A Jeep csinált egy olyan videót az amerikai Mojave sivatagban, amelyben a Kia Sorentón élcelődnek. Az egész mű alapja, hogy a Kia még januárban mutatta be, hogy milyen jó terepképességekkel rendelkezik a Sorento családi SUV is. Persze, ehhez némileg át kellett szerelni egy normál utcai változatot, rendes terepabroncsokkal, a felfüggesztésen is változtattak és kellett valami platni ahhoz is, hogy védjék a kocsi alját. A Jeep most ezt támadta meg.

A videó főszereplői sem véletlenül hörcsög álarcban vannak – a Kia legnagyobb reklámdobására emlékeztetően – és választják a Jeep Grand Cherokee Trailhawk-ot egy komolyabb túrázáshoz. Mondván, ehhez nem kellenek speciális kiegészítők.

Kétségtelen, hogy a Jeep Quadra-Track II összkerék-hajtása elég fejlett, a légrugós felfüggesztéssel és kétfokozatú felező móddal. A Kia Sorento hajtása egy kuplungos rendszer, ami csak elektronikusan szimulál egy önzáró differenciálzárat.