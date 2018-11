Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Ha egy folyamatosan kérdező, tényfeltáró parlamenti képviselőt elhallgattatnak, az ön alapvető jogai is sérülnek. Vélemény.","shortLead":"Ha egy folyamatosan kérdező, tényfeltáró parlamenti képviselőt elhallgattatnak, az ön alapvető jogai is sérülnek...","id":"20181115_Seres_Mit_tudhat_Demeter_Marta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92ba59f-5062-4a42-bf79-7d2c2597f08e","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Seres_Mit_tudhat_Demeter_Marta","timestamp":"2018. november. 15. 14:11","title":"Seres: Mit tudhat Demeter Márta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További kétszáz ember sorsáról semmit sem tudnak a hatóságok.","shortLead":"További kétszáz ember sorsáról semmit sem tudnak a hatóságok.","id":"20181115_kalifornia_tuzvesz_halalos_aldozatok_szama_emelkedik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bfa05e-32e7-4e5e-bbc1-546e527af82e","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_kalifornia_tuzvesz_halalos_aldozatok_szama_emelkedik","timestamp":"2018. november. 15. 05:51","title":"Már 58 halottja van a kaliforniai tűzvésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gruevszki maga posztolta a Facebook-oldalán, hogy Budapesten van. Gulyás Gergely miniszter annyit árult el: a volt miniszterelnök egy magyar követségen adta be menedékkérelmét, ám azt mondja, a magyar hatóságoknak semmi köze nem volt ahhoz, hogy elhagyta Macedóniát. ","shortLead":"Gruevszki maga posztolta a Facebook-oldalán, hogy Budapesten van. Gulyás Gergely miniszter annyit árult el: a volt...","id":"20181115_Macedoniaban_vizsgaljak_kinek_a_segitsegevel_szokott_meg_a_volt_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e527597-c051-4547-b30a-af105a1f5da4","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Macedoniaban_vizsgaljak_kinek_a_segitsegevel_szokott_meg_a_volt_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 15. 16:04","title":"Macedóniában vizsgálják, kinek a segítségével szökött meg a volt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádirat szerint az öt vádlott méreginjekcióval meggyilkolta, majd feldarabolta a The Washington Post szaúdi újságíróját. ","shortLead":"A vádirat szerint az öt vádlott méreginjekcióval meggyilkolta, majd feldarabolta a The Washington Post szaúdi...","id":"20181115_halalbuntetes_dzsamal_hasogdzsi_gyilkossag_vadlott_szaud_arabia_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b505b24-9686-422f-a1b2-517a9160efc4","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_halalbuntetes_dzsamal_hasogdzsi_gyilkossag_vadlott_szaud_arabia_ugyeszseg","timestamp":"2018. november. 15. 12:39","title":"Halálbüntetést kérnek a Hasogdzsi-gyilkosság öt vádlottjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Közlekedő Tömeg a trolihálózat fejlesztését sürgeti, de szerintük egészen másképp és máshová kellene beforgatni az új önjáró járműveket, mint ahogyan és ahová a BKK elképzeli.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg a trolihálózat fejlesztését sürgeti, de szerintük egészen másképp és máshová kellene beforgatni az új...","id":"20181115_Uj_onjaro_trolikat_kapott_Budapest_egy_kozlekedesi_szervezet_viszont_mas_refromokat_surget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f77882-7bf8-495e-8283-f0066964f324","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Uj_onjaro_trolikat_kapott_Budapest_egy_kozlekedesi_szervezet_viszont_mas_refromokat_surget","timestamp":"2018. november. 15. 12:53","title":"Új önjáró trolikat kapott Budapest, egy közlekedési szervezet viszont más reformokat sürget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt levele, amelyben a tudós már 1922-ben a Németországban terjedő antiszemitizmusról számol be.","shortLead":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt...","id":"20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0c1acf-712a-4ecd-b998-c6b25c9c6d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","timestamp":"2018. november. 14. 19:03","title":"Sötét idők jönnek – jósolta Einstein a levelében, amit most 11 millióért vett meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben furcsán magyarázkodik a Miniszterelnökség.","shortLead":"Közben furcsán magyarázkodik a Miniszterelnökség.","id":"20181116_A_DK_feljelenti_Orbant_mikozben_furcsan_magyarazkodik_a_Miniszterelnokseg_Gruevszkiugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd657cc-2da5-4156-9444-cd49dd0a4f26","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_A_DK_feljelenti_Orbant_mikozben_furcsan_magyarazkodik_a_Miniszterelnokseg_Gruevszkiugyben","timestamp":"2018. november. 16. 12:50","title":"A DK feljelenti Orbánt a Gruevszki-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is kiszabott.","shortLead":"Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is...","id":"20181114_Megsem_veheti_meg_a_DIGI_az_Invitelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01a8bb6-5bd4-4ca1-96a0-bdd80fd01e45","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Megsem_veheti_meg_a_DIGI_az_Invitelt","timestamp":"2018. november. 14. 15:41","title":"Mégsem veheti meg a DIGI az Invitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]