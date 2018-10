Újra lehet pályázni elekromos autók vásárlására, mégha elsőre kissé megosztónak is tűnik, hogy 15 millióról, 20 millióra emelték azt az összeghatárt, amelynél még támogatja az elektromos autók beszerzését az állam.

A többség számára nyilván a 15 milliós határ is elérhetetlenül magas, ésszerűen pedig ez alatt eddig is lehetett elektromos autót választani. Ugyanakkor, ha azt vesszük, hogy a piacon jelenleg az elektromos autók prémium terméknek számítanak, jelenleg nem oszt, nem szoroz a némileg magasabb korlát. Alább látszik is, hogy miért.

20 milliós elektromos autókra is kérhető mostantól az állami ingyenpénz Egy kategóriával drágább autókra is jár mostantól az elektromos autókra adott 1,5 millió forint.

Egy egyszerű kereséssel megnéztük a Hasznaltauto.hu-n - a paramétereket új autóra és 20 milliós vételárra állítva be -, hogy ha valaki konkrétan beséltál egy szalonba, milyen autókból válogathat mostantól pluszban az összeghatár-emelésnek köszönhetően. Valójában meglepő a kép, mondhatni, egy márka, egyetlen modellje került be a támogatottak körébe, mostantól nagyjából bármilyen konfigurációban belefér a BMW i3-asból az erősebb BMW i3 S is típus is, a maga 94 kWh kapacitású akkumulátorával és 184 lóerejéve. (A listaára ennek is 14, 05 millió forint, de tényleges ajánlatként azért 15 millió alá nehezen fér be.)

Egyébiránt a korább 15 milliós támogatási keretbe az eddigi összes slágermodell úgy is is belefért, hogy a legnépszerűbb járművekből az elmúlt időben új generációk kerültek piacra. Ezekből a találati lista legdrágábban felbukkanó ajánlatait raktuk ide. Így a Nissan Leafből - 12,045 millió, a Renaul Zoe - 8,799 millió , Hyundai Ioniq - 9,97 millió, Volkswagen e-Golf - 9,7 millió volt a legdrágább konkrét ajánlat.



Mi várható, milyen autók jöhetnek hamarosan, amelyek szintén jók lesznek ide? Az egyik legjobb ajánlat lehet minden szempontból a piacon a Hyundai Kona Electric, amely 11,8 millió forintos listaárral szerepel így extrákkal sem fogja biztosan elérni a limitet. Ugyancsak ilyen lesz később a testvére a Kia Niro elektromos változata is. Az új Ford Focusból is jön hamarosan az elektromos változat, arról nem is beszélve, hogy a BMW i3-ból is érkezik egy nagyobb 120 amperóra tárolókapacitású változat is.

Hyundai Kona Electric menetpróba: a legjobbkor jött A Kona Electric bemutatójára egyszerre került sor Oslóban a dél-koreai cég talán még izgalmasabb autójával, a Hyudnai Nexóval. A helyszín tökéletes: az ország, ahol az újonnan eladott autók fele alternatívhajtású, annak ellenére, hogy egy olajnagyhatalomról van szó. A kedvezmények persze nagyon csábítóak, akárcsak nálunk. Csak - Magyarországgal ellentétben - itt meg is látszik az utcaképen.

Nissan Leaf-teszt: már nem a kocsi a csoda, hanem ahogy belépünk egy új autós kultúrába Az e-autók piacán lassan véget ér a hőskorszak, amikor elég volt egy-két észveszejtő gyorsulás, pár tíz kilométernél jobb hatótáv és máris mindenki elájult az autótól. A Nissan Leaf ennél már akkor is többet tudott, nem véletlen lett a legnépszerűbb elektromos autó világon.