[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Házi őrizetéből lépett meg, a rendőrség a lakosság segítségét kéri megtalálásában.","shortLead":"Házi őrizetéből lépett meg, a rendőrség a lakosság segítségét kéri megtalálásában.","id":"20190218_Megszokott_egy_fogoly_Siofokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15433007-a4e2-4719-aa7f-0356ca4bb7e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Megszokott_egy_fogoly_Siofokon","timestamp":"2019. február. 18. 18:15","title":"Megszökött egy fogoly Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan élesíthetik az Avigilon nevű rendszert Amerikában, ami támogatói szerint képes lehet felismerni, időben riasztani, és így megelőzni egy esetleges iskolai lövöldözést.","shortLead":"Hamarosan élesíthetik az Avigilon nevű rendszert Amerikában, ami támogatói szerint képes lehet felismerni, időben...","id":"20190218_iskolai_lovoldozes_mesterseges_intelligencia_parkland_biztonsagi_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462c7c75-55dd-4478-b161-afd4dc4a1d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_iskolai_lovoldozes_mesterseges_intelligencia_parkland_biztonsagi_kamera","timestamp":"2019. február. 18. 17:03","title":"Mesterséges intelligenciát vetnek be az amerikai iskolában, ahol tavaly 17 diákot lőttek agyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc47dc1c-10de-4e9b-b3e7-635d6c88adbc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkompaktból nemcsak benzines-, hanem takarékos dízel változat is érkezett. ","shortLead":"A sportkompaktból nemcsak benzines-, hanem takarékos dízel változat is érkezett. ","id":"20190218_hivatalos_itt_a_280_loeros_uj_ford_focus_st","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc47dc1c-10de-4e9b-b3e7-635d6c88adbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e294d4c7-0226-4fd4-95f8-07abe051cb3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_hivatalos_itt_a_280_loeros_uj_ford_focus_st","timestamp":"2019. február. 18. 12:32","title":"Hivatalos: itt a 280 lóerős új Ford Focus ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83bfb2f-a8cd-4ddf-92bf-3cb7310130b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zhoie Perez ismert youtuber hírében áll, aki gyakran feszegeti a határokat azzal, hogy bemutassa: meddig terjednek az ember jogai. Egy friss videójához forgatott éppen anyagot, amikor elég éles határhoz érkezett.","shortLead":"Zhoie Perez ismert youtuber hírében áll, aki gyakran feszegeti a határokat azzal, hogy bemutassa: meddig terjednek...","id":"20190218_zhoie_perez_biztonsagi_or_furry_potato_labloves_zsinagoga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f83bfb2f-a8cd-4ddf-92bf-3cb7310130b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e45aeb9-c9dc-4a41-b0bd-99feacfc87dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_zhoie_perez_biztonsagi_or_furry_potato_labloves_zsinagoga","timestamp":"2019. február. 18. 10:03","title":"Egy zsinagóga előtt akart erősködni a youtuber, akit lábon lőtt az őr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy S10-esekkel egy napon, szerdán mutatja be a Xiaomi az eddigi legszebb és legerősebb telefonját, nem mellesleg jóval olcsóbban a konkurens modelleknél. A cégnél nem titoktartók: rengeteg részlet, sőt már egy igazi fotó is kikerült a készülékről.","shortLead":"A Galaxy S10-esekkel egy napon, szerdán mutatja be a Xiaomi az eddigi legszebb és legerősebb telefonját, nem mellesleg...","id":"20190219_xiaomi_mi_9_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab3f48a-dd89-4a27-875c-af0d41f79663","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_xiaomi_mi_9_specifikacio","timestamp":"2019. február. 19. 12:03","title":"Egyre többet tudni (és látni) a Xiaomi új, Galaxy S10-ütő csúcstelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c3fc7d-2822-470e-a3fc-e7ea95ae4328","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Duplán különleges fosszíliára bukkantak a Kansasi Egyetem kutatói Dél-Koreában. A pók nemcsak, hogy fosszíliává változott, de ugyanúgy \"világít\" a szeme, mint 110 millió évvel ezelőtt.","shortLead":"Duplán különleges fosszíliára bukkantak a Kansasi Egyetem kutatói Dél-Koreában. A pók nemcsak, hogy fosszíliává...","id":"20190218_pok_fosszilia_maradvany_del_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3c3fc7d-2822-470e-a3fc-e7ea95ae4328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1165a11e-4d60-42ee-93bc-619614180d71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_pok_fosszilia_maradvany_del_korea","timestamp":"2019. február. 18. 10:33","title":"Találtak egy 110 millió éve halott pókot, még mindig \"világít\" a szeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg véletlenül, de a Samsung még azelőtt leleplezte idei legfontosabb újdonságait, hogy azokat bejelentették volna.","shortLead":"Valószínűleg véletlenül, de a Samsung még azelőtt leleplezte idei legfontosabb újdonságait, hogy azokat bejelentették...","id":"20190217_samsung_galaxy_s10_galaxy_watch_active_galaxy_fit_galaxy_buds_fulhallgato_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342b4f21-f77b-4159-aee1-ea44246acc70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_samsung_galaxy_s10_galaxy_watch_active_galaxy_fit_galaxy_buds_fulhallgato_okosora","timestamp":"2019. február. 17. 19:03","title":"Ezért a bakiért valaki még nagyon megütheti a bokáját a Samsungnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper Majkával is szeretné újra felvenni a kapcsolatot. ","shortLead":"A rapper Majkával is szeretné újra felvenni a kapcsolatot. ","id":"20190218_Het_uj_dalt_irt_Curtis_az_elvonon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3b19ff-f06f-498c-a665-fa3aba665233","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Het_uj_dalt_irt_Curtis_az_elvonon","timestamp":"2019. február. 18. 07:12","title":"Hét új dalt írt Curtis az elvonón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]