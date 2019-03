Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fa14c20-3119-412b-8a1a-2d498b9fd730","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 83 éves zenész a szóvivője szerint teljesen fel fog épülni.","shortLead":"A 83 éves zenész a szóvivője szerint teljesen fel fog épülni.","id":"20190302_Jerry_Lee_Lewis_sztrokot_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa14c20-3119-412b-8a1a-2d498b9fd730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e595458-2cf5-4772-8cd6-cd3c03acc57a","keywords":null,"link":"/kultura/20190302_Jerry_Lee_Lewis_sztrokot_kapott","timestamp":"2019. március. 02. 07:28","title":"Jerry Lee Lewis sztrókot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértői vizsgálatot a XVII. kerület polgármestere rendelte meg. ","shortLead":"A szakértői vizsgálatot a XVII. kerület polgármestere rendelte meg. ","id":"20190301_A_fuggetlen_szakerto_szerint_is_brutalis_a_Ferihegy_mellett_elok_helyzete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da34c86d-f6a0-449a-86e3-ae9be329d641","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_A_fuggetlen_szakerto_szerint_is_brutalis_a_Ferihegy_mellett_elok_helyzete","timestamp":"2019. március. 01. 16:08","title":"A független szakértő szerint is brutális a ferihegyi zajszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf0b464-b3a9-4b72-862d-d80616777f2f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A most először Párizsban megrendezett World Restaurant Awards díjátadó gálán az Év étterme fődíjat – amelyet a világ legjobbja érdemel ki – egy kis dél-afrikai hely kapta.\r

","shortLead":"A most először Párizsban megrendezett World Restaurant Awards díjátadó gálán az Év étterme fődíjat – amelyet a világ...","id":"20190228_Algak_es_hinar_a_vilag_legjobb_ettermeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf0b464-b3a9-4b72-862d-d80616777f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f130161-2bc2-4726-bfaa-8ba685406dc1","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Algak_es_hinar_a_vilag_legjobb_ettermeben","timestamp":"2019. február. 28. 17:32","title":"Algák és hínár a világ legjobb éttermében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korrupciós kiskaput építettek a közbeszerzési törvénybe – írja az e heti HVG.","shortLead":"Korrupciós kiskaput építettek a közbeszerzési törvénybe – írja az e heti HVG.","id":"20190228_Akkora_a_munkaerohiany_hogy_muszaj_bevallalni_a_mutyikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c853d5-e1e9-4dc6-b3a9-7f4e0ce6a00e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Akkora_a_munkaerohiany_hogy_muszaj_bevallalni_a_mutyikat","timestamp":"2019. február. 28. 14:01","title":"Akkora a munkaerőhiány, hogy muszáj bevállalni a mutyikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem pályáztak az MTA-kutatóintézetek arra a 17 milliárd forintra, amit visszatart tőlük a Palkovics László vezette innovációs minisztérium. A helyzet pattanásig feszült, az elnökség titkolózik és tárgyal, közben fogy a pénz, a kutatók nem biztosak abban, hogy az áprilisi fizetésüket megkapják. A kérdés, ki adja fel előbb: Palkovics László vagy az MTA-elnök Lovász László.","shortLead":"Nem pályáztak az MTA-kutatóintézetek arra a 17 milliárd forintra, amit visszatart tőlük a Palkovics László vezette...","id":"20190301_Az_optimista_forgatokonyvek_szerint_fel_eve_van_az_MTAnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ea98fc-fe26-4969-88e1-48403449bd67","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Az_optimista_forgatokonyvek_szerint_fel_eve_van_az_MTAnak","timestamp":"2019. március. 01. 20:00","title":"Az optimista forgatókönyvek szerint fél évig húzhatja így az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31b227d-aeaf-4ca5-a67f-297c4fd00240","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"A 24 Volán-társaságot 7 közlekedési központtá alakították át 2012 és 2015 között, most a 7 szervezetből a Volánbusz vezetésével egyet gyúrnak, áll a minisztérium közleményében.","shortLead":"A 24 Volán-társaságot 7 közlekedési központtá alakították át 2012 és 2015 között, most a 7 szervezetből a Volánbusz...","id":"20190228_Ujra_atszervezik_a_Volantarsasagokat_egy_ceget_szeretnenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c31b227d-aeaf-4ca5-a67f-297c4fd00240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ea626c-342b-49d6-b0a7-afa1f2004244","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Ujra_atszervezik_a_Volantarsasagokat_egy_ceget_szeretnenek","timestamp":"2019. február. 28. 13:02","title":"Újra átszervezik a Volán-társaságokat, egy céget szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a28d1b-ac29-4075-ba71-8471805899f5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"89 éves volt. ","shortLead":"89 éves volt. ","id":"20190228_Elhunyt_Andre_Previn_zeneszerzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a28d1b-ac29-4075-ba71-8471805899f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219009f-7f70-4840-b64c-de8840354fd9","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Elhunyt_Andre_Previn_zeneszerzo","timestamp":"2019. február. 28. 21:11","title":"Elhunyt André Previn Oscar-díjas zeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan a kormány is elismerte, hogy be nem üzemelt informatikai rendszerért fizetett milliárdokat a Klik, az ügyészség szerint bűncselekmény gyanúja sem látható.","shortLead":"Ugyan a kormány is elismerte, hogy be nem üzemelt informatikai rendszerért fizetett milliárdokat a Klik, az ügyészség...","id":"20190301_Nem_hajlando_nyomozni_az_ugyeszseg_a_Klik_szoftverbeszerzeseinek_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c98c16-3672-4440-a89d-e204b7c0e030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Nem_hajlando_nyomozni_az_ugyeszseg_a_Klik_szoftverbeszerzeseinek_ugyeben","timestamp":"2019. március. 01. 16:41","title":"Nem hajlandó nyomozni az ügyészség a Klik szoftverbeszerzéseinek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]