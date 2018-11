Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte gondok vannak a legnagyobb közösségi oldal betöltésével.","shortLead":"Világszerte gondok vannak a legnagyobb közösségi oldal betöltésével.","id":"20181112_nem_megy_a_facebook_2018_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63eb7f4c-bd1c-4f25-95ac-b271e7da2600","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_nem_megy_a_facebook_2018_leallas","timestamp":"2018. november. 12. 19:43","title":"Nem tölt be a Facebook? Ne csodálkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus ennek ellenére ha kell, elindul a főpolgármesteri előválasztáson. ","shortLead":"A politikus ennek ellenére ha kell, elindul a főpolgármesteri előválasztáson. ","id":"20181113_Karacsony_Elsosorban_Zugloban_szeretnek_polgarmester_maradni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03897d94-e49b-4bb2-aaf9-0d81aa45af56","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Karacsony_Elsosorban_Zugloban_szeretnek_polgarmester_maradni","timestamp":"2018. november. 13. 21:27","title":"Karácsony: Elsősorban Zuglóban szeretnék polgármester maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"A NAT túl gyors bevezetése ellentétes hatást váltana ki, ezért legalább egy évvel elhalasztaná annak bevezetését a Magyar Tudományos Akadémia. Az MTA honlapján nyilvánosságra hozott tanulmány szerint a NAT korszerű, gyermekközpontú, a 21. század várható kihívásaira felkészítő folyamatokról szól, de olyan ideális iskolai körülményeket feltételez, amelyek még messze nem biztosítottak a közoktatásban.\r

\r

","shortLead":"A NAT túl gyors bevezetése ellentétes hatást váltana ki, ezért legalább egy évvel elhalasztaná annak bevezetését...","id":"20181113_A_Nemzeti_alaptanterv_bevezetesenek_elhalasztasat_javasolja_az_MTA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed24308a-3d3b-4594-87b1-c07bd2f4602a","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_A_Nemzeti_alaptanterv_bevezetesenek_elhalasztasat_javasolja_az_MTA","timestamp":"2018. november. 13. 11:33","title":"A Nemzeti alaptanterv bevezetésének elhalasztását javasolja az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0995262-fd3b-49c8-94a6-2c217d2b7dd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz nagy ételkiszállító céget teszteltünk azok közül, amelyek budapesti irodák dolgozóit, így - a teszt kedvéért néhány hétig - rovatunk tagjait is ellátták ebéddel. Ettünk drágán íztelen, lisztes, sűrű izét, de olyan meggylevest is, amely lepipálta a nagymama eddig utolérhetetlennek hitt főztjét. Lássuk az eredményt!","shortLead":"Tíz nagy ételkiszállító céget teszteltünk azok közül, amelyek budapesti irodák dolgozóit, így - a teszt kedvéért néhány...","id":"20180912_Kozepesen_eros_menzai_minoseg_avagy_lecsokolbasz_a_levesben__teszteltuk_az_etelkiszallito_cegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0995262-fd3b-49c8-94a6-2c217d2b7dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1129513-3720-4a27-adf6-23f12ccb1850","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Kozepesen_eros_menzai_minoseg_avagy_lecsokolbasz_a_levesben__teszteltuk_az_etelkiszallito_cegeket","timestamp":"2018. november. 12. 14:45","title":"Schobert Norbitól Laci bácsin át Béres Alexandráig: mivel etetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aggódnak a munkaadók, mert a Brexit miatt már most komoly munkaerőhiány alakult ki.","shortLead":"Aggódnak a munkaadók, mert a Brexit miatt már most komoly munkaerőhiány alakult ki.","id":"20181113_Tul_keves_bevandorlo_erkezik_NagyBritanniaba_alig_akad_aki_elvegezze_a_fizikai_munkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fcd0b3-3f87-4318-9b15-41d602861933","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Tul_keves_bevandorlo_erkezik_NagyBritanniaba_alig_akad_aki_elvegezze_a_fizikai_munkat","timestamp":"2018. november. 13. 11:46","title":"Túl kevés bevándorló érkezik Nagy-Britanniába, alig akad, aki elvégezze a fizikai munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c244a58e-a3eb-4469-b3f1-46cad4eb096e","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztata betegségeiről sokan tartják úgy, hogy azok csak az ötven felettieknél fordulhatnak elő, holott ez óriási tévedés. De milyen egészségügyi problémákról van szó? Mik a tünetek? Mi okozza őket? Dr. Beöthe Tamás urológussal olyan, a prosztatával kapcsolatos betegségekről beszélgettünk, amelyekről a fiatalabb férfiaknak is tudniuk kellene.","shortLead":"A prosztata betegségeiről sokan tartják úgy, hogy azok csak az ötven felettieknél fordulhatnak elő, holott ez óriási...","id":"proxelan_20181110_Ferfias_gondok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c244a58e-a3eb-4469-b3f1-46cad4eb096e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ae86d-5124-43d8-8bf4-2dddccc42450","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181110_Ferfias_gondok","timestamp":"2018. november. 14. 07:28","title":"Férfias gondok: nem csak az idősebbek „privilégiuma” a problémás prosztata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Negyvenmilliárd forintos keretösszeggel megjelent a \"Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása\" és az \"Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása\" című kiemelt pályázati felhívás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében – tájékoztatta Rákossy Balázs, európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár az MTI-t.","shortLead":"Negyvenmilliárd forintos keretösszeggel megjelent a \"Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása\" és az \"Álláskeresők...","id":"20181114_Negyvenmilliardot_kapnak_azok_a_munkanelkuliek_akik_hajlandok_vallalkozast_inditani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1800e94-16cd-4cf9-a4be-960595c5052e","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Negyvenmilliardot_kapnak_azok_a_munkanelkuliek_akik_hajlandok_vallalkozast_inditani","timestamp":"2018. november. 14. 09:23","title":"Negyvenmilliárdot tettek félre azoknak a munkanélkülieknek, akik hajlandók vállalkozást indítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt túl nagy csinnadratta, a Twitteren tudatta a Samsung, hogy november 14-én új Exynos lapkakészlet érkezik.","shortLead":"Nem volt túl nagy csinnadratta, a Twitteren tudatta a Samsung, hogy november 14-én új Exynos lapkakészlet érkezik.","id":"20181113_samsung_exynos_9810_utodja_7nm_lapkakeszlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818abd33-53c1-4ae5-b804-2d101738c42d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_samsung_exynos_9810_utodja_7nm_lapkakeszlet","timestamp":"2018. november. 13. 10:03","title":"Holnap érkezhet a Samsung válasza a Huawei és az Apple szuperchipjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]