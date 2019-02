Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52d7e0f7-479f-47c9-932f-2ea0074f900e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk az aktuális toplistát, melynek élén egy japán, a végén pedig egy olasz márka található.","shortLead":"Vázoljuk az aktuális toplistát, melynek élén egy japán, a végén pedig egy olasz márka található.","id":"20190219_ezek_most_a_leginkabb_es_legkevesbe_megbizhato_3_eves_autok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52d7e0f7-479f-47c9-932f-2ea0074f900e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec2d1ed-d9ca-4790-9c0b-9431ef231d51","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_ezek_most_a_leginkabb_es_legkevesbe_megbizhato_3_eves_autok","timestamp":"2019. február. 19. 06:41","title":"Ezek most a leginkább és legkevésbé megbízható 3 éves autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c3ad4b-c104-40e0-a152-cde56c9dfe8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi négy gyerekre is rálőtt a lakása ablakából, többeknek sérülést okozott.","shortLead":"A férfi négy gyerekre is rálőtt a lakása ablakából, többeknek sérülést okozott.","id":"20190219_buszmegallo_lovoldozes_legpuska_vademeles_fegyhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c3ad4b-c104-40e0-a152-cde56c9dfe8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a749781f-a13c-4c57-8628-95f5eef08aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_buszmegallo_lovoldozes_legpuska_vademeles_fegyhaz","timestamp":"2019. február. 19. 10:28","title":"Buszmegállóban várakozókra lövöldözött, 12 év fegyházra ítélhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50000952-4176-4125-bba7-babf3b4611fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Holnap mutatja be a Xiaomi a saját Galaxy S10-konkurensét. A Xiaomi Mi 9-nek lesz egy átlátszó változata is, de akárcsak a tavalyi modell esetében, ez a telefon sem úgy átlátszó, ahogy gondolnánk.","shortLead":"Holnap mutatja be a Xiaomi a saját Galaxy S10-konkurensét. A Xiaomi Mi 9-nek lesz egy átlátszó változata is, de...","id":"20190219_xiaomi_mi9_explorer_edition_atlatszo_mobil_magyarazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50000952-4176-4125-bba7-babf3b4611fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d67bbb-6c74-477e-9db4-f9945bba4ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_xiaomi_mi9_explorer_edition_atlatszo_mobil_magyarazat","timestamp":"2019. február. 19. 20:03","title":"Újabb átlátszó telefon jön a Xiaomitól, de ez sem úgy átlátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663d1585-f692-4d50-a1de-9e461f0c8c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik feledtetné a múltját, de így nehéz lesz. ","shortLead":"A Jobbik feledtetné a múltját, de így nehéz lesz. ","id":"20190219_Ujabb_kinos_felvetel_Jakab_Peter_2010ben_aberraltnak_nevezte_a_homoszexualisokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=663d1585-f692-4d50-a1de-9e461f0c8c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f005cf8c-6fd8-47a3-8fbe-04a0a667f682","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Ujabb_kinos_felvetel_Jakab_Peter_2010ben_aberraltnak_nevezte_a_homoszexualisokat","timestamp":"2019. február. 19. 14:52","title":"Újabb kínos felvétel: Jakab Péter 2010-ben aberráltnak nevezte a homoszexuálisokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f27c6-6bf1-430b-808a-8923f0b19919","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A focista ezért nem lesz ott az Atlético Madrid elleni BL-meccsen. ","shortLead":"A focista ezért nem lesz ott az Atlético Madrid elleni BL-meccsen. ","id":"20190219_Szivritmuszavarral_kezelik_Khedirat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=130f27c6-6bf1-430b-808a-8923f0b19919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53f527b-9ed1-4761-ae14-a94f6c3f0b45","keywords":null,"link":"/sport/20190219_Szivritmuszavarral_kezelik_Khedirat","timestamp":"2019. február. 19. 21:47","title":"Szívritmuszavarral kezelik Khedirát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegné ragyogó mosollyal ment barátnői közt.","shortLead":"A hercegné ragyogó mosollyal ment barátnői közt.","id":"20190220_Serena_Williams_is_benezett_Meghan_Markle_babavaro_bulijaba_aztan_egyutt_vacsoraztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c519743-14b3-44f3-afb5-d97139598307","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Serena_Williams_is_benezett_Meghan_Markle_babavaro_bulijaba_aztan_egyutt_vacsoraztak","timestamp":"2019. február. 20. 09:48","title":"Serena Williams is benézett Meghan Markle babaváró bulijába, aztán együtt vacsoráztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előzőleg a devizahiteles nyertesnek érezhette magát, mert szerződését a bíróság érvénytelennek mondta ki, amit a bank nem hagyott annyiban.","shortLead":"Előzőleg a devizahiteles nyertesnek érezhette magát, mert szerződését a bíróság érvénytelennek mondta ki, amit a bank...","id":"20190219_A_Kuria_a_banknak_adott_igazat_a_devizahitelessel_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a339e1-c276-48e0-9564-97c28e9c2640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_A_Kuria_a_banknak_adott_igazat_a_devizahitelessel_szemben","timestamp":"2019. február. 19. 14:39","title":"A Kúria a banknak adott igazat a devizahitelessel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Figyelő, a Ripost, az Origo és a Lokál is helyreigazítást kell hogy közöljön.","shortLead":"A Figyelő, a Ripost, az Origo és a Lokál is helyreigazítást kell hogy közöljön.","id":"20190220_Hazudtak_a_kormanymediumok_Nagy_Blanka_iskolai_ugyeirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe457208-f426-4b22-a540-800f4c9e1d75","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Hazudtak_a_kormanymediumok_Nagy_Blanka_iskolai_ugyeirol","timestamp":"2019. február. 20. 06:18","title":"Hazudtak a fideszes médiumok Nagy Blanka iskolai ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]