[{"available":true,"c_guid":"e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan szigorúra vette a menedékjogi törvényeket a magyar kormány, hogy most, amikor Orbán Viktor barátja, a volt macedón kormányfő kért saját bevallása szerint menedékjogot Budapesten, vélhetően útlevél nélkül, elvileg szinte lehetetlen, hogy megkapja a védelmet. Elvileg.","shortLead":"Olyan szigorúra vette a menedékjogi törvényeket a magyar kormány, hogy most, amikor Orbán Viktor barátja, a volt...","id":"20181113_Orban_macedon_baratjanak_elvileg_nagyon_nehez_lenne_megkapnia_a_menedekkerelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c95365a-5bfa-495f-bd30-0ca0b0fb3ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Orban_macedon_baratjanak_elvileg_nagyon_nehez_lenne_megkapnia_a_menedekkerelmet","timestamp":"2018. november. 13. 18:06","title":"Orbán macedón barátjának elvileg nagyon nehéz lenne megkapnia a menekültstátuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec12e80-1d98-4480-9654-87e05a4ace20","c_author":"Szabó M. István","category":"tudomany","description":"Átláthatatlanul sokszínű, virágzó üzletággá lett a fej-, és fülhallgatóké, de miközben a régi aranyszabályokat sikerült átírni, minden korábbinál valószínűbb, hogy meg fogunk süketülni. Érdemes odafigyelni néhány fontos dologra.","shortLead":"Átláthatatlanul sokszínű, virágzó üzletággá lett a fej-, és fülhallgatóké, de miközben a régi aranyszabályokat sikerült...","id":"201811014_fulhallgato_fejhallgato_zenehallgatas_telefonon_biztonsagos_hangero_hatarertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bec12e80-1d98-4480-9654-87e05a4ace20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1dab71-212f-40fd-b9b2-f70da2b846fd","keywords":null,"link":"/tudomany/201811014_fulhallgato_fejhallgato_zenehallgatas_telefonon_biztonsagos_hangero_hatarertek","timestamp":"2018. november. 14. 12:03","title":"Önnek milyen hangerő van beállítva a telefonján? Jobb, ha most ránéz erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc1cc6f-33e7-4e9c-9e97-4a7ba47fc0fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Reméljük, Morricone is elégedett.","shortLead":"Reméljük, Morricone is elégedett.","id":"20181114_A_Jo_a_Rossz_es_a_Csirke_itt_a_szezon_legmenobb_karacsonyi_reklamja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bc1cc6f-33e7-4e9c-9e97-4a7ba47fc0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b9bf25-31ce-4061-8b3d-01452dcb9466","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_A_Jo_a_Rossz_es_a_Csirke_itt_a_szezon_legmenobb_karacsonyi_reklamja","timestamp":"2018. november. 14. 05:33","title":"A Jó, a Rossz és a Csirke: itt a szezon legmenőbb karácsonyi reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e366ea56-c248-4b93-847d-19967a0b5547","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legerősebb számítógépében 2,4 millió processzormag van, a másodikban \"csak\" 1,6 millió.","shortLead":"A világ legerősebb számítógépében 2,4 millió processzormag van, a másodikban \"csak\" 1,6 millió.","id":"20181114_szuperszamitogep_amerika_egyesult_allamok_usa_summit_sierra_ibm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e366ea56-c248-4b93-847d-19967a0b5547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9cddb4-c3aa-4232-b17a-37cbed93fb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_szuperszamitogep_amerika_egyesult_allamok_usa_summit_sierra_ibm","timestamp":"2018. november. 14. 11:03","title":"Íme a friss lista: ezek most a leggyorsabb számítógépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Halálos kimenetelű kamionbaleset történt az M0-s autóút diósdi lehajtójánál szerda délelőtt; a balesetben egy ember meghalt – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.","shortLead":"Halálos kimenetelű kamionbaleset történt az M0-s autóút diósdi lehajtójánál szerda délelőtt; a balesetben egy ember...","id":"20181114_kamion_halalos_baleset_m0_diosd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595bf97e-910a-4e0c-b7b8-85219c3d52c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_kamion_halalos_baleset_m0_diosd","timestamp":"2018. november. 14. 09:51","title":"Három kamion ütközött az M0-son, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1656bd-de2b-4233-89e7-d354b2384d73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leégett a város, de ez a ló ügyesen megúszta.","shortLead":"Leégett a város, de ez a ló ügyesen megúszta.","id":"20181115_Egy_vizzel_teli_medenceben_veszelte_at_a_lo_a_tuzvesz_pusztitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1656bd-de2b-4233-89e7-d354b2384d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799210ce-886b-49c9-9b2c-749c321ff2d8","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Egy_vizzel_teli_medenceben_veszelte_at_a_lo_a_tuzvesz_pusztitasat","timestamp":"2018. november. 15. 14:40","title":"Egy vízzel teli medencében vészelte át a ló a tűzvész pusztítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e24ec55-5617-4b8a-b9c0-bb397029b9c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnépszerűbb webanalitikai platformot használták fel a hackerek arra, hogy Bitcoint irányítsanak saját számlájukra. Trükkös megoldásuk azonban csak néhány napig működött, hála a példásan gyors észlelésnek és reagálásnak.","shortLead":"Az egyik legnépszerűbb webanalitikai platformot használták fel a hackerek arra, hogy Bitcoint irányítsanak saját...","id":"20181114_statcounter_hackelese_rosszindulatu_scripttel_bitcoin_lopas_gateio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e24ec55-5617-4b8a-b9c0-bb397029b9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac533abd-cd76-4940-8162-c5bd08458911","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_statcounter_hackelese_rosszindulatu_scripttel_bitcoin_lopas_gateio","timestamp":"2018. november. 14. 15:03","title":"Kering egy rosszindulatú kód a weben: kriptopénzt irányítottak saját számlájukra hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c14d9d-7527-4f65-9819-96f9dac525a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Izlandi amazon című izlandi filmet díjazta az Európai Parlament. \r

","shortLead":"Az Izlandi amazon című izlandi filmet díjazta az Európai Parlament. \r

","id":"20181114_Egy_multi_ellen_harcolo_kornyezetvedo_asszonyrol_szolo_izlandi_film_nyerte_az_EP_dijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7c14d9d-7527-4f65-9819-96f9dac525a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230b5023-6cdc-4aea-8069-d29181f9fe83","keywords":null,"link":"/kultura/20181114_Egy_multi_ellen_harcolo_kornyezetvedo_asszonyrol_szolo_izlandi_film_nyerte_az_EP_dijat","timestamp":"2018. november. 14. 13:09","title":"Egy multi ellen harcoló környezetvédő nőről szóló izlandi film nyerte az EP díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]