Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Kétkedőkkel a sikeres emberek is találkoznak életük során. Michelle Obama önéletrajzi könyvében - egy diákkori példáján keresztül - bemutatja, hogyan lehet ezzel együtt élni. Hogyan kell olyan emberekre támaszkodni, akik hisznek bennünk, és tovább haladni a céljaink felé. Részlet.","shortLead":"Kétkedőkkel a sikeres emberek is találkoznak életük során. Michelle Obama önéletrajzi könyvében - egy diákkori példáján...","id":"20190127_Fel_hogy_nem_eleg_jo_Michelle_Obama_tanacsai_jol_fognak_jonni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66eda9e-fd15-4229-90ae-562482511de1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190127_Fel_hogy_nem_eleg_jo_Michelle_Obama_tanacsai_jol_fognak_jonni","timestamp":"2019. január. 27. 19:15","title":"Fél, hogy nem elég jó? Michelle Obama tanácsai jól fognak jönni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lázár Jánossal is együtt vadászó Habsburg-Lotharingiai Mihály egy 117 négyzetméteres várbeli ingatlant bérel mindössze 71 ezer forintért. \r

","shortLead":"A Lázár Jánossal is együtt vadászó Habsburg-Lotharingiai Mihály egy 117 négyzetméteres várbeli ingatlant bérel...","id":"20190128_Egy_Habsburg_foherceg_is_bagoert_berel_onkormanyzati_lakast_a_Varban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bd8577-e274-4b37-8676-eace13719352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Egy_Habsburg_foherceg_is_bagoert_berel_onkormanyzati_lakast_a_Varban","timestamp":"2019. január. 28. 06:53","title":"Egy Habsburg főherceg is bagóért bérel önkormányzati lakást a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd87a351-3c8d-4bef-9192-1e2ef282ab18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei bemutatta a világ első 5G többmódú (multi-mode) chipkészletét, a Balong 5000-et. Az új processzor a gyártó ígérete szerint a piacon elérhető leggyorsabb szélessávú vezeték nélküli kapcsolatot nyújtja nemcsak az okostelefonok, de a hálózati eszközök számára is.","shortLead":"A Huawei bemutatta a világ első 5G többmódú (multi-mode) chipkészletét, a Balong 5000-et. Az új processzor a gyártó...","id":"20190128_huawei_balong_5000_5g_chip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd87a351-3c8d-4bef-9192-1e2ef282ab18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c051d058-24c7-4467-a9bf-0d7e58f32af1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_huawei_balong_5000_5g_chip","timestamp":"2019. január. 28. 14:03","title":"Ez a chip kerül majd a Huawei 5G-s okostelefonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mégpedig egy Magna Cum Laude-feldolgozással.","shortLead":"Mégpedig egy Magna Cum Laude-feldolgozással.","id":"20190128_Majka_uj_dallal_jelentkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c361d688-bbdb-431f-b673-72a2ebd54e05","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Majka_uj_dallal_jelentkezett","timestamp":"2019. január. 28. 10:58","title":"Majka új dallal jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szülők a második gyereküket vesztették el az egész világot megindító baleset következtében.","shortLead":"A szülők a második gyereküket vesztették el az egész világot megindító baleset következtében.","id":"20190127_Eltemettek_a_100_meteres_kutba_zuhant_kisfiut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c45c7d-3d20-4b00-9af7-448a563847f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Eltemettek_a_100_meteres_kutba_zuhant_kisfiut","timestamp":"2019. január. 27. 17:36","title":"Eltemették a 100 méteres kútba zuhant kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f35d6-e227-4f63-927b-3844dfa3d2f7","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Immár hét éve 3 százalék alatt tartja az államháztartás hiányát a kormány, ami szigorú, fegyelmezett fiskális politikára utal. A részletekben azonban ezúttal is ott az ördög.","shortLead":"Immár hét éve 3 százalék alatt tartja az államháztartás hiányát a kormány, ami szigorú, fegyelmezett fiskális...","id":"201904__allamhaztartas__felemas_sikerek__beomlo_szazmilliardok__trukkozon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f35d6-e227-4f63-927b-3844dfa3d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07fcaeb-dd64-49f6-8b87-488057b07c6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201904__allamhaztartas__felemas_sikerek__beomlo_szazmilliardok__trukkozon","timestamp":"2019. január. 27. 10:00","title":"Millió trükkje van a kormánynak a pénzszerzésre, de jóléti célokra nemigen költ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"2017-hez képest 2018-ban 1,3 milliárddal több bevételre sikerült szert tennie a BKK-nak. ","shortLead":"2017-hez képest 2018-ban 1,3 milliárddal több bevételre sikerült szert tennie a BKK-nak. ","id":"20190128_Aremeles_nelkul_is_nott_a_BKK_bevetele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa58fd2-3e08-4c6e-bf26-77579939b5b8","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Aremeles_nelkul_is_nott_a_BKK_bevetele","timestamp":"2019. január. 28. 06:10","title":"Áremelés nélkül is nőtt a BKK bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da28df18-8050-4e7e-a155-1e47257faec0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr vélhetően nem kis örömmel fogadta az autóján elhelyezett apróságokat. ","shortLead":"A sofőr vélhetően nem kis örömmel fogadta az autóján elhelyezett apróságokat. ","id":"20190128_a_nap_fotoja_romantikus_meglepetes_a_solymari_parkoloban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da28df18-8050-4e7e-a155-1e47257faec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979b7267-1c3a-448a-bd36-7eda9d4f8264","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_a_nap_fotoja_romantikus_meglepetes_a_solymari_parkoloban","timestamp":"2019. január. 28. 06:41","title":"A nap fotója: romantikus meglepetés a solymári parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]