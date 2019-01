Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3751574e-3470-4ba0-bf98-c13637beb8c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A január elsejétől érvényes intézkedés több tízezer magyart is érint, akiknek a gyermekei Magyarországon élnek, emiatt a kormány is kérte az uniós fellépést.","shortLead":"A január elsejétől érvényes intézkedés több tízezer magyart is érint, akiknek a gyermekei Magyarországon élnek, emiatt...","id":"20190124_Brusszel_eljarast_inditott_az_osztrak_csaladi_potlek_csokkentese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3751574e-3470-4ba0-bf98-c13637beb8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c421b88-f579-4b07-9c7c-bda015f4fffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Brusszel_eljarast_inditott_az_osztrak_csaladi_potlek_csokkentese_miatt","timestamp":"2019. január. 24. 13:53","title":"Brüsszel eljárást indított az osztrák családi pótlék csökkentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba7ea90-82d9-4d30-be18-340bd7f7951c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pink Floyd frontembere kihozott két trinidadi kisfiút egy menekülttáborból, és visszajuttatta őket az édesanyjukhoz. ","shortLead":"A Pink Floyd frontembere kihozott két trinidadi kisfiút egy menekülttáborból, és visszajuttatta őket az édesanyjukhoz. ","id":"20190124_Roger_Waters_trinidadi_gyerekeket_mentett_es_tovabbi_mentoakciokat_tervez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ba7ea90-82d9-4d30-be18-340bd7f7951c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2333679f-4334-446f-9924-940eb6089eb9","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Roger_Waters_trinidadi_gyerekeket_mentett_es_tovabbi_mentoakciokat_tervez","timestamp":"2019. január. 24. 17:43","title":"Roger Waters trinidadi gyerekeket mentett, és további mentőakciókat tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, Andy Vajnát a kormány saját halottjának tekinti.","shortLead":"Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, Andy Vajnát a kormány saját halottjának tekinti.","id":"20190124_A_Fiumei_uti_sirkertben_temetik_el_Andy_Vajnat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2df58c-064a-4b5b-afe1-afaf3bd10d19","keywords":null,"link":"/elet/20190124_A_Fiumei_uti_sirkertben_temetik_el_Andy_Vajnat","timestamp":"2019. január. 24. 10:39","title":"A Fiumei úti sírkertben temetik el Andy Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is éjfél előtt két perccel áll a végítélet képzeletbeli órája, tudósok egy nemzetközi csoportja szerint ugyanis továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy az emberiség egy atomháború vagy a klímaváltozás révén kiirtja önmagát.","shortLead":"Továbbra is éjfél előtt két perccel áll a végítélet képzeletbeli órája, tudósok egy nemzetközi csoportja szerint...","id":"20190124_atomhaboru_klimavaltozas_donald_trump_vegitelet_oraja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731ac123-2927-4a2d-b350-511ecef6da46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_atomhaboru_klimavaltozas_donald_trump_vegitelet_oraja","timestamp":"2019. január. 25. 08:03","title":"2 percünk van hátra a világvégéig – nem állították visszább a végítélet óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sötétedés miatt reggelig felfüggesztik annak a kisrepülőgépnek a keresését, amely az angol élvonalbeli bajnokságban szereplő Cardiff City labdarúgócsapatának friss igazolásával, Emiliano Salával a fedélzetén tűnt el a radarképekről hétfőn este a La Manche csatorna felett.\r

","shortLead":"A sötétedés miatt reggelig felfüggesztik annak a kisrepülőgépnek a keresését, amely az angol élvonalbeli bajnokságban...","id":"20190123_emiliano_sala_cardiff_la_manche_csatorna_kisrepulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df1f27d-caed-4b39-bd25-d98a7001d488","keywords":null,"link":"/sport/20190123_emiliano_sala_cardiff_la_manche_csatorna_kisrepulo","timestamp":"2019. január. 23. 19:25","title":"Továbbra sem találják Emiliano Salát, a Cardiff eltűnt focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"Egyre több a magánegészségügyi intézmény, és egyre több pénzt hagyunk náluk.","shortLead":"Egyre több a magánegészségügyi intézmény, és egyre több pénzt hagyunk náluk.","id":"20190123_Evi_200_ezret_koltunk_el_a_maganegeszsegugyben_megneztek_hogy_mire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48d4d3f-d176-438e-bd8c-9f1f5a6177a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Evi_200_ezret_koltunk_el_a_maganegeszsegugyben_megneztek_hogy_mire","timestamp":"2019. január. 23. 14:20","title":"Évi 200 ezret költünk el a magánegészségügyben, megnézték, hogy mire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszas elemzést tett közzé az Eötvös Károly Intézet az MTVA-ban történtekről és a képviselői jogok érvényesüléséről. ","shortLead":"Hosszas elemzést tett közzé az Eötvös Károly Intézet az MTVA-ban történtekről és a képviselői jogok érvényesüléséről. ","id":"20190123_EKINT_az_allami_tevebe_bejuto_kepviselok_kovetelesei_jogosak_voltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464650ce-e373-4634-aa53-302cde128513","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_EKINT_az_allami_tevebe_bejuto_kepviselok_kovetelesei_jogosak_voltak","timestamp":"2019. január. 23. 18:54","title":"EKINT: az állami tévébe bejutó képviselők követelései jogosak voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b61767-18fe-4b7d-bdbc-1b820fd7fa37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincsenek olyan menő szárnyas ajtói, mint a Tesla Model X-nek, de azon túlmenően a kínai Xpeng G3 teljesen olyan, mint amiről koppintották.","shortLead":"Nincsenek olyan menő szárnyas ajtói, mint a Tesla Model X-nek, de azon túlmenően a kínai Xpeng G3 teljesen olyan, mint...","id":"20190123_xpeng_g3_tesla_model_x","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2b61767-18fe-4b7d-bdbc-1b820fd7fa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2462392-74c0-4855-a027-f28d4345c47d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_xpeng_g3_tesla_model_x","timestamp":"2019. január. 24. 04:04","title":"Csak egy valami hiányzik igazán a kínai Tesláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]