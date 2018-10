Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fbf6749-b977-4b43-a829-434156a5c703","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 5,5 kilós, Holdról származó meteorit a vártnál is magasabb áron, 612 500 dollárért (közel 172 millió forint) cserélt gazdát a bostoni székhelyű RR Auction internetes árverésén.","shortLead":"Egy 5,5 kilós, Holdról származó meteorit a vártnál is magasabb áron, 612 500 dollárért (közel 172 millió forint...","id":"20181021_nwa_11789_meteorit_hold_aukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fbf6749-b977-4b43-a829-434156a5c703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa71e53-afe1-4556-b929-e5763719d3a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_nwa_11789_meteorit_hold_aukcio","timestamp":"2018. október. 21. 18:03","title":"Valaki 172 millió forintot adott egy 5,5 kilós meteoritért, de nem is csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem civilek bombázása, gyerekek halála, hanem egy újságíró feltételezett brutális kivégzése adta meg a lökést Németországnak, hogy leállítsa a szaúdi fegyverexportját.\r

\r

","shortLead":"Nem civilek bombázása, gyerekek halála, hanem egy újságíró feltételezett brutális kivégzése adta meg a lökést...","id":"20181021_Merkel_bekemenyit_itt_az_elso_pofon_a_szaudi_ujsagiro_halala_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6e7c4a-a047-40f3-bfa3-b03e82846050","keywords":null,"link":"/vilag/20181021_Merkel_bekemenyit_itt_az_elso_pofon_a_szaudi_ujsagiro_halala_ugyeben","timestamp":"2018. október. 21. 20:37","title":"Merkel bekeményít: itt az első pofon a szaúdi újságíró halála ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824a6b0a-9c0a-4d0e-93dd-3fe7539e5a6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levélbombára a milliárdos egy alkalmazottja talált rá. A szerkezet nem lépett működésbe.","shortLead":"A levélbombára a milliárdos egy alkalmazottja talált rá. A szerkezet nem lépett működésbe.","id":"20181023_soros_gyorgy_postai_csomag_kuldemeny_bomba_levelbomba_fbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=824a6b0a-9c0a-4d0e-93dd-3fe7539e5a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cb28cf-6214-49e7-9316-9ff0a4e60195","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_soros_gyorgy_postai_csomag_kuldemeny_bomba_levelbomba_fbi","timestamp":"2018. október. 23. 08:34","title":"Postai csomagba rejtett bombát küldtek Soros Györgynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság megkapta határidőre a római kormány levelét, és annak alapján kedden dönt a következő lépésekről az aggályosnak tartott jövő évi olasz költségvetési tervezettel kapcsolatban - közölte a brüsszeli testület szóvivője.","shortLead":"Az Európai Bizottság megkapta határidőre a római kormány levelét, és annak alapján kedden dönt a következő lépésekről...","id":"20181022_Az_olaszok_dacolnak_Brusszellel_egyenesen_gyonyorunek_tartjak_aggalyos_koltsegvetesi_tervezetuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f687863d-c6d2-4a53-a2f4-5d922388fa05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_Az_olaszok_dacolnak_Brusszellel_egyenesen_gyonyorunek_tartjak_aggalyos_koltsegvetesi_tervezetuket","timestamp":"2018. október. 22. 16:53","title":"Az olaszok dacolnak Brüsszellel, egyenesen \"gyönyörűnek\" tartják aggályos költségvetési tervezetüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618de1fc-50c7-4a02-86f1-54cb32954036","c_author":"Lévai András","category":"tudomany","description":"2050-re a világ népességének kétharmada él majd városokban, ezért az épületek energiahatékonysága döntő fontosságú lesz.","shortLead":"2050-re a világ népességének kétharmada él majd városokban, ezért az épületek energiahatékonysága döntő fontosságú lesz.","id":"20181021_Jonnek_a_metropoliszok_ahol_par_ev_mulva_mar_hegyi_levegot_szivhatunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=618de1fc-50c7-4a02-86f1-54cb32954036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba43569-126b-4d90-a33a-87334ef59b16","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_Jonnek_a_metropoliszok_ahol_par_ev_mulva_mar_hegyi_levegot_szivhatunk","timestamp":"2018. október. 21. 17:30","title":"Jönnek a metropoliszok, ahol pár év múlva már hegyi levegőt szívhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4131db8-2da6-49ba-920a-4a9eac63b771","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha már unjuk a német autók rideg tökéletességét és a japán modellek sok esetben lélektelen karakterét, akkor érdemes lehet belevágni egy francia kalandba. Például egy kompakt SUV kategóriás Citroennel.","shortLead":"Ha már unjuk a német autók rideg tökéletességét és a japán modellek sok esetben lélektelen karakterét, akkor érdemes...","id":"20181022_mosolyra_hangolva_teszten_a_citroen_c3_aircross_kompakt_suv_francia_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4131db8-2da6-49ba-920a-4a9eac63b771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24346f4d-a581-4361-bbe6-eac27dc06856","keywords":null,"link":"/cegauto/20181022_mosolyra_hangolva_teszten_a_citroen_c3_aircross_kompakt_suv_francia_auto","timestamp":"2018. október. 22. 17:30","title":"Mosolyra hangolva: teszten a Citroen C3 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b076a904-7a64-4f46-907e-ef3fa765ed7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemzetiségi viszály és gyűlölet szándékos szítása miatt indított büntetőeljárást a Kárpátalja megyei ügyészség a hétvégén a megye több járásában kihelyezett magyarellenes óriásplakátok ügyében.","shortLead":"Nemzetiségi viszály és gyűlölet szándékos szítása miatt indított büntetőeljárást a Kárpátalja megyei ügyészség...","id":"20181022_A_magyarellenes_oriasplakatok_miatt_indult_eljaras_Karpataljan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b076a904-7a64-4f46-907e-ef3fa765ed7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe27558-7470-4a9b-905c-9c0feeddd6bf","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_A_magyarellenes_oriasplakatok_miatt_indult_eljaras_Karpataljan","timestamp":"2018. október. 22. 11:06","title":"Magyarellenes óriásplakátok miatt indult eljárás Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a778f5-ba02-4e96-9a29-51bbe9d84248","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Agykárosodása van, az államtól viszont évi 6000 forint támogatást kap csak egy kislány Nagyúton. A falu kupakokat gyűjt, hogy segítsen.\r

\r

","shortLead":"Agykárosodása van, az államtól viszont évi 6000 forint támogatást kap csak egy kislány Nagyúton. A falu kupakokat...","id":"20181021_Kupakok_ezreivel_segitik_a_kislanyt_Nagyuton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31a778f5-ba02-4e96-9a29-51bbe9d84248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d834ef-4c24-4c5e-baca-ef5de49f3014","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Kupakok_ezreivel_segitik_a_kislanyt_Nagyuton","timestamp":"2018. október. 21. 20:18","title":"Kupakok ezreivel segítenek egy kislányt Nagyúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]