[{"available":true,"c_guid":"85c74e6f-9245-42f1-bf02-adf6e1e433fb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elefántcsontparti labdarúgó a Chelsea színeiben négyszer lett angol bajnok, 2012-ben Bajnokok Ligáját nyert.","shortLead":"Az elefántcsontparti labdarúgó a Chelsea színeiben négyszer lett angol bajnok, 2012-ben Bajnokok Ligáját nyert.","id":"20181122_visszavonul_didier_drogba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c74e6f-9245-42f1-bf02-adf6e1e433fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb21d65-53e2-4851-974c-40f3aacd617b","keywords":null,"link":"/sport/20181122_visszavonul_didier_drogba","timestamp":"2018. november. 22. 08:55","title":"Visszavonul Didier Drogba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1105f67-5f96-4bb0-a000-e2c9ac6263c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Úgy vélik, a kormány egyszerűen piacot akar teremteni az amerikai cégeknek.","shortLead":"Úgy vélik, a kormány egyszerűen piacot akar teremteni az amerikai cégeknek.","id":"20181123_A_Huawei_elutasitja_a_kemkedes_vadjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1105f67-5f96-4bb0-a000-e2c9ac6263c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05060f8c-661d-491e-817b-d736bbed9b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_A_Huawei_elutasitja_a_kemkedes_vadjat","timestamp":"2018. november. 23. 12:54","title":"A Huawei elutasítja a kémkedés vádját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutatók most arra jutottak, hogy az éghajlatváltozás számlájára sokkal több írható, mint az ősemberekére. ","shortLead":"Kutatók most arra jutottak, hogy az éghajlatváltozás számlájára sokkal több írható, mint az ősemberekére. ","id":"20181123_Ugy_tunik_megsem_az_ember_irtott_ki_nehany_osi_allatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a1f04d-116d-4fa0-bc85-f2c0b09c18ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_Ugy_tunik_megsem_az_ember_irtott_ki_nehany_osi_allatot","timestamp":"2018. november. 23. 16:30","title":"Úgy tűnik, mégsem az ember irtott ki néhány ősi állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A születésnapján látogatták meg, csakúgy mint Vidnyánszky Attila.","shortLead":"A születésnapján látogatták meg, csakúgy mint Vidnyánszky Attila.","id":"20181123_Torocsik_Mari_megolelte_a_Ripost_munkatarsait_aztan_kidobta_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f72992-2307-4ae9-8dd5-0a69d685ddc0","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Torocsik_Mari_megolelte_a_Ripost_munkatarsait_aztan_kidobta_oket","timestamp":"2018. november. 23. 09:03","title":"Törőcsik Mari megölelte a Ripost munkatársait, aztán kidobta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55a155d-2980-4563-a197-4eaf0bb7bc66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Holnap Black Friday, a következő pózok javasoltak a szenvedő férfiaknak.","shortLead":"Holnap Black Friday, a következő pózok javasoltak a szenvedő férfiaknak.","id":"20181122_Ez_a_ket_foto_mindent_elmond_arrol_mit_ereznek_a_ferfiak_mig_a_nok_vasarolnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55a155d-2980-4563-a197-4eaf0bb7bc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4be6d1-bf4e-4a4a-8296-52ecbed536c4","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Ez_a_ket_foto_mindent_elmond_arrol_mit_ereznek_a_ferfiak_mig_a_nok_vasarolnak","timestamp":"2018. november. 22. 14:14","title":"Ezek a fotók mindent elárulnak arról, mit éreznek a férfiak, míg a nők vásárolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"De nem úgy, ahogy elsőre gondolná. ","shortLead":"De nem úgy, ahogy elsőre gondolná. ","id":"20181122_David_Hockeny_festmeny_kiallitas_VR_szemuveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3010afbb-13ae-4bbe-b5da-1d9c21bfd098","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_David_Hockeny_festmeny_kiallitas_VR_szemuveg","timestamp":"2018. november. 22. 12:17","title":"Budapesten is megnézheti a 90 millió dolláros festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2-ről 5 milliárd forintra emelték a keretösszeget, így mindenkinek jut az ingyenpénzből.","shortLead":"2-ről 5 milliárd forintra emelték a keretösszeget, így mindenkinek jut az ingyenpénzből.","id":"20181122_Mindenki_aki_palyazott_nyert_a_haztartasi_nagygepek_csereprogramjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0fd403-2e08-46ab-9748-0ae30adcc993","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Mindenki_aki_palyazott_nyert_a_haztartasi_nagygepek_csereprogramjaban","timestamp":"2018. november. 22. 11:34","title":"Mindenki, aki pályázott, nyert is a háztartási nagygépek csereprogramjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460a90ab-de00-4403-84fe-683d60706627","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hanna Gronkiewicz-Waltz szerint a varsóiak tudják, mi a szabadság, és nem dőlnek be a megfélemlítésnek vagy a megvesztegetésnek.","shortLead":"Hanna Gronkiewicz-Waltz szerint a varsóiak tudják, mi a szabadság, és nem dőlnek be a megfélemlítésnek vagy...","id":"20181123_Varso_lekoszono_polgarmestere_Ez_a_szabad_emberek_varosa_nem_pedig_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=460a90ab-de00-4403-84fe-683d60706627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1590ad-361c-45b5-9ba2-f31b6af58513","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Varso_lekoszono_polgarmestere_Ez_a_szabad_emberek_varosa_nem_pedig_Budapest","timestamp":"2018. november. 23. 10:45","title":"Varsó leköszönő polgármestere: Ez a szabad emberek városa, nem pedig Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]