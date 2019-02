Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük a DK csak saját szabálytalanságainak elfedése érdekében rágalmazza az ÁSZ-t, náluk pedig minden rendben van.","shortLead":"Szerintük a DK csak saját szabálytalanságainak elfedése érdekében rágalmazza az ÁSZ-t, náluk pedig minden rendben van.","id":"20190204_Reagalt_az_ASZ_Fuggetlenek_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572c1f5c-a9f3-45d1-99cc-2a71321a8688","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Reagalt_az_ASZ_Fuggetlenek_vagyunk","timestamp":"2019. február. 04. 11:00","title":"Reagált az ÁSZ: Függetlenek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a26a22a-9383-4488-a187-55376466ab3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új videóval bővült az Apple „Shot on iPhone” gyűjteménye. a háromperces klip a csendes-óceáni Szaomába kalauzol el, egy sportoló mindennapjain keresztül mutatva be a lélegzetelállító környezetet.","shortLead":"Új videóval bővült az Apple „Shot on iPhone” gyűjteménye. a háromperces klip a csendes-óceáni Szaomába kalauzol el...","id":"20190204_ujabb_shot_on_iphone_video_szaoma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a26a22a-9383-4488-a187-55376466ab3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479388e3-8f89-4b1b-8531-b1b13f1e26d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_ujabb_shot_on_iphone_video_szaoma","timestamp":"2019. február. 04. 21:03","title":"Meggyőzni a hezitálókat: újabb videóval mutatja az Apple, mire képes az iPhone Xs kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f215e2cd-e7fa-4b1c-afdc-33bd5dc831a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 25 ezer olvasónk válaszolt arra a kérdésre, amit még január közepén tett fel egy twitterező: ki hogyan írja/rajzolja az X-et? Mutatjuk az eredményt.","shortLead":"Több mint 25 ezer olvasónk válaszolt arra a kérdésre, amit még január közepén tett fel egy twitterező: ki hogyan...","id":"20190204_twitter_x_viralis_poszt_viralis_bejegyzes_felmeres_eredmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f215e2cd-e7fa-4b1c-afdc-33bd5dc831a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e55270-791a-4980-9e34-9de0d1b43f67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_twitter_x_viralis_poszt_viralis_bejegyzes_felmeres_eredmeny","timestamp":"2019. február. 04. 13:33","title":"Itt a válasz a kérdésre, ami tízezreket tartott lázban a neten: így írják a magyarok az X-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4ba88e-04c4-4b9d-84d0-aea26fc3ca1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Odrobina Lászlót azután mentették fel, hogy hatósági vizsgálat indult az Országos Roma Önkormányzat több képviselője ellen, mert jogtalanul vettek fel európai uniós pénzeket.","shortLead":"Odrobina Lászlót azután mentették fel, hogy hatósági vizsgálat indult az Országos Roma Önkormányzat több képviselője...","id":"20190205_Madridi_nagykovet_lehet_Farkas_Florian_menesztett_szovetsegese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c4ba88e-04c4-4b9d-84d0-aea26fc3ca1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f066f55-1d64-4169-aa2d-2276d984ae8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Madridi_nagykovet_lehet_Farkas_Florian_menesztett_szovetsegese","timestamp":"2019. február. 05. 10:59","title":"Madridi nagykövet lehet Farkas Flórián menesztett \"segítője\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb6e463-e6da-47b5-8b96-f61f19279731","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sokak által egyszerűen csak mini-Megane-nak becézett új Clióból ilyen lehet a felpaprikázott RS változat.","shortLead":"A sokak által egyszerűen csak mini-Megane-nak becézett új Clióból ilyen lehet a felpaprikázott RS változat.","id":"20190204_ime_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_vadonatuj_renault_clio_rs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eb6e463-e6da-47b5-8b96-f61f19279731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d705664a-fe6d-4aa1-840f-ededa308d8ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_ime_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_vadonatuj_renault_clio_rs","timestamp":"2019. február. 04. 11:21","title":"Íme a magyar kéz által megrajzolt vadonatúj Renault Clio RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c717d1-064e-4eec-82ed-cf6bfc5fcf9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség tizenhárom vádlottra végrehajtandó szabadságvesztést kért, és két vádlott felmentését kezdeményezte.","shortLead":"Az ügyészség tizenhárom vádlottra végrehajtandó szabadságvesztést kért, és két vádlott felmentését kezdeményezte.","id":"20190204_Ma_meglehet_az_elsofoku_itelet_a_vorosiszapperben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3c717d1-064e-4eec-82ed-cf6bfc5fcf9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78283dc8-e5fd-4618-8938-d7d34f84c424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Ma_meglehet_az_elsofoku_itelet_a_vorosiszapperben","timestamp":"2019. február. 04. 05:48","title":"Ma meglehet az elsőfokú ítélet a vörösiszapperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fece842-29f8-4009-b879-fc30cf87de17","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Elismerő szakmai és sajtóvisszhangot keltett séfjeink és borászaink bemutatkozása a múlt heti XVII. Madrid Fusión gasztronómiai konferencián és találkozón. \r

","shortLead":"Elismerő szakmai és sajtóvisszhangot keltett séfjeink és borászaink bemutatkozása a múlt heti XVII. Madrid Fusión...","id":"20190204_Madridban_megkostoltak_Magyarorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fece842-29f8-4009-b879-fc30cf87de17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e60bdfb-e9b9-47bc-a745-6f097f856ad6","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Madridban_megkostoltak_Magyarorszagot","timestamp":"2019. február. 04. 14:31","title":"Madridban megkóstolták Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi sem megyünk a hollandokhoz, ők se küldjenek ide \"vizsgáló\" csoportot – tolmácsolta a diplomáciai álláspontot a külügy helyettes államtitkára, aki lazán átugrotta a tényt, hogy tájékozódásról volt szó, nem felügyelőként érkeztek. A kormányzati álláspont szerint a hozzánk érkező és visszautasított delegáció szó szerint \"bohóckodás\", de a \"szálak összeértek\", mert lelepleződött, hogy Sargentini emberei.","shortLead":"Mi sem megyünk a hollandokhoz, ők se küldjenek ide \"vizsgáló\" csoportot – tolmácsolta a diplomáciai álláspontot...","id":"20190205_A_Tv2n_meguzentek_jol_is_neznenk_ki_ha_fogadtuk_volna_a_holland_delegaciot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed690c9-1fd4-4a9a-b610-c6364ebfe3a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_A_Tv2n_meguzentek_jol_is_neznenk_ki_ha_fogadtuk_volna_a_holland_delegaciot","timestamp":"2019. február. 05. 10:01","title":"A Tv2-n elmagyarázták: \"jól néznénk ki\", ha a kormány fogadná a hollandokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]