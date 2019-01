Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85c02f86-ab93-4e9e-8e3b-1b84cdc261d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emirátusok egyik gyöngyszeme, Dubaj sok kategóriában világverő. Itt lehet például a legtöbbet fizetni az egyedi autó rendszámokért, olykor dollármilliókat. De most Dubaj egy új területen is világelsőségre tör. ","shortLead":"Az emirátusok egyik gyöngyszeme, Dubaj sok kategóriában világverő. Itt lehet például a legtöbbet fizetni az egyedi autó...","id":"20190114_Uszoda_epul_az_52_emeleten_teriszonyosoknak_nem_ajanlott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85c02f86-ab93-4e9e-8e3b-1b84cdc261d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed759d67-a992-4819-8f6e-00502bd0d0d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Uszoda_epul_az_52_emeleten_teriszonyosoknak_nem_ajanlott","timestamp":"2019. január. 14. 11:24","title":"Uszoda épül az 52. emeleten, tériszonyosoknak nem ajánlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdffc909-a9e5-49d5-976a-c377fb3a5ec6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi sci-fi-frigy készül.","shortLead":"Igazi sci-fi-frigy készül.","id":"20190114_Gigantikus_gyuruvel_jegyezte_el_Urlord_a_Terminator_lanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdffc909-a9e5-49d5-976a-c377fb3a5ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a83d3be-5b9a-443a-a528-91c283d51a0f","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Gigantikus_gyuruvel_jegyezte_el_Urlord_a_Terminator_lanyat","timestamp":"2019. január. 14. 10:50","title":"Gigantikus gyűrűvel jegyezte el Űrlord a Terminátor lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az Állami Számvevőszék néhány hónappal az EP-választás előtt függeszti fel a Momentum állami támogatását” – írta a Momentum vasárnap reggel a közösségi oldalán. Pénzt kértek, megkérdeztük, mennyi folyt be eddig.","shortLead":"„Az Állami Számvevőszék néhány hónappal az EP-választás előtt függeszti fel a Momentum állami támogatását” – írta...","id":"20190114_Egymillional_is_tobbet_gyujtott_a_Momentum_adakozasbol_miota_leallitottak_allami_tamogatasukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbee7e3-10a0-4a8d-a274-00731b374f83","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Egymillional_is_tobbet_gyujtott_a_Momentum_adakozasbol_miota_leallitottak_allami_tamogatasukat","timestamp":"2019. január. 14. 11:09","title":"Egymilliónál is többet gyűjtött a Momentum adakozásból, mióta leállították állami támogatásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nővére volt élettársa verte fejbe és lőtte meg csütörtökön.","shortLead":"Nővére volt élettársa verte fejbe és lőtte meg csütörtökön.","id":"20190112_Elet_es_halal_kozott_a_haromeves_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44bc029-8579-4b9d-8327-6baa3fe36cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Elet_es_halal_kozott_a_haromeves_kislany","timestamp":"2019. január. 12. 19:20","title":"Élet és halál között a meglőtt hároméves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc346a86-b0db-42cb-a1a4-23e2c2e1fa27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kikerülte Orbán Viktor a válaszokat, amikor a kormányközeli üzletemberek gazdagodásáról kérdeztük; valaki valamit nagyon elszúrt a nyugdíjátutalásokkal; tárgyalnak a cégek a szakszervezetekkel, hogy ne legyen 400 óra túlmunka. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kikerülte Orbán Viktor a válaszokat, amikor a kormányközeli üzletemberek gazdagodásáról kérdeztük; valaki valamit...","id":"20190113_Es_akkor_Orban_Viktor_tizenhatodszor_is_elmondta_hogy_nem_foglalkozik_uzlettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc346a86-b0db-42cb-a1a4-23e2c2e1fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5298629a-d22b-4b0a-bdce-6e9eb89bbef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Es_akkor_Orban_Viktor_tizenhatodszor_is_elmondta_hogy_nem_foglalkozik_uzlettel","timestamp":"2019. január. 13. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor tizenhatodszor is elmondta, hogy nem foglalkozik üzlettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állati termékek ára csökkent, de ez sem tudta ellensúlyozni, hogy a növényi termékek árai megugrottak.","shortLead":"Az állati termékek ára csökkent, de ez sem tudta ellensúlyozni, hogy a növényi termékek árai megugrottak.","id":"20190114_Oriasit_dragultak_a_zoldsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f32bdb-ddd9-4f93-a56e-c29f0ebf7993","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Oriasit_dragultak_a_zoldsegek","timestamp":"2019. január. 14. 09:09","title":"Óriásit drágultak a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112b3436-622d-4c5e-afac-065a3f5ec17b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu megszerezte a szerződést, amelyből további részletek derülnek ki a nagyon olcsó menzáról.","shortLead":"A 24.hu megszerezte a szerződést, amelyből további részletek derülnek ki a nagyon olcsó menzáról.","id":"20190114_10_evig_is_mukodhet_a_Gundel_menzaja_a_Miniszterelnoksegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=112b3436-622d-4c5e-afac-065a3f5ec17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2a143d-d656-48d5-85a5-152b0af5cf9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_10_evig_is_mukodhet_a_Gundel_menzaja_a_Miniszterelnoksegen","timestamp":"2019. január. 14. 15:54","title":"10 évig is működhet a Gundel menzája a Miniszterelnökségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Két szettben győzte le tunéziai ellenfelét Babos Tímea a 64-be jutásért.","shortLead":"Két szettben győzte le tunéziai ellenfelét Babos Tímea a 64-be jutásért.","id":"20190114_Megnyerte_Babos_az_elso_meccset_az_Australian_Openen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e217f142-2548-4bfa-8f6c-6eee1677b995","keywords":null,"link":"/sport/20190114_Megnyerte_Babos_az_elso_meccset_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 14. 07:17","title":"Megnyerte Babos az első meccsét az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]