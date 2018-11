Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő egy riportban elmondta, miért járt hétfőn az uniós külügyminiszterek tanácsülésén.","shortLead":"A képviselő egy riportban elmondta, miért járt hétfőn az uniós külügyminiszterek tanácsülésén.","id":"20181112_A_kormanypropaganda_miatt_nem_mer_Magyarorszagra_jonni_Judith_Sargentini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546774ac-1c3b-48dc-a46a-da9923fa2ae7","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_A_kormanypropaganda_miatt_nem_mer_Magyarorszagra_jonni_Judith_Sargentini","timestamp":"2018. november. 12. 16:17","title":"A kormánypropaganda miatt nem mer Magyarországra jönni Judith Sargentini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0896bdc-8041-405f-bbc0-759f17fd45d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikor szerelembe esünk, 12 agyi terület dolgozik össze, hogy abba az édesen fájdalmas, bódult és izgatott állapotba kerüljünk. Egy friss kutatás szerint viszont a szerelem nemcsak romantikus gondolatokat ébreszt, hanem például a vérnyomást is csökkenti.","shortLead":"Mikor szerelembe esünk, 12 agyi terület dolgozik össze, hogy abba az édesen fájdalmas, bódult és izgatott állapotba...","id":"20181114_A_szerelem_egeszsegesebbe_tesz_csokkenti_a_vernyomast_es_meg_fajdalomcsillapito_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0896bdc-8041-405f-bbc0-759f17fd45d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd67ef91-7c61-4fe3-9d74-fce9dc42f724","keywords":null,"link":"/elet/20181114_A_szerelem_egeszsegesebbe_tesz_csokkenti_a_vernyomast_es_meg_fajdalomcsillapito_is","timestamp":"2018. november. 14. 06:48","title":"A szerelem egészségesebbé tesz: csökkenti a vérnyomást és még fájdalomcsillapító is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b771096d-151a-469e-80ca-3f424acaa7d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év vége felé gyakran felmerül a kérdés, hogy a nyugdíj vagy a korhatár előtti ellátás folyósítása melletti keresőtevékenység miatt az évből hátralévő időre szüneteltetni kell-e az ellátás folyósítását vagy sem. Ennek a szabályait mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Az év vége felé gyakran felmerül a kérdés, hogy a nyugdíj vagy a korhatár előtti ellátás folyósítása melletti...","id":"20181113_Lesz_akinek_vissza_kell_fizetnie_a_decemberi_nyugdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b771096d-151a-469e-80ca-3f424acaa7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ae0b28-733f-4769-b01e-7f4c8de58c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Lesz_akinek_vissza_kell_fizetnie_a_decemberi_nyugdijat","timestamp":"2018. november. 13. 12:24","title":"Lesz, akinek vissza kell fizetnie a decemberi nyugdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s politikust egy magánszemély és a Fidesz képviselőcsoportjának több tagja is feljelentette.","shortLead":"Az LMP-s politikust egy magánszemély és a Fidesz képviselőcsoportjának több tagja is feljelentette.","id":"20181113_ugyeszseg_nyomozas_feljelentes_demeter_marta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0f29b7-9f9a-4d7e-ac50-7045f562838f","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_ugyeszseg_nyomozas_feljelentes_demeter_marta","timestamp":"2018. november. 13. 13:03","title":"Nyomoz az ügyészség Demeter Márta ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9fe26d-4f48-4a1b-86be-1c38e45bd2cb","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Hatalmas HÉV-fejlesztést, az 5-ös metró első ütemét, és egy új vasúti alagutat is kaphat Budapest a kormány legújabb döntése szerint. Jól látszik, hogy újra a főváros lehet a fejlesztési pénzek kedvezményezettje, de mi ebben az önkormányzat szerepe?","shortLead":"Hatalmas HÉV-fejlesztést, az 5-ös metró első ütemét, és egy új vasúti alagutat is kaphat Budapest a kormány legújabb...","id":"20181112_Ujra_Budapestre_kerulhet_a_fejlesztesi_penzek_fokusza_de_megsem_a_fovaroshoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef9fe26d-4f48-4a1b-86be-1c38e45bd2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3275e1a-0e19-46c3-bea9-4e17dad6f6d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Ujra_Budapestre_kerulhet_a_fejlesztesi_penzek_fokusza_de_megsem_a_fovaroshoz","timestamp":"2018. november. 12. 13:16","title":"Budapest rengeteg pénzt kap a közlekedés fejlesztésére, de a fővárosnak ehhez nem sok köze lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eredetileg úgy tervezték, hogy kedden nem lehet lehajtani a bicskei csomópontban Győr felé.","shortLead":"Eredetileg úgy tervezték, hogy kedden nem lehet lehajtani a bicskei csomópontban Győr felé.","id":"20181113_m1_lezaras_bicske_lehajto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25921bdf-740d-491a-b983-47f4fdd12feb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_m1_lezaras_bicske_lehajto","timestamp":"2018. november. 13. 08:49","title":"Szerdára tolták a lezárást az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41acb2d-0933-452c-9292-7a3856d9ab19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hozzávetőleg félmillió aktív társas vállalkozás működik ma Magyarországon. Számuk az utóbbi időben évente úgy tízezerrel csökkent, és kilátásaik is változatosak közép- és hosszú távon: háromnegyedük látja meg az ötödik gyertyát a tortán, és csak minden második éli meg közülük a tíz évet. ","shortLead":"Hozzávetőleg félmillió aktív társas vállalkozás működik ma Magyarországon. Számuk az utóbbi időben évente...","id":"20181113_A_masodik_ev_a_legkritikusabb_a_vallalkozasok_eleteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e41acb2d-0933-452c-9292-7a3856d9ab19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed220fef-758c-4b51-8fce-50b2a47de906","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_A_masodik_ev_a_legkritikusabb_a_vallalkozasok_eleteben","timestamp":"2018. november. 13. 13:42","title":"A második évben vérzik el a legtöbb vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edecea0-9ed7-482f-aa2c-b9213f949cd8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezet azért vonja meg Aung Szan Szú Csítól A Lelkiismeret Nagykövete díjat, mert szerintük azzal, hogy bagatellizálta a rohingyák elleni erőszakot, hozzájárult a jogsértések állandósulásához.","shortLead":"A szervezet azért vonja meg Aung Szan Szú Csítól A Lelkiismeret Nagykövete díjat, mert szerintük azzal...","id":"20181113_Visszaveszi_legfontosabb_elismereset_Mianmar_vezetojetol_az_Amnesty_International","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8edecea0-9ed7-482f-aa2c-b9213f949cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feca06c4-1c54-47cb-a0e0-329af112de93","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_Visszaveszi_legfontosabb_elismereset_Mianmar_vezetojetol_az_Amnesty_International","timestamp":"2018. november. 13. 09:12","title":"Visszaveszi legfontosabb elismerését Mianmar vezetőjétől az Amnesty International","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]