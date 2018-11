Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb7adba4-0364-4454-a7f9-e61fa766d61f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem igazán nevezhető zökkenőmentesnek a Google idei saját márkás készülékeinek bevezetése. Előbb a felhasználók fényképei tűntek el a készülékekről, most pedig a szöveges üzenetek.","shortLead":"Nem igazán nevezhető zökkenőmentesnek a Google idei saját márkás készülékeinek bevezetése. Előbb a felhasználók...","id":"20181115_google_pixel_3_kamera_nem_mentett_fotok_eltunt_sms","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb7adba4-0364-4454-a7f9-e61fa766d61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a927df71-dafb-434a-b14b-4878b2f18b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_google_pixel_3_kamera_nem_mentett_fotok_eltunt_sms","timestamp":"2018. november. 15. 14:03","title":"Egyszerűen eltűnnek az SMS-ek a Google telefonjairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás visszafogása érdekében a nemzetközi tervekben megfogalmazott legmérsékeltebb hőmérsékletemelkedés is visszafordíthatatlan károkat okoz a jégsapkában szakértők szerint. ","shortLead":"A klímaváltozás visszafogása érdekében a nemzetközi tervekben megfogalmazott legmérsékeltebb hőmérsékletemelkedés is...","id":"20181115_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_jegolvadas_gronland_antarktisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da873eef-f8f9-4f19-ac1d-b00486c4ccb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_jegolvadas_gronland_antarktisz","timestamp":"2018. november. 15. 10:33","title":"Tehetünk még valamit, vagy már késő? Katasztrofális tengerszint-emelkedést jósolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2973aae-fcf2-4d08-8dec-b8b6a14b0a9c","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Kikértük az Országgyűlés Hivatalától a képviselők irodabérleteinek adatait és meglepő példákra bukkantunk: van, aki egy többgenerációs családi ház alapterületén \"szorong\", más elfér huszonöt négyzetméteren, ami viszont kétszázezer forintba kerül. Nem, nem a parlament mellett, hanem egy lepukkant csepeli épületben. ","shortLead":"Kikértük az Országgyűlés Hivatalától a képviselők irodabérleteinek adatait és meglepő példákra bukkantunk: van, aki...","id":"20181116_kepviseloi_irodaberlesek_parlamenti_orszaggyules_hivatala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2973aae-fcf2-4d08-8dec-b8b6a14b0a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfaa4b8-cebc-4e20-8211-343f10039751","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_kepviseloi_irodaberlesek_parlamenti_orszaggyules_hivatala","timestamp":"2018. november. 16. 11:20","title":"Tízezer forint per négyzetméter, maradhat? - extrém példákat találtunk a képviselői irodabérlésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka egy arany- és egy ezüstérmet nyert az úszóvilágkupa-sorozat utolsó, szingapúri rövidpályás állomásának nyitónapján. 100 vegyesen 27 győztes döntő után először nem sikerült nyernie.","shortLead":"Hosszú Katinka egy arany- és egy ezüstérmet nyert az úszóvilágkupa-sorozat utolsó, szingapúri rövidpályás állomásának...","id":"20181115_aranyerem_ezusterem_uszo_vilagkupa_hosszu_katinka_jubileum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f7766d-678f-4ba7-9315-1072fb077c47","keywords":null,"link":"/sport/20181115_aranyerem_ezusterem_uszo_vilagkupa_hosszu_katinka_jubileum","timestamp":"2018. november. 15. 13:01","title":"Két érem termett a jubiláló Hosszú Katinkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt amerikai külügyi helyettes államtitkár feltette az egyik legfontosabb kérdést Nikola Gruevszki menedékjoga kapcsán.","shortLead":"A volt amerikai külügyi helyettes államtitkár feltette az egyik legfontosabb kérdést Nikola Gruevszki menedékjoga...","id":"20181116_Thomas_Melia_a_Gruevszkiugyrol_Ki_fogja_befogadni_Orbant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9316aa-ea7e-4e7d-b2c8-27575f02f30a","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Thomas_Melia_a_Gruevszkiugyrol_Ki_fogja_befogadni_Orbant","timestamp":"2018. november. 16. 16:07","title":"Thomas Melia a Gruevszki-ügyről: Ki fogja befogadni Orbánt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megvan az új ember a Brexit- és a munkaügyi tárca élére.","shortLead":"Megvan az új ember a Brexit- és a munkaügyi tárca élére.","id":"20181116_theresa_may_brexit_minszteri_kinevezesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f421c5-9f84-4917-a24e-1828e3d04704","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_theresa_may_brexit_minszteri_kinevezesek","timestamp":"2018. november. 16. 19:56","title":"Kinevezte a lemondott miniszterek utódait Theresa May","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722ff7b3-982d-4236-ad63-f9b5c8865850","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nehezíti az igazságtételt, hogy a mai elnök is polpotista volt.","shortLead":"Nehezíti az igazságtételt, hogy a mai elnök is polpotista volt.","id":"20181116_Nepirtasban_bunosek_a_voros_khmer_vezetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722ff7b3-982d-4236-ad63-f9b5c8865850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e813fc-d21c-4fae-a92c-67503022b559","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Nepirtasban_bunosek_a_voros_khmer_vezetok","timestamp":"2018. november. 16. 10:29","title":"Népirtásban bűnösek a vörös khmer vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba16be1-3444-4e4e-ad9b-723792db5411","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Stúdió K, az Átrium és a Rózsavölgyi Szalon is megrendült közleményben tudatta, hogy a konstrukció eltörlése után kétséges a megmaradásuk. ","shortLead":"A Stúdió K, az Átrium és a Rózsavölgyi Szalon is megrendült közleményben tudatta, hogy a konstrukció eltörlése után...","id":"20181116_Adomanyokkal_es_jegyaremelessel_probal_tulelni_sok_szinhaz_a_kulturtao_eltorlese_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dba16be1-3444-4e4e-ad9b-723792db5411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90836b47-af49-42fb-9582-a20e30e9dffc","keywords":null,"link":"/kultura/20181116_Adomanyokkal_es_jegyaremelessel_probal_tulelni_sok_szinhaz_a_kulturtao_eltorlese_utan","timestamp":"2018. november. 16. 16:48","title":"Adományokkal és jegyáremeléssel próbál túlélni sok színház a kultúr-tao eltörlése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]