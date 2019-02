Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt, mostantól viszont azoknak sem kegyelmeznek, akik \"csak\" nézik azokat.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt...","id":"20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223da5f4-7c0a-4235-b04e-f8d1c634a0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","timestamp":"2019. február. 13. 18:03","title":"A briteknél mostantól az is bűncselekmény, ha valaki csak ránéz a terrorista propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu felmérése és az ATV-nek beszélő szakújságíró szerint is a népesség marginális részét érintheti csak az Orbán által belengetett 10 milliós hitel. ","shortLead":"A 24.hu felmérése és az ATV-nek beszélő szakújságíró szerint is a népesség marginális részét érintheti csak az Orbán...","id":"20190215_miert_rossz_Orban_ajanlata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b40e43-d6c5-452f-8bc3-4d55808e42f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_miert_rossz_Orban_ajanlata","timestamp":"2019. február. 15. 06:51","title":"A lakosság jelentős részét biztosan nem érinti Orbán nagy ajánlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter nem olvas rendszeresen újságot, a kocsmai közéleti stílus pedig az ellenzéki oldalon van. Újabb cenzurális lépések jöhetnek a médiában a gyerekek védelmében.\r

","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter nem olvas rendszeresen újságot, a kocsmai közéleti stílus pedig az ellenzéki...","id":"20190214_Gulyas_a_jobboldali_ujsagiroknak_onmagukban_moralis_folenyuk_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc935732-3f14-46b0-b888-1965ac20fcc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Gulyas_a_jobboldali_ujsagiroknak_onmagukban_moralis_folenyuk_van","timestamp":"2019. február. 14. 09:25","title":"Gulyás: A jobboldali újságíróknak önmagukban morális fölényük van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Valentin-nap alkalmából a hét hátralévő részére minden lakossági előfizetőnél lenullázta a percdíjakat, azaz mindenki ingyen telefonálhat. Ráadásként adnak mellé 90 gigányi mobilinternetes adatforgalmat is. Ez utóbbi is ingyen van, de mindenki saját maga kapcsolhatja be magának.","shortLead":"A Vodafone Valentin-nap alkalmából a hét hátralévő részére minden lakossági előfizetőnél lenullázta a percdíjakat, azaz...","id":"20190214_valentin_nap_2019_vodafone_90_gb_mobilinternet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829bdff9-6e34-4254-9338-c7af4788bc46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_valentin_nap_2019_vodafone_90_gb_mobilinternet","timestamp":"2019. február. 14. 09:03","title":"A Vodafone-nál van? Most 4 napon át ingyen telefonálhat és kapott 90 GB ingyenes mobilnetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook keresőjével korábban is előfordultak már problémák, most azonban nagyobb gond: aggasztó kifejezések jönnek elő, ha valaki női felhasználókra próbál keresni. A férfiaknál nem tapasztalni ilyesmit.","shortLead":"A Facebook keresőjével korábban is előfordultak már problémák, most azonban nagyobb gond: aggasztó kifejezések jönnek...","id":"20190214_facebook_search_kereso_noi_felhasznalo_bikinis_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc3c2f1-1887-4ebb-9f5c-ab4f56bc92c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_facebook_search_kereso_noi_felhasznalo_bikinis_fotok","timestamp":"2019. február. 14. 20:03","title":"Aggasztó dolgokat ír ki a Facebook keresője, ha valaki női felhasználókra akar szűrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a92f46-766a-4390-8ac8-f07541bd25c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Balatonalmádiban beszélt a következő fél év legfontosabb feladatairól, és hitet tett Donald Trump mellett is.\r

","shortLead":"A miniszterelnök Balatonalmádiban beszélt a következő fél év legfontosabb feladatairól, és hitet tett Donald Trump...","id":"20190214_Orban_oriasi_kihivas_lesz_az_Emminek_a_diakok_nyelvtanulasanak_megszervezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55a92f46-766a-4390-8ac8-f07541bd25c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a48abf-1ab0-4ff0-8064-e3898290fce0","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Orban_oriasi_kihivas_lesz_az_Emminek_a_diakok_nyelvtanulasanak_megszervezese","timestamp":"2019. február. 14. 07:36","title":"Orbán: Óriási kihívás lesz az Emminek a diákok nyelvtanulásának megszervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2019. július 1-jéig már meglévő gyermekek figyelembe vétele nélkül kell számítani az új szabad felhasználású és kamatmentes hitel fennálló tőketartozásának elengedését. A kormány a már megfogant magzatok közt is különbséget tenne.","shortLead":"A 2019. július 1-jéig már meglévő gyermekek figyelembe vétele nélkül kell számítani az új szabad felhasználású és...","id":"20190214_Nem_harom_MEG_harom_gyerek_kell_az_orbani_szuperhitel_tartozasanak_elengedesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2b60c3-0a39-4822-aa2d-caae0fcc338f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Nem_harom_MEG_harom_gyerek_kell_az_orbani_szuperhitel_tartozasanak_elengedesehez","timestamp":"2019. február. 14. 12:33","title":"Nem három, MÉG három gyerek kell az orbáni szuperhitel tartozásának elengedéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg egy egyszerű nyelvi algoritmust akartak készíteni az OpenAI fejlesztői, de kiderült: az általuk megalkotott mesterséges intelligencia sokkal veszélyesebb célokra is felhasználható.","shortLead":"Eredetileg egy egyszerű nyelvi algoritmust akartak készíteni az OpenAI fejlesztői, de kiderült: az általuk megalkotott...","id":"20190215_mesterseges_intelligencia_fake_new_alhir_openai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856294e4-826f-4dc4-a1e7-fddbb8fea170","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_mesterseges_intelligencia_fake_new_alhir_openai","timestamp":"2019. február. 15. 09:33","title":"Ebből baj lesz: kész a mesterséges intelligencia, ami hihető álhíreket ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]