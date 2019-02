Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"833127a6-f3b5-4294-a801-149248fd247d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 64 éves férfi állatkínzásért egy év, két évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. ","shortLead":"A 64 éves férfi állatkínzásért egy év, két évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. ","id":"20190227_Rabiztak_a_kutyat_de_kidobta_az_otodik_emeletrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=833127a6-f3b5-4294-a801-149248fd247d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586218e5-fcb5-44dc-b794-db2609ccf24d","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Rabiztak_a_kutyat_de_kidobta_az_otodik_emeletrol","timestamp":"2019. február. 27. 09:16","title":"Rábízták a kutyát, de kidobta az ötödik emeletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f144d075-1df5-43ed-803f-378119fb027c","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Auschwitzot könnyű olyan horrornak látni, amelynek soha többé nem szabad megtörténnie, de ha ezt komolyan is gondoljuk, akkor az oda vezető utat is ismerni kell – mondja Ruth Beckermann, a Jó estét, Mr. Waldheim! című film rendezője, aki a náci múltját elhallgató egykori osztrák államfő, Kurt Waldheim és a jelen populista vezetői között szoros kapcsolódást lát. Két tanulságot mindenesetre nagyon könnyű levonni a Waldheim-ügyet bemutató dokumentumfilmből: ha a náci múltról van szó, az áldozati szerep nagyon praktikus, és ha el tudod hitetni az emberekkel a hazugságokat, akkor győzni tudsz.","shortLead":"Auschwitzot könnyű olyan horrornak látni, amelynek soha többé nem szabad megtörténnie, de ha ezt komolyan is gondoljuk...","id":"20190226_Ruth_Beckermann_Auschwitzbol_nem_lehet_tanulni_semmit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f144d075-1df5-43ed-803f-378119fb027c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb80a50-67a9-4de9-a381-10d0b96fa801","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Ruth_Beckermann_Auschwitzbol_nem_lehet_tanulni_semmit","timestamp":"2019. február. 26. 10:45","title":"\"Ha el tudod hitetni a hazugságokat, akkor győzni tudsz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dd29ea-7db5-45b9-adbb-0de512141fd7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága előtt számolt be Matolcsy György az eddigi jegybankelnöki munkájáról, miután újra őt jelölték az MNB élére.","shortLead":"Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága előtt számolt be Matolcsy György az eddigi jegybankelnöki munkájáról, miután újra...","id":"20190226_A_parlamentben_kerdezik_Matolcsyt_az_elmult_hat_everol_mielott_ujravalasztanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1dd29ea-7db5-45b9-adbb-0de512141fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e9395c-fd09-4c50-ab6e-484b240e8d0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_A_parlamentben_kerdezik_Matolcsyt_az_elmult_hat_everol_mielott_ujravalasztanak","timestamp":"2019. február. 26. 09:22","title":"Matolcsy: Olyan sikeres az MNB, mint a világháborúk utáni újjáépítésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60832d3-2c16-4d7c-ba7a-7b60a97dd28e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Stand, Széll Tamás és Szulló Szabina csupán fél éve nyitott fine dining étterme kapta a Volkswagen-Dining Guide Év Étterme díjat.","shortLead":"A Stand, Széll Tamás és Szulló Szabina csupán fél éve nyitott fine dining étterme kapta a Volkswagen-Dining Guide Év...","id":"20190225_szell_tamas_szullo_szabina_stand_legjobb_etterem_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e60832d3-2c16-4d7c-ba7a-7b60a97dd28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e6f900-b9e2-41d7-9ed0-73d1d88ee959","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_szell_tamas_szullo_szabina_stand_legjobb_etterem_2018","timestamp":"2019. február. 25. 21:25","title":"Széll Tamáséké lett az év étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30ba14f-d324-451f-adbc-4dfb14a8fb44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 1 kiló amfetamint és közel 250 ecstasy tablettát találtak a rendőrök egy autóban.","shortLead":"Több mint 1 kiló amfetamint és közel 250 ecstasy tablettát találtak a rendőrök egy autóban.","id":"20190226_9_millio_forint_erteku_kabitoszert_talaltak_egy_csomagtartoban_Baranyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a30ba14f-d324-451f-adbc-4dfb14a8fb44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1432bae-1408-4788-92ac-dc1ab555f15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_9_millio_forint_erteku_kabitoszert_talaltak_egy_csomagtartoban_Baranyaban","timestamp":"2019. február. 26. 07:06","title":"9 millió forint értékű kábítószert találtak egy csomagtartóban Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075571ff-d144-467e-9435-ed1425cf29d5","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Az évek óta visszavonult zenészt 64 éves korában érte a halál.","shortLead":"Az évek óta visszavonult zenészt 64 éves korában érte a halál.","id":"20190226_Meghalt_Mark_Hollis_a_Talk_Talk_enekesdalszerzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=075571ff-d144-467e-9435-ed1425cf29d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a05195-6c43-42a9-b471-0b455071988b","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Meghalt_Mark_Hollis_a_Talk_Talk_enekesdalszerzoje","timestamp":"2019. február. 26. 09:48","title":"Meghalt Mark Hollis, a Talk Talk énekes-dalszerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea8df2e-40ec-4268-9298-a84e403ac501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány éve még óriási reményeket fűzött a kormány a kiugró létszámú Ratkó-unokák korosztályához, ha a 1973-77 között született nők nem állítják meg a népességfogyást, akkor semmi, vélték akkor. A korosztályhoz tartozók egy része lassan úgy lép ki a szülőképes korból, hogy végül nem született gyereke, de bő hatvanezren így is vannak, akiknek még lehetne. A gyerekvállaláshoz ők azonban már nem számíthatnak segítségre. A kormány néhány éve tudatosan váltott stratégiát, és céloz inkább a fiatalokra. Az üzenet át is ment, nagyjából így: \"OV-nak 40 felett már nincs rád szüksége\".","shortLead":"Néhány éve még óriási reményeket fűzött a kormány a kiugró létszámú Ratkó-unokák korosztályához, ha a 1973-77 között...","id":"20190227_OVnak_40_felett_mar_nincs_rad_szuksege__miert_maradtak_ki_a_gyermekvallalast_osztonzo_csomagbol_szulokepes_koru_nok_tizerei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ea8df2e-40ec-4268-9298-a84e403ac501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342686ab-8ea2-4760-8848-5af38f912f24","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_OVnak_40_felett_mar_nincs_rad_szuksege__miert_maradtak_ki_a_gyermekvallalast_osztonzo_csomagbol_szulokepes_koru_nok_tizerei","timestamp":"2019. február. 27. 11:00","title":"\"40 felett már húzzuk le a rolót\" – Miért maradtak ki a kormány családsegítő akciójából szülőképes korú nők tízezrei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e011453a-acee-4f6b-b9c6-8e92ddd5ee28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kolumbiai énekesnőnek június 12-én kell megjelennie a bíróság előtt a katalóniai Esplugues de Llobregatban. ","shortLead":"A kolumbiai énekesnőnek június 12-én kell megjelennie a bíróság előtt a katalóniai Esplugues de Llobregatban. ","id":"20190226_shakira_enekesno_adocsalas_idezes_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e011453a-acee-4f6b-b9c6-8e92ddd5ee28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577ebf9c-d9e2-4a01-bc38-b0e3bdff85e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_shakira_enekesno_adocsalas_idezes_birosag","timestamp":"2019. február. 26. 18:10","title":"Bíróság elé idézték az adócsalással vádolt Shakirát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]