedig a többség pár hasznos tanács betartásával megkímélhetné magát a kényelmetlen helyzetektől. Igazából nincsenek titkos, mindent vivő „life hack” trükkök, amivel Bear Gryllsé képezzük magunkat egy csapásra, csak pár hasznos tipp és extra felszerelés, hogy a kiszolgáltatott autósból, egy fokkal „életképesebbek” legyünk.

Minden ilyen tanácsadó mindent megelőző tippje, hogy a téli utazásnak eleve úgy vágunk neki, hogy tájékozódunk a várható út- és időjárási viszonyokról, és ha elindulunk, ne a „pont elég lesz odáig” típusú szemlélettel legyen feltöltve az üzemanyagtartályunk. A táv és a lehetőségek függvényében hagyjunk rá jócskán az egyébként szükséges üzemanyag-mennyiségre, még akkor is, ha egy átlagos autó, alapjáraton óránként, nagyjából 0,7-0,8 litert fogyaszt, ha álló helyzetben csak járatjuk.

Mára talán alapvetés a téli gumi, amit nem elsősorban a havas úton történő könnyebb haladásra találták ki, hanem arra, hogy a 7 °C-nál hidegebb aszfalton is kellő tapadást biztosítson. Ennek megfelelően alakították ki a mintázatát és az anyagának összetételét. A nyári gumiabroncsokhoz képest ez elasztikusabb, hidegben is rugalmasabb marad. Lényeges szabály, akár kétkerék- vagy összkerékhajtású az autónk, ha nem egyformán újak a gumik elöl és hátul, akkor hátra rakjuk a jobb állapotúakat.

Triviális, de az egyik legkellemetlenebb, amikor pont a legnagyobb esős, latyakos, hókásás időben elfogy a téli szélvédőmosó folyadék az autóból, és sehol egy shop. Ebből is érdemes egy adagnyit magunknál tartani. Persze sokan panaszkodnak, hogy hiába használnak -30 fokig jó ablakmosót azonnal ráfagy az üvegre, amikor elindulnak. A folyamat azért következik be, mert az ablakmosóban lévő alkohol gyorsan elpárolog. A téli mosófolyadékok fontos jellemzője egy speciális adalék, amellyel ez a párolgási hajlamot tudják csökkenteni. Ez az, ami téli ablakmosó és ablakmosó közt különbséget tesz. A modernebb folyadékok vékony filmet képeznek az üvegen, így hosszabb ideig tiszta marad az üveg, amellett, hogy víztaszító, illetve a szennyeződést taszító anyagok vannak bennük. Ennek két fontos következménye van: az első, hogy kevésbé jegesedik az ablak, a másik pedig, hogy kevesebb folyadékkal tudjuk megtisztítani.

Nem kell elvinni az egész háztartást

De nem hátrányos, ha van nálunk például egy hagyományos autóstérkép. Igen, egy olyan, ami papírból van. Nagy csoda a Google Maps vagy a Waze, azonban ha pont, akkor hagy cserben, amikor bajban vagyunk, a térkép mobilnet és áram nélkül is működni fog.

Egyre többeknél alapfelszerelés mára az extra mobiltöltő, amelyek teljesítménye manapság nem ritkán a 20 000 mAh is eléri, amivel elég sokáig lehet üzemeltetni egy-egy mobilt. Egy ilyen „power bank” ma már igazán baráti áron elérhető érdemes beruházni. Főleg, ha olyan, ami akár mini-, bikázó akkumulátorként is működik, olyan teljesítménnyel, amely akár dízelautókhoz is jó.

Természetesen ezeket előtte otthon fel kell tölteni, vagy menet közben, amíg autózunk a szivargyújtóra dugni, hogy egyáltalán bármire is használhatóak legyenek később. Amit szintén érdemes beszerezni és lehetőség szerint nem a diszkontos három milliméter vastag bikakábelt, ami leginkább arra jó, hogy jól felmelegedjen, ahogy 400 amper indítóáramot próbál meg átvinni. Érdemes egy masszívabb, nagyon amperszámot is elbíró kábelre költeni. Ezzel nem mellesleg egy csapásra mi lehetünk az utak jótékony angyalai, akik másokon is segíteni tudnak.

Ropi, csoki, kakaó

Igenis fontos komfortérzet megtartása, ezért egy jó minőségű takarót és érdemes beszerezni télire az autóba. Ugyancsak jelentősen növeli a komfortérzetet egy jó kesztyű és egy vastag zokni is, ha van pluszban a kocsiban. Az extra étel és víz szintén kulcskérdés. Bármi, ami nem romlandó és azonnal fogyasztható jó megoldás, és ebben az esetben megengedett a csoki is, ami sokáig eláll és sok benne a gyors energia. A víz egy kicsit trükkös lehet, mert ha hátra rakjuk valószínűleg megfagy. Érdemesebb egyébként is kisebb vízpalackokat vinni, sokkal egyszerűbb felengedni is az autó melegében. Ha nincs vizünk, azért mindenki hamar rájön, hogy a hó is remek vízforrás. Az evés, ivás mellé a papírtörlő, kéztörlő vagy WC-papír-tekercs sem árt, ha szükség úgy hozza.

Mivel az ilyen krízishelyzetek nem szoktak feltétlen gyorsan megoldódni, nem árt még egy olyan hagyományos eszköz, mint a zseblámpa/fejlámpa, ami praktikus pluszban még úgy is, ha legtöbb mobiltelefon tud kisebb lámpaként funkcionálni ideig-óráig. De vannak már egyszer használatos mini-melegítőtasak. Méretét tekintve különböző lehet, de általában 10-11 centiméter hosszú és 7-8 centiméter széles. A zacskóban egy speciális folyadék van, ami egy kémiai reakció segítéségével termel hőt – nagyjából 6-7 órán keresztül. Szükség esetén nagyon jól jöhet, és költeni sem kell rá sokat.

Vannak persze aztán igazán pró tippek, amelyekkel komolyabb elakadások, helyzetek is túlélhetők, illetve gyorsan megoldhatók. Ilyen például a kis gyalogsági ásó, amivel gyorsan meg tudjuk oldani, hogy talán valami tapadást találjon az abroncs. Egyébként, ha nincs hóláncunk, akkor arra is érdemes gondolni, hogy a kipörgő kerekek alá, hogyan tudunk valami tapadás biztosító anyagot rakni. Legvégső esetben akár a kocsi utasterében található gumiszőnyegeket lehet a kerekek alá rakni, csak arra kell figyelni, hogy ne pörgesse ki maga alól azonnal. De ez is működhet, hogy a pillanatnyi tapadás meglegyen. Van egy sokak által nagyon hatékony eszköznek tartott kiegészítő is télire, méghozzá a macskaalom, amely egyfelől a párásodás ellen is szokott működi, ráadásul kiszórva akár a tapadás problémájára is orvosság lehet.

