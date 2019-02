Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 35 éves férfi munkavégzés közben sebesítette meg magát, édesanyja értesítette a dunaharaszti rendőröket, akik még időben elsősegélyt tudtak nyújtani.","shortLead":"A 35 éves férfi munkavégzés közben sebesítette meg magát, édesanyja értesítette a dunaharaszti rendőröket, akik még...","id":"20190224_Elkoltozott_az_orvosi_ugyelet_a_rendorok_mentettek_meg_a_lancfuresszel_magat_megvago_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931a79f8-0d38-40be-a774-edd75452303d","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Elkoltozott_az_orvosi_ugyelet_a_rendorok_mentettek_meg_a_lancfuresszel_magat_megvago_ferfit","timestamp":"2019. február. 24. 15:54","title":"Nem találta az orvosi ügyeletet, a rendőrök mentették meg a láncfűrésszel magát megvágó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f244c11d-f196-4f89-8774-d890ecb3ba94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat éjjel, 23:21-kor, egy évvel a cikk megjelenése után tette ki az Origo kezdőoldalára, hogy valótlanságokat állított az Együtt egykori elnökéről. Juhász szerint a helyreigazítást azonnal le is szedték.","shortLead":"Szombat éjjel, 23:21-kor, egy évvel a cikk megjelenése után tette ki az Origo kezdőoldalára, hogy valótlanságokat...","id":"20190224_Valotlansagokat_allitott_Juhasz_Peterrol_az_Origo_ejszaka_raktak_ki_a_helyreigazitast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f244c11d-f196-4f89-8774-d890ecb3ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a0b58a-936a-4e09-9be1-37b50b40f5ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Valotlansagokat_allitott_Juhasz_Peterrol_az_Origo_ejszaka_raktak_ki_a_helyreigazitast","timestamp":"2019. február. 24. 11:46","title":"Valótlanságokat állított Juhász Péterről az Origo, éjszaka rakták ki a helyreigazítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9145854b-3334-4bce-a1f3-a0af71a3c9ee","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Oscar egyszer sem jött össze neki, pedig kilencszer jelölték.","shortLead":"Az Oscar egyszer sem jött össze neki, pedig kilencszer jelölték.","id":"20190224_Meghalt_Stanley_Donen_az_Enek_az_esoben_rendezoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9145854b-3334-4bce-a1f3-a0af71a3c9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fa1be4-544f-4bf6-bcf6-e851cff020af","keywords":null,"link":"/kultura/20190224_Meghalt_Stanley_Donen_az_Enek_az_esoben_rendezoje","timestamp":"2019. február. 24. 12:18","title":"Meghalt Stanley Donen, az Ének az esőben rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég ezért visszavonulót fújt, mert ugyanúgy néz ki a mobiljuk, mint a Mate X.","shortLead":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég...","id":"20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e2738e-5745-42ec-aab6-24b7ca43df19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 10:33","title":"Annyira hasonlít az Oppo összehajtható okostelefonja a Huawei Mate X-re, hogy inkább be sem mutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy helyet javítva a 48. helyen végzett Magyarország a Bloomberg Egészséges Országok rangsorában, közvetlenül Uruguay mögött. A visegrádi országok mind megelőzik Magyarországot. Spanyolország öt helyet ugrott előre, így az élen végzett Olaszországot megelőzve.","shortLead":"Négy helyet javítva a 48. helyen végzett Magyarország a Bloomberg Egészséges Országok rangsorában, közvetlenül Uruguay...","id":"20190224_Magyarorszagnal_meg_Uruguay_is_egeszsegesebb_orszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1943946c-99c6-4a7a-9d4e-121c015c78dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Magyarorszagnal_meg_Uruguay_is_egeszsegesebb_orszag","timestamp":"2019. február. 24. 21:55","title":"Magyarországnál még Uruguay is egészségesebb ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901c8ce9-6de9-4f50-a101-8b6e2f28a829","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tervek szerint 2025-re már az eladott Porschék fele hibrid vagy teljesen elektromos lesz.","shortLead":"A tervek szerint 2025-re már az eladott Porschék fele hibrid vagy teljesen elektromos lesz.","id":"20190224_Lipcseben_keszul_majd_a_Porsche_Macan_elektromos_valtozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=901c8ce9-6de9-4f50-a101-8b6e2f28a829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bead15-d080-43fd-a884-dac921259f40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_Lipcseben_keszul_majd_a_Porsche_Macan_elektromos_valtozata","timestamp":"2019. február. 24. 15:33","title":"Készülhet a Porsche Macan elektromos változata Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadó show-jának kellékeit szállító kamionok késnek, így másfél órát csúszik a kezdés.","shortLead":"Az előadó show-jának kellékeit szállító kamionok késnek, így másfél órát csúszik a kezdés.","id":"20190225_nicki_minaj_budapest_koncert_hetfo_csuszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750be58-5473-4b80-a3d8-211262f30c87","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_nicki_minaj_budapest_koncert_hetfo_csuszas","timestamp":"2019. február. 25. 15:25","title":"Később kezdődik Nicki Minaj mai budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a15362-0fe3-4d5a-b760-eff832cbfed0","c_author":"Szegő Péter","category":"itthon","description":"Ma van a cigányok elleni, rasszista gyilkosságsorozat talán legmegrázóbb állomásának, egy fiatal apa és ötéves kisfia hidegvérű kivégzésének tizedik évfordulója.","shortLead":"Ma van a cigányok elleni, rasszista gyilkosságsorozat talán legmegrázóbb állomásának, egy fiatal apa és ötéves kisfia...","id":"20190223_Tatarszentgyorgy_tiz_ev_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79a15362-0fe3-4d5a-b760-eff832cbfed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75397298-49c4-4b15-8643-446ccaf95ab7","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Tatarszentgyorgy_tiz_ev_utan","timestamp":"2019. február. 23. 16:35","title":"Szegő Péter: Tatárszentgyörgy tíz év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]