[{"available":true,"c_guid":"d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn kellett volna szavazniuk az Európai Unió döntnökeinek, hogy elfogadják-e jelenleg formában a (sokak által támadott) új szerzői jogi irányelvet. A többség most azt szeretné, ha átgondolnák a jogalkotók a problémás részeket.","shortLead":"Hétfőn kellett volna szavazniuk az Európai Unió döntnökeinek, hogy elfogadják-e jelenleg formában a (sokak által...","id":"20190124_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f25cbde-5077-4964-8ce9-894e3a086c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","timestamp":"2019. január. 24. 18:03","title":"Egyelőre megmenekült az internet, át kell gondolni az új EU-s szerzői jogi irányelvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5040c880-fbd9-4d06-87e8-37ef88d821d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó a közeljövőt illetően igen fontos szerepet szán ennek a tisztán elektromos hajtásláncú városi kisautónak.","shortLead":"A japán gyártó a közeljövőt illetően igen fontos szerepet szán ennek a tisztán elektromos hajtásláncú városi kisautónak.","id":"20190123_ime_a_cuki_aprosag_amivel_a_honda_betor_a_villanyautok_piacara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5040c880-fbd9-4d06-87e8-37ef88d821d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2035a2f0-7bf4-46ef-b0de-a3e140d2724b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_ime_a_cuki_aprosag_amivel_a_honda_betor_a_villanyautok_piacara","timestamp":"2019. január. 23. 13:21","title":"Íme a cuki apróság, amivel a Honda betör a villanyautók piacára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel felhívta, és együttérzéséről biztosította Szabó István református püspököt annak kapcsán, hogy múlt éjszaka leégett a budapesti Ráday Kollégium épületének több emelete, és a tűzesetben életét vesztette egy ember – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel felhívta, és együttérzéséről biztosította Szabó István református püspököt...","id":"20190124_Orban_kormanyzati_segitseget_ajanlott_a_budapesti_kollegiumtuz_karelharitasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b05b94a-3925-4103-89c7-0f2c39071d52","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Orban_kormanyzati_segitseget_ajanlott_a_budapesti_kollegiumtuz_karelharitasahoz","timestamp":"2019. január. 24. 11:51","title":"Orbán kormányzati segítséget ajánlott a budapesti kollégiumtűz kárelhárításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72c1324-db38-4eda-b9e6-9735fbb2b39c","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Egy síeléssel töltött hét az egyik legcsodálatosabb élmény, ami télen történhet velünk, azonban hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések, érdemes egy pár dologra felkészülni. ","shortLead":"Egy síeléssel töltött hét az egyik legcsodálatosabb élmény, ami télen történhet velünk, azonban hogy ne érjenek...","id":"feelaustria_20190122_5_dolog_amire_mindenkeppen_figyeljunk_mielott_elindulnank_sielni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a72c1324-db38-4eda-b9e6-9735fbb2b39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2568003c-8874-426e-9c24-754db2aa2bf4","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20190122_5_dolog_amire_mindenkeppen_figyeljunk_mielott_elindulnank_sielni","timestamp":"2019. január. 24. 07:30","title":"5 dolog, amire mindenképpen figyeljünk, mielőtt elindulnánk síelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"14ee751a-fa8f-43da-9ee8-6fe1a3ac0f87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elöl is, hátul is van kijelző a Vivo decemberben bemutatkozott telefonján. A gyártó úgy döntött, elkészíti készülékének olcsóbb változatát is.","shortLead":"Elöl is, hátul is van kijelző a Vivo decemberben bemutatkozott telefonján. A gyártó úgy döntött, elkészíti készülékének...","id":"20190123_vivo_nex_dual_display_edition_olcsobb_valtozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14ee751a-fa8f-43da-9ee8-6fe1a3ac0f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf412dc-386a-43ab-8488-25a37148f7db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_vivo_nex_dual_display_edition_olcsobb_valtozat","timestamp":"2019. január. 23. 15:03","title":"Jó hír: érkezik a kétkijelzős mobil olcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886f0788-1339-449c-9736-d38d4067e37c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenhárom év börtönre ítélte csütörtökön, távollétében Viktor Janukovics volt ukrán államfőt a kijevi bíróság. Janukovics bűne hazaárulás és háború kirobbantásában való bűnsegédlet.","shortLead":"Tizenhárom év börtönre ítélte csütörtökön, távollétében Viktor Janukovics volt ukrán államfőt a kijevi bíróság...","id":"20190124_13_evet_kapott_Viktor_Janukovics_volt_ukran_allamfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=886f0788-1339-449c-9736-d38d4067e37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4b07b1-9894-406e-954c-2f5671d40934","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_13_evet_kapott_Viktor_Janukovics_volt_ukran_allamfo","timestamp":"2019. január. 24. 17:05","title":"13 évet kapott Viktor Janukovics volt ukrán államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e910c4ef-ba39-45b4-9d91-c082a87f736a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a motor előmelegítés egy igazán egyedi és nem éppen veszélytelen módjára esett a választás.","shortLead":"Ezúttal a motor előmelegítés egy igazán egyedi és nem éppen veszélytelen módjára esett a választás.","id":"20190125_a_nap_videoja_nehezen_indult_a_dizel_ford_hat_alagyujtott_a_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e910c4ef-ba39-45b4-9d91-c082a87f736a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e074c14-dc0e-4c72-9a6a-8888896ea1ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_a_nap_videoja_nehezen_indult_a_dizel_ford_hat_alagyujtott_a_sofor","timestamp":"2019. január. 25. 06:41","title":"A nap videója: a hidegben nehezen indult a dízel Ford, hát alágyújtott a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc újabb érdekeltségéhez, a tőzsdére készülő MKB Bankhoz csatlakozhatnak a vele együtt gazdagodni vágyók. Figyelmeztető jel azonban a csókosok bankjává tett NHB Növekedési Hitel Bank megroppanása – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Mészáros Lőrinc újabb érdekeltségéhez, a tőzsdére készülő MKB Bankhoz csatlakozhatnak a vele együtt gazdagodni vágyók...","id":"20190123_A_Meszarosklan_ugyesebb_a_bankepitesben_mint_a_Matolcsy_rokonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad47d6b-8318-4695-9b12-782310029afb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_A_Meszarosklan_ugyesebb_a_bankepitesben_mint_a_Matolcsy_rokonsag","timestamp":"2019. január. 23. 12:05","title":"A Mészáros-klán ügyesebb a banképítésben, mint a Matolcsy-rokonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]