Spanyol bikavér: kipróbáltuk a 7 személyes Seat Tarracót

[{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római katolikus egyház soha többé nem fogja fedezni a gyermekek elleni szexuális visszaéléseket elkövető papokat, azok pedig, akik ilyen bűnöket követtek el, jobban teszik, ha feladják magukat – mondta Ferenc pápa a római kúriához intézett hagyományos karácsonyi beszédében.","shortLead":"A római katolikus egyház soha többé nem fogja fedezni a gyermekek elleni szexuális visszaéléseket elkövető papokat...","id":"20181221_ferenc_papa_pedofil_papok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2db96a2-9f6f-4cd2-ad0b-a1ca586eedfb","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_ferenc_papa_pedofil_papok","timestamp":"2018. december. 21. 17:18","title":"Ferenc pápa: Adják fel magukat a pedofil papok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad9732c-1112-4c5c-ab0f-ddeaedb37a70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tartott Összkarácsonyi Békemenetet, vonulással, beszédekkel egybekötve. A vonulóknál rengeteg vicces tábla volt.","shortLead":"Péntek este a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tartott Összkarácsonyi Békemenetet, vonulással, beszédekkel egybekötve...","id":"20181221_Utcara_ment_a_memgyar__galeria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bad9732c-1112-4c5c-ab0f-ddeaedb37a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d1156c-db0e-4695-8d19-7e956d5995f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Utcara_ment_a_memgyar__galeria","timestamp":"2018. december. 21. 21:08","title":"Utcára ment a mémgyár – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin és Donáth Anna vezetik a Momentum EP-listáját, a párt elnöke pedig az utolsó, 21. helyre került. Vagyis Fekete-Győr András akkor lesz strasbourgi képviselő, ha egyetlen más párt sem jut be az EP-be Magyarországról.","shortLead":"Cseh Katalin és Donáth Anna vezetik a Momentum EP-listáját, a párt elnöke pedig az utolsó, 21. helyre került. Vagyis...","id":"20181222_FeketeGyor_Andras_akkor_lesz_EPkepviselo_ha_100_szazalekot_szerez_a_Momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9de234-249d-4646-a2fc-2d7244b97893","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_FeketeGyor_Andras_akkor_lesz_EPkepviselo_ha_100_szazalekot_szerez_a_Momentum","timestamp":"2018. december. 22. 12:57","title":"Két politikusnő vezeti a Momentum EP-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"250 millió forintot kell megtakarítania az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarának.","shortLead":"250 millió forintot kell megtakarítania az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarának.","id":"20181222_Letszamleepitessel_sporol_az_ELTE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5052f7-cbc7-48db-812c-1f6778d93105","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181222_Letszamleepitessel_sporol_az_ELTE","timestamp":"2018. december. 22. 15:43","title":"Létszámleépítéssel spórol az ELTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9379e4bc-4605-4917-87c0-6ac4eb608975","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Finoman szólva is nagy nyomást gyakorol a médiára a nicaraguai kormány, mióta áprilisban kormányellenes tüntetések robbantak ki.","shortLead":"Finoman szólva is nagy nyomást gyakorol a médiára a nicaraguai kormány, mióta áprilisban kormányellenes tüntetések...","id":"20181223_Egy_orszag_ahol_mar_nincs_fuggetlen_televizio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9379e4bc-4605-4917-87c0-6ac4eb608975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2877644-255c-42eb-b7c7-5df2c3d7cce8","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Egy_orszag_ahol_mar_nincs_fuggetlen_televizio","timestamp":"2018. december. 23. 08:05","title":"Egy ország, ahol már nincs független televízió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc70a49e-75c4-4f8c-88ec-ee54b433b288","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Érd női kézilabdacsapatának a karácsonyi buliján nagy volt a meglepetés.","shortLead":"Az Érd női kézilabdacsapatának a karácsonyi buliján nagy volt a meglepetés.","id":"20181222_Elkepesztoen_hangzik_egy_francia_szajabol_a_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc70a49e-75c4-4f8c-88ec-ee54b433b288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7fa3ff-9b68-4a5a-84ea-e4df4addb5b6","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_Elkepesztoen_hangzik_egy_francia_szajabol_a_Magyarorszag","timestamp":"2018. december. 22. 14:40","title":"Elképesztően hangzik egy francia szájából a Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df55beb9-4c02-4bc4-aead-0adc11abcac1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Csak ehhez az ország megfelelő részén, az északkeleti területeken kell lakni. A szenteste napján viszont mindenhol enyhe időnk lesz.","shortLead":"Csak ehhez az ország megfelelő részén, az északkeleti területeken kell lakni. A szenteste napján viszont mindenhol...","id":"20181223_feher_karacsony_karacsony_2018_havazas_hoeses_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df55beb9-4c02-4bc4-aead-0adc11abcac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5e5d70-b5c5-42ab-b4ed-80de06ea6cc8","keywords":null,"link":"/elet/20181223_feher_karacsony_karacsony_2018_havazas_hoeses_idojaras","timestamp":"2018. december. 23. 15:15","title":"Ha szerencsés, még akár fehér karácsonya is lehet az idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7224b997-bf3f-42aa-a32c-1d2871e0f0dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világtól elzárt helyre juttatott el oltóanyagot egy drón, bizonyítva az ilyen eszközök pozitív oldalát, segítve a nehezen megközelíthető helyek kisgyermekeinek immunizálását.","shortLead":"A világtól elzárt helyre juttatott el oltóanyagot egy drón, bizonyítva az ilyen eszközök pozitív oldalát, segítve...","id":"20181222_dron_oltoanyag_unicef_vanuatu_snoop_aero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7224b997-bf3f-42aa-a32c-1d2871e0f0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30d4ab0-86a1-43d7-b4da-a94a6ccb7ae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_dron_oltoanyag_unicef_vanuatu_snoop_aero","timestamp":"2018. december. 22. 14:08","title":"Először a világon: drón szállított oltóanyagot egy kisbabának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]