[{"available":true,"c_guid":"4fd576c5-f2ec-43e4-9b1d-d8284cdef232","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem mindegyik, de érdemes számontartani.","shortLead":"Nem mindegyik, de érdemes számontartani.","id":"20190113_Benyelik_a_bankok_a_tranzakcios_ado_csokkenteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fd576c5-f2ec-43e4-9b1d-d8284cdef232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c965dfec-3332-4ee7-88d3-75c311143ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Benyelik_a_bankok_a_tranzakcios_ado_csokkenteset","timestamp":"2019. január. 13. 12:45","title":"Benyelik a bankok a tranzakciós adó csökkentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Téves riasztások sokaságához vezethet, ha elfelejtik kikapcsolni az Apple Watch 4 úgynevezett elesés-érzékelőjét. Egy coloradói síparadicsomban pedig épp ez történt.","shortLead":"Téves riasztások sokaságához vezethet, ha elfelejtik kikapcsolni az Apple Watch 4 úgynevezett elesés-érzékelőjét...","id":"20190111_sieles_apple_watch_series_4_eleses_erzekelese_teves_riasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43eab7f5-5fdd-4afd-ad3c-2dd499161736","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_sieles_apple_watch_series_4_eleses_erzekelese_teves_riasztas","timestamp":"2019. január. 12. 18:03","title":"Nehogy így menjen síelni az Apple új órájával a kezén, Amerikában már kiakadtak miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dc3f4e-5cfc-45b6-a7ea-534270070d8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pikáns ügy: részben latin-amerikai származású kihívója lehet Donald Trumpnak 2020-ban, akinek ráadásul Castro a vezetékneve.","shortLead":"Pikáns ügy: részben latin-amerikai származású kihívója lehet Donald Trumpnak 2020-ban, akinek ráadásul Castro...","id":"20190112_Obama_volt_minisztere_nyomna_le_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6dc3f4e-5cfc-45b6-a7ea-534270070d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d7751e-8a24-4ddf-9bfc-cac26df1775c","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Obama_volt_minisztere_nyomna_le_Trumpot","timestamp":"2019. január. 12. 20:49","title":"Obama volt minisztere nyomná le Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe486138-d77f-4762-9bd6-1ead93645e40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mesefigurákat rajzolt egy grafikus a behavazott autók ablakaira Budán.","shortLead":"Mesefigurákat rajzolt egy grafikus a behavazott autók ablakaira Budán.","id":"20190112_mesefigura_havas_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe486138-d77f-4762-9bd6-1ead93645e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec2ad4e-b15f-453d-a4c2-5c52a2b05cb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190112_mesefigura_havas_auto","timestamp":"2019. január. 12. 08:26","title":"Ezekért az összefirkált kocsikért senki nem haragszik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A belső műszaki rendszer hibajelzése miatt vasárnap délután kiürítették a soroksári Ikea áruházat. Az üzlet egy órával később újra megnyílt.","shortLead":"A belső műszaki rendszer hibajelzése miatt vasárnap délután kiürítették a soroksári Ikea áruházat. Az üzlet egy órával...","id":"20190113_Kiuritettek_a_soroksari_Ikeat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4265cd07-634c-4231-9461-0db292ae0886","keywords":null,"link":"/kkv/20190113_Kiuritettek_a_soroksari_Ikeat","timestamp":"2019. január. 13. 18:45","title":"Kiürítették délután a soroksári Ikeát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e355d18-7772-486f-8c00-96ee299dc6ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hetet még várnunk kell az új Jimny hazai felbukkanására, addig is azonban itt egy remek új változat belőle.","shortLead":"Néhány hetet még várnunk kell az új Jimny hazai felbukkanására, addig is azonban itt egy remek új változat belőle.","id":"20190112_magyar_zsenialitas_izgalmas_hot_wheels_lett_a_sokak_altal_vart_uj_suzukibol_jimny_terepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e355d18-7772-486f-8c00-96ee299dc6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4b445c-7053-4ead-8b83-c5eab2c62b78","keywords":null,"link":"/cegauto/20190112_magyar_zsenialitas_izgalmas_hot_wheels_lett_a_sokak_altal_vart_uj_suzukibol_jimny_terepjaro","timestamp":"2019. január. 12. 06:41","title":"Magyar zsenialitás: izgalmas Hot Wheels lett a sokak által várt új Suzukiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42388d3-119f-4819-848e-cd99bf5d3de3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így tiltakozik az ellen, hogy megállapodás született a macedón-görög országnév-vitában.","shortLead":"Így tiltakozik az ellen, hogy megállapodás született a macedón-görög országnév-vitában.","id":"20190113_Lemondott_a_gorog_vedelmi_miniszter_a_macedon_nevvita_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e42388d3-119f-4819-848e-cd99bf5d3de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf398e7-9f88-42f6-9eb2-f4fba9de7c0b","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Lemondott_a_gorog_vedelmi_miniszter_a_macedon_nevvita_miatt","timestamp":"2019. január. 13. 11:52","title":"Lemondott a görög védelmi miniszter a macedón névvita miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem arra, amit teszek – mondta már többször Orbán Viktor. Most tanulmány készült, ami elemzi az ő, Merkel, Macron és Putyin beszédeit is. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem arra, amit teszek – mondta már többször Orbán Viktor. Most tanulmány készült...","id":"20190112_Fulke_Mit_tanulhatunk_Orban_beszedeibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912c08d1-36c3-4024-a831-9b985755eb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Fulke_Mit_tanulhatunk_Orban_beszedeibol","timestamp":"2019. január. 12. 10:00","title":"Fülke: Mit tanulhatunk Orbán beszédeiből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]