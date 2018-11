Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d00e488f-9d3f-425b-8fc3-0fef0a76421b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Évtizedes lemaradást behozva a XXI. századba emelné a választások lebonyolítását Kalifornia magyarországnyi méretű megyéje.","shortLead":"Évtizedes lemaradást behozva a XXI. századba emelné a választások lebonyolítását Kalifornia magyarországnyi méretű...","id":"20181105_Kalifornia_az_elektronikus_voksolasra_szavazna__de_vegul_megsem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d00e488f-9d3f-425b-8fc3-0fef0a76421b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c20a50d-4e84-4f20-8992-be9059eee93e","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Kalifornia_az_elektronikus_voksolasra_szavazna__de_vegul_megsem","timestamp":"2018. november. 05. 12:00","title":"Kalifornia az elektronikus voksolásra szavazna, de az orosz hackerek ebbe is beleszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2e9d33-9827-4c35-86c1-8177b44b3179","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A 4 megállós hosszabbítást már lassan három évtizede szeretnék. Most 3 milliárdért meg is tervezik. A megvalósulás időpontjáról azonban még mindig nem esett szó.","shortLead":"A 4 megállós hosszabbítást már lassan három évtizede szeretnék. Most 3 milliárdért meg is tervezik. A megvalósulás...","id":"20181105_3_milliardert_tervezhetik_meg_a_3as_metro_kaposztasmegyeri_hosszabbitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b2e9d33-9827-4c35-86c1-8177b44b3179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89e293d-34c7-4fc5-bcc2-9a5b4ae9ee6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_3_milliardert_tervezhetik_meg_a_3as_metro_kaposztasmegyeri_hosszabbitasat","timestamp":"2018. november. 05. 14:32","title":"3 milliárdért tervezhetik meg a 3-as metró káposztásmegyeri hosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc604e1-2150-4048-b2ba-6987004e4622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értenek egyet Nagy Imre szobrának elmozdításával. ","shortLead":"Nem értenek egyet Nagy Imre szobrának elmozdításával. ","id":"20181105_Megdobbent_a_Nagy_Imre_Tarsasag_a_kormany_szandekan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dc604e1-2150-4048-b2ba-6987004e4622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd15dad-f16c-446c-9b85-7afd93419c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Megdobbent_a_Nagy_Imre_Tarsasag_a_kormany_szandekan","timestamp":"2018. november. 05. 10:21","title":"Megdöbbent a Nagy Imre Társaság a kormány szándékán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c707fb-ea8b-4aa6-adb9-15d6f7680d78","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Magyarok nincsenek.","shortLead":"Magyarok nincsenek.","id":"20181105_tgm_lelekharang_irodalom_oktatas_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05c707fb-ea8b-4aa6-adb9-15d6f7680d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5eb8d10-69b4-4863-9347-a9f7d20572ac","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_tgm_lelekharang_irodalom_oktatas_","timestamp":"2018. november. 06. 09:43","title":"TGM: A lélekharang megkondul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728e3f4c-143b-4968-a03a-05bc0bec3815","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sam Ballard nyolc éve azért ette meg a puhatestűt, hogy felvágjon a barátai előtt. A bátorságpróba tragikus következménnyel járt.","shortLead":"Sam Ballard nyolc éve azért ette meg a puhatestűt, hogy felvágjon a barátai előtt. A bátorságpróba tragikus...","id":"20181105_meztelen_csigat_evett_a_fiu_nyolc_ev_mulva_belehalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=728e3f4c-143b-4968-a03a-05bc0bec3815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c73578-9a3c-4bc6-badc-a9efdcfd8510","keywords":null,"link":"/elet/20181105_meztelen_csigat_evett_a_fiu_nyolc_ev_mulva_belehalt","timestamp":"2018. november. 05. 17:51","title":"Meztelencsigát evett a fiú, nyolc év múlva belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka és Verrasztó Dávid is szerzett egy aranyérmet vasárnap az úszó világkupa-sorozat rövidpályás pekingi állomásának zárónapján.\r

","shortLead":"Hosszú Katinka és Verrasztó Dávid is szerzett egy aranyérmet vasárnap az úszó világkupa-sorozat rövidpályás pekingi...","id":"20181104_Hosszu_a_zaronapon_is_behuzott_egy_aranyat_Pekingben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4170ff4-463e-41c8-bfb3-fd5099740123","keywords":null,"link":"/sport/20181104_Hosszu_a_zaronapon_is_behuzott_egy_aranyat_Pekingben","timestamp":"2018. november. 04. 17:48","title":"Hosszú a zárónapon is behúzott egy aranyat Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"750 méter hosszan irtották ki a diófákat Zalakaros és Garabonc között, amikor felújították a kerékpárutat.","shortLead":"750 méter hosszan irtották ki a diófákat Zalakaros és Garabonc között, amikor felújították a kerékpárutat.","id":"20181105_kettos_fasort_vagtak_ki_a_bringaut_miatt_zalaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669620e1-ad58-4aac-a189-4e60e4b96d1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_kettos_fasort_vagtak_ki_a_bringaut_miatt_zalaban","timestamp":"2018. november. 05. 18:42","title":"Kettős fasort vágtak ki a bringaút miatt Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e3d703-a906-41f8-80ef-2b97513b12f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fizikálisan jelenlévő pedagógusok mellett hamarosan hologram révén megjelenített tanárok is tartanak majd órákat a londoni Imperial College-ben. Az új technika kiötlői szerint óriási lendületet adhat az oktatásnak, és a hagyományos előadásokat is vonzóbbá teheti.","shortLead":"A fizikálisan jelenlévő pedagógusok mellett hamarosan hologram révén megjelenített tanárok is tartanak majd órákat...","id":"20181105_hologram_holografikus_tanar_pedagugos_oktatas_imperial_college_london","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98e3d703-a906-41f8-80ef-2b97513b12f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f586d396-4a06-4865-95d3-9cbd5f0b921f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_hologram_holografikus_tanar_pedagugos_oktatas_imperial_college_london","timestamp":"2018. november. 05. 15:03","title":"Hologramos tanárok fognak órákat tartani egy londoni egyetemen, azt is látják, ha valaki nem figyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]